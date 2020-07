'Nắm gạo tình thương': Vietbank hỗ trợ người nghèo hậu COVID-19

100 tấn gạo này được tài trợ bởi cá nhân ông Dương Nhất Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank, người thường xuyên đồng hành và đóng góp vào các hoạt động xã hội từ thiện của Vietbank tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Vietbank triển khai trong mùa dịch COVID-19 nhằm san sẻ những khó khăn đến với cộng đồng.

Ông Lê Văn Nên – Phó chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (ngoài cùng bên phải) trao thư cảm ơn Vietbank.

Trong chương trình “Nắm gạo tình thương” của Vietbank tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ chia sẻ: “Đức Huệ là một huyện biên giới của tỉnh Long An, người dân sống chủ yếu là thuần nông, điều kiện thu nhập thấp. Do đó, điều kiện phát triển của huyện so với điều kiện phát triển chung của tỉnh Long An vẫn rất khó khăn. Cụ thể là trên địa bàn huyện Đức Huệ tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao so với tỉnh Long An với 6% và cận nghèo là 11%. Sự đồng hành và chia sẻ của Vietbank trong chương trình “Nắm gạo tình thương” đã giúp đỡ cho bà con vơi bớt những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Cuộc sống bình thường với những người nghèo vốn dĩ đã rất khó khăn bây giờ ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ khiến cho cuộc sống của họ đã khó lại càng thêm khó, chương trình “Nắm gạo tình thương” mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, sẽ góp phần san sẻ bớt những khó khăn đến với người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Vietbank cũng đã trao tặng 50.000 khẩu trang y tế đến Sở Y tế TP HCM, đồng thời triển khai miễn giảm nhiều loại phí, lãi suất cho các doanh nghiệp như: Nâng hạn mức và giảm 50% phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; Miễn toàn bộ phí đăng ký, phí thường niên, phí quản lý tài khoản và giảm phí chuyển khoản liên ngân hàng trên Internet Banking và Mobile Banking từ 11.000 đồng xuống còn 2.200 đồng, áp dụng cho các giao dịch giao dịch dưới 2 triệu đồng.