Quay đầu giảm, giá vàng vẫn neo ở ngưỡng cao

Đà lao dốc của giá Bitcoin tạm thời bị chặn lại song thị trường vẫn ngập trong sắc đỏ do hàng loạt tiền ảo vốn hóa lớn rơi tự do, khiến tổng vốn hóa giảm hơn 3 tỷ USD so 24 giờ trước.