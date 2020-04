Giá vàng tuần mới diễn biến thế nào?

6h30 sáng nay 20/4, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.680 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với cuối tuần qua.

Trên thị trường thế giới, khép lại phiên cuối tuần, giá vàng giao tháng Sáu giảm 32,90 USD, tương đương 1,9%, xuống 1.698,80 USD/ounce. Tính chung cả tuần qua, giá vàng giảm 3,1%, theo số liệu của FactSet.

Giá vàng tuần này được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn so với tuần trước, nhưng nhu cầu mua kim quý vẫn tăng do thị trường bất ổn. Điều này có thể kéo giá đi lên.

Giá vàng tuần tới có thể tăng nhẹ.

Nhận định về giá vàng tuần tới, các chuyên gia vẫn nghiêng về khả năng tăng.

Theo đó, trong số 1.683 phiếu được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, có 1.144 người, tương đương 68%, nhận định giá vàng tăng. 305 người khác, tương đương 18%, dự đoán vàng giảm, còn lại 234 người tương đương 14%, có ý kiến trung lập.

Còn theo khảo sát của Wall Street, có 7 nhà phân tích, tương đương 47%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Chỉ có 6 nhà phân tích, tương đương 40%, nhận định giá vàng giảm, trong khi 2 nhà phân tích còn lại, tương đương 13%, nhận định vàng đi ngang.

Theo Phil Flynn, một nhà phân tích thị trường cao cấp của Price Futures Group, mặc dù vàng suy yếu do đồng USD tăng giá nhưng triển vọng vẫn đi lên do các chính phủ khắp nơi cần tiếp tục in tiền để hỗ trợ kinh tế phục hồi.

Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch cuối tuần qua được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 47,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,27 triệu đồng/lượng (bán ra).