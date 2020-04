BIDV 'tiếp sức' doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất từ 6%/năm

Cụ thể, với nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ PTDNNVV để cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam có cơ hội rất lớn để tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp: với các khoản vay trung dài hạn, lãi suất cho vay chỉ 6%/năm cố định trong suốt thời gian vay, lên đến 7 năm.

Nguồn vốn của Quỹ PTDNNVV tập trung hướng đến đối tượng DNNVV trong các lĩnh vực được chú trọng như: khởi nghiệp sáng tạo, liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đây là sự hỗ trợ tài chính lớn từ Chính phủ, giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Với cơ chế hỗ trợ lãi suất hấp dẫn hơn trước đây, sự hợp tác giữa BIDV và Quỹ PTDNNVV hứa hẹn sẽ có hiệu quả vượt bậc, mang lại đà phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng và hướng tới mục tiêu cộng đồng 01 triệu doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới như mục tiêu Chính phủ đề ra. Để được hưởng nguồn vốn của Quỹ PTDNNVV, các DNNVV đủ điều kiện tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tại các Chi nhánh của BIDV cũng như tại Quỹ PTDNNVV.

Được biết BIDV là ngân hàng đầu tiên được Quỹ PTDNNVV Việt Nam lựa chọn triển khai chương trình này, với quy mô và vị thế là ngân hàng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

BIDV đã tham gia tích cực, triển khai tốt nhất nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ với thị phần giải ngân chiếm đến 55% số vốn đã giải ngân của Quỹ. Các khoản vay, dự án do BIDV giải ngân đều có chất lượng tín dụng tốt, được cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ghi nhận, tạo đà phát triển cho các DNNNV trong các năm qua.

Tính đến hết Quý I/2020, BIDV thiết lập quan hệ với trên 293.000 khách hàng DNNVV, quy mô dư nợ khách hàng DNNVV đạt 285.000 tỷ đồng, là ngân hàng có quy mô dư nợ hàng đầu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Những nỗ lực và sáng tạo của BIDV đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được nhiều đơn vị/tổ chức quốc tế ghi nhận, bình chọn là Ngân hàng phục vụ Khách hàng doanh nghiệp Nhỏ và vừa tốt nhất Việt Nam.

Riêng trong năm 2019, BIDV đã đón nhận nhiều giải thưởng lớn, uy tín như giải thưởng “Giao dịch Tài trợ thương mại cho DNNVV tốt nhất” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng; giải thưởng “Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 2019” và giải thưởng “Giải pháp Sản phẩm dịch vụ KHDN sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2019” do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng năm thứ 2 liên tiếp; giải “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do tạp chí ASEA trao tặng; giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2019 trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam trao tặng; bên cạnh đó Dịch vụ Thu hộ học phí của BIDV cũng nhận được giải Top 10 Tin & Dùng Việt Nam…