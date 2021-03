Tái cách ly xã hội 10 xã phường ở Kinh Môn, Hải Dương

(VTC News) -

UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ban hành quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 10 xã, phường tại thị xã.

Theo đó, UBND thị xã Kinh Môn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với 10 xã, phường, gồm: An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh, Bạch Đằng.

Thời gian áp dụng từ 0h ngày 5/3/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, qua 14 ngày không phát sinh ca mắc COVID-19 mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế các hộ dân thuộc khu dân cư Bích Nhôi 2 (phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) với 350 hộ gia đình và 1.500 nhân khẩu.

Hiện tỉnh Hải Dương có 701 người mắc COVID-19; 321 trường hợp khỏi bệnh và được xuất viện; 2.642 trường hợp F1 đang cách ly tập trung.