Quý I/2020, doanh thu thuần Vinamilk tăng trưởng 7,3%

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Q1/2020 (tỷ đồng)

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.153 tỷ đồng trong quý 1 năm 2020 (“Q1/2020”), tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ 2019, trong đó, mảng kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 12.092 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp 85,4% vào doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng này đến từ 2 lý do thứ 1 là Vinamilk bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP GTNFoods (“GTN”, VNM sở hữu 75% vốn) từ Q1/2020. Trong Q1/2020, GTN đã ghi nhận doanh thu thuần 633 tỷ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng 7,9% của toàn tập đoàn. Thứ 2 là Doanh thu thuần Công ty Mẹ đạt 10.911 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ 2019 và được dẫn dắt bởi các ngành hàng chủ lực. Mức tăng trưởng thấp một chữ số là do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19. Theo đó, doanh thu của một số kênh bán hàng đã bị ảnh hưởng lớn. Cụ thể, các trường học trên cả nước đã đóng cửa từ cuối tháng 1/2020, trong khi các chuyến bay quốc tế đã bị tạm ngưng và các chuyến bay nội địa cũng bị cắt giảm từ cuối tháng 3/2020 để phòng ngừa sự lây lan của dịch cúm.

Ở mặt tích cực, các kênh phân phối truyền thống, hiện đại và cửa hàng riêng của Vinamilk vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu dương, trong đó kênh hiện đại ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, nhờ hoạt động thị trường hiệu quả và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng để tăng cường đề kháng của người dân tăng trong bối cảnh dịch bệnh.

Mảng xuất khẩu trực tiếp ghi nhận doanh thu thuần 1.081 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp 7,6% vào doanh thu thuần hợp nhất, dẫn dắt bởi các thị trường xuất khẩu chủ lực tại Trung Đông. Tiêu biểu, trong tháng 2/2020, Vinamilk đã ký hợp đồng xuất khẩu sữa trị giá 20 triệu đô la Mĩ tại hội chợ Gulfood Dubai 2020.

Mảng chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 980 tỷ đồng, tăng trưởng 0,8% so với cùng kỳ 2019 và đóng góp 6,9% vào doanh thu thuần hợp nhất. Mức tăng trưởng thấp một chữ số do hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mỹ (Vinamilk sở hữu 100% vốn) bị ảnh hưởng, dù không đáng kể, khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood đóng cửa từ giữa tháng 3/2020 khi dịch cúm COVID-19 bắt đầu bùng phát tại khu vực này.

Doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100% vốn) vẫn đạt mức tăng trưởng dương. Đặc biệt, doanh thu nội địa của Angkor Milk ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số nhờ mức tiêu thụ sản phẩm sữa còn thấp tại thị trường này.

Về biên lợi nhuận và cơ cấu chi phí, biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất đạt 46,7%, không đổi so với cùng kỳ 2019 nhưng giảm nhẹ 51 điểm cơ bản (“đcb”) so với cuối năm 2019 do việc tích hợp GTN đã pha loãng số liệu hợp nhất. Nếu chỉ tính riêng Công ty Mẹ, biên LNG đạt 50,5%, tăng 265 đcb so với cùng kỳ 2019 nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện.

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất phát sinh 3.393 tỷ đồng, tương đương 24% doanh thu thuần (Q1/2019: 22,4%). Tỷ lệ này tăng lên chủ yếu do hợp nhất chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của GTN và chi phí hỗ trợ bán hàng tăng thêm trong giai đoạn dịch cúm COVID-19.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.777 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ 2019 do các chi phí hoạt động tăng nhanh hơn doanh thu và thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu lực tăng 100 điểm cơ bản lên 17,3%. Theo đó, biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,6% và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.427 đồng, giảm lần lượt 160 đcb và 1.7% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng của GTN đạt 6.3%, tăng 353 đcb so với cùng kỳ, cho thấy sự hiệu quả của Vinamilk trong quá trình tiếp quản và cải thiện hoạt động kinh doanh tại đơn vị này.