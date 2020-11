Tài chính vững vàng, an nhàn về hưu sớm?

Xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách Your Money or Your Life (Tạm dịch: Tiền của bạn hay Cuộc sống của bạn) của Vicki Robin và Joe Dominguez, khái niệm FIRE (Financial Independence, Retire Early), có nghĩa là Tự chủ tài chính, Nghỉ hưu sớm, nhanh chóng trở thành một xu hướng, tác động tới nhiều người đang trong độ tuổi lao động tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, con đường để đạt được tự do tài chính lại không hề dễ dàng.

Công thức nào cho tự do tài chính, nghỉ hưu sớm?

"Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1994 trong một nghiên cứu của nhà tư vấn tài chính lừng danh William Benzen, quy tắc 4% đã trở thành nguyên lý cơ bản và được áp dụng cho những ai theo đuổi tự do tài chính, nghỉ hưu sớm. Cách ứng dụng như sau: Bạn sẽ đầu tư sinh lợi cho một khoản tiền tiết kiệm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của bạn từ 25-30 năm sau khi nghỉ hưu. Con số này gọi là FI (độc lập hoàn toàn về tài chính), được tính bằng cách bạn nhân số tiền chi tiêu hàng năm với 25 lần.

Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm ngày càng trở thành lý tưởng hấp dẫn khi vẽ cho mọi người một viễn cảnh tương lai được thoải mái làm việc mình thích, tận hưởng cuộc sống, theo đuổi đam mê.

Nhưng người tính không bằng…

Theo Chris Hogan (Chuyên gia tài chính cá nhân nổi tiếng người Mỹ), một người cần tiết kiệm từ 50-70% thu nhập để có thể nghỉ hưu sớm. Tiếp đó, một bảng tính toán rõ ràng số tiền đủ chi tiêu trong 25 năm và một kế hoạch tiết kiệm sát sao theo từng giai đoạn sẽ giúp một người sớm đạt mục tiêu tự do tài chính.

Đó là chưa kể các rủi ro không lường trước được như dịch bệnh, sức khỏe hay suy thoái kinh tế. Điển hình như đợt dịch Covid-19 vừa qua, tính đến tháng 6/2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm: những người bị mất việc làm, phải nghỉ việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% trong tổng số người bị ảnh hưởng.

Nói để thấy, độc lập tài chính để nghỉ hưu sớm là mục tiêu không hề dễ dàng. Bên cạnh việc lên kế hoạch và nỗ lực để tiết kiệm hay gia tăng thu nhập, còn rất nhiều biến động có thể cản trở kế hoạch của bạn bất kì lúc nào. Đó là lúc bạn cần một giải pháp tài chính vững vàng, bảo vệ bản thân trước những biến cố khó lường.

Mới đây, MB Ageas Life cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết chung đóng phí định kỳ Vững Tương Lai. Sản phẩm này mang lại một giải pháp tài chính linh hoạt và là “tấm khiên” bảo vệ bạn trên hành trình tự do tài chính. Sản phẩm Vững Tương Lai là sự kết hợp hài hòa giữa tính bảo vệ, tính tích lũy và linh hoạt. Bạn có thể bảo vệ toàn diện cho cả gia đình trong 01 hợp đồng duy nhất với quyền lợi tối đa lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm để bạn an tâm gia tăng khả năng tích lũy tài chính. Bên cạnh đó, kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết chung với lãi suất công bố và chi trả đặc biệt theo định kỳ mỗi 05 năm hợp đồng mang đến cho bạn khoản tích lũy ổn định. Với đặc tính linh hoạt, bạn có thể tùy chọn thời hạn đóng phí dự kiến, số tiền bảo hiểm, mức quyền lợi bảo hiểm, và định kỳ đóng phí tùy theo tình hình tài chính từng giai đoạn.

Lấy ví dụ với mức phí bảo hiểm cơ bản 20 triệu/ năm trong 20 năm bắt đầu từ năm bạn 25 tuổi, tại thời điểm về hưu dự kiến tại năm 50 tuổi, bạn sẽ nhận được quyền lợi bảo vệ lên đến gần 1,2 tỷ VNĐ và nhận giá trị hoàn lại là khoảng 980 triệu. Một khoản tiền tích lũy được đi kèm quyền lợi bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định giúp bạn an tâm gia tăng tài chính với hết tiềm năng của mình và chuẩn bị kĩ càng cho những dự định tương lai.

Hãy cùng MB Ageas Life xây dựng một tương lai vững vàng, tự chủ tài chính, lập kế hoạch nghỉ hưu ngay từ hôm nay!

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ Vững Tương Lai

