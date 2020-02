Ngày vía Thần tài, giá vàng vượt 45 triệu đồng/lượng

Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày vía Thần tài không phải hình thức đầu cơ mà là để lấy may. Thực tế, vàng là sản phẩm có giá trị và bảo toàn giá trị nên được người dân càng ngày càng ưa thích. Mua vàng vào ngày Thần tài vì thế thường được người dân Việt Nam ưa thích.

Hôm nay 3/2 cũng là ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước đang được neo ở mức khá cao. 6h sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức: 44,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 45,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng ngày Thần tài vượt 45 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Vàng Thăng Long bán ra ở mức 44,90 triệu đồng/lượng, mua vào 44,05 triệu đồng. Giá vàng SJC giao dịch ở mức 44,90 triệu đồng/lượng bán ra và mua vào ở mức 44,10 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,87 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 44,85 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho ngày vía Thần tài năm nay, các thương hiệu vàng cũng tung ra nhiều sản phẩm độc đáo.

DOJI cho biết, đã tung ra 280.000 sản phẩm đa dạng, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, các sản phẩm đúc hình chuột của DOJI được dự báo sẽ là dòng sản phẩm hút khách.

“Các sản phẩm Đồng vàng Kim Tý của DOJI được tính theo giá niêm yết của vàng SJC, với trọng lượng 1 chỉ - 2 chỉ - 5 chỉ, đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ - đầu tư - quà tặng, linh hoạt với mọi khả năng tài chính của khách hàng. Chính vì vậy, Đồng vàng Kim Tý đang giữ vị trí quán quân trong bộ sưu tập sản phẩm DOJI tung ra trong dịp Thần Tài này”, đại diện DOJI cho biết.

Đặc biệt, siêu phẩm Âu vàng Phúc Long được sản xuất bằng công nghệ 3D đỉnh cao vừa mới ra mắt của DOJI được dự báo sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường Vàng Thần Tài năm nay.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đã chuẩn bị sản phẩm Đắc Lộc Đài Tâm linh may mắn để người dân mua được vàng sẽ thỉnh trống âm vang may mắn và được tặng một đốc thần tài may mắn để treo tại tư gia cho cả năm sung túc, phát tài…

Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu chuẩn bị lượng lớn nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long (được người dân coi là vàng tài sản) các bản vị từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, một cây nhằm đáp ứng tốt nhất mong muốn của khách mua vàng cầu may và làm vốn, giữ tài sản trong ngày Lộc Thần Tài.

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn giao dịch ở mức cao, 6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh vùng 1.588 USD/ounce.

Nhận định giá vàng trong tuần này, cả Wall Street và Main Street đều cho rằng, giá kim loại quý sẽ tiếp tục lên đỉnh. Theo khảo sát của Wall Street, 82% nhận định cho biết vàng sẽ tăng giá, 18% dự báo vàng giảm giá. Không nhà phân tích nào dự báo giá vàng sẽ đi ngang.

Còn kết quả của cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, 69% ý kiến dự báo vàng tăng giá, 16% dự đoán vàng sẽ giảm, 15% dự đoán thị trường đi ngang.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.