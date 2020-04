Cổ phiếu doanh nghiệp nuôi lợn tăng như 'diều gặp gió’

VN-Index chốt phiên giao dịch hôm nay 28/4 trong sắc đỏ, thị trường có gần 300 mã chứng khoán bị bán tháo. Trong đó nhiều mã lớn như VNM của Vinamlik hay MWG của Thế giới Di động, GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam, HPG của Hòa Phát… lao dốc.

Mitraco chuyển lỗ thành lãi trong quý I, cổ phiếu tăng chóng mặt. (Ảnh: Mitraco)

Tuy vậy, nhiều cổ phiếu nhỏ lại khởi sắc, thậm chí tăng kịch trần. Đáng chú ý, mã MLS của Mitraco – doanh nghiệp chuyên về chăn nuôi có quy mô lớn và hiện đại của khu vực miền Trung – tiếp tục tăng 14,7% lên 19.400 đồng, tương đương mỗi cổ phiếu có thêm 2.500 đồng.

Tính cả ngày giao dịch hôm nay, cổ phiếu Mitraco đã có chuỗi tăng điểm liên tiếp kể từ 8/4, trong đó có 9 phiên tăng trần. Nếu tính từ đầu năm (1/1-28/4), mã MLS tăng 55,2%, từ 12.500 đồng/cổ phiếu lên 19.400 đồng/cổ phiếu.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Mitraco có thêm 27,6 tỷ đồng từ đầu năm.

Nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu Mitraco tăng cao do kết quả kinh doanh ấn tượng. Báo cáo tài chính của MLS cho thấy trong quý I/2020, Mitraco báo lãi hơn 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng.

Theo báo cáo, kết quả kinh doanh ấn tượng trên chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu trong kỳ cũng như chi phí giá vốn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các khoản chi phí khác biến động không đáng kể.

Cụ thể, nhờ doanh thu thuần tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước lên mức 93.2 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm gần 7% so với năm trước về còn gần 69 tỷ đồng. Do đó, Mitraco báo lãi gộp hơn 24,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp tới gần 4,5 tỷ đồng.

Hiện tổng tài sản của Mitraco đạt 120,2 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý I giảm 30% so với đầu năm về còn hơn 42,5 tỷ đồng.

Tuy vậy, tính đến cuối quý I, Mitraco vẫn ghi lỗ lũy kế hơn 27,6 tỷ đồng.