Tác giả Nguyễn Thế Kỷ: Vở kịch 'Nợ nước non' được công chúng đón nhận nồng nhiệt

(VTC News) -

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960. Ông nguyên là Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. "Nợ nước non" là tiểu thuyết thứ nhất nằm trong bộ sử thi nghệ thuật 3 tập mang tên "Nước non vạn dặm" của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ. Bằng sự trải nghiệm và vốn kiến thức nghiên cứu lịch sử, văn hóa công phu, nghiêm túc; bằng sự tích lũy vốn sống nhiều năm ở quê hương Nghệ An và nhiều vùng đất khác, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã xây dựng hình tượng nhân vật, bối cảnh xã hội chân thực, sống động, giản dị, lôi cuốn người đọc qua từng trang viết. Tác phẩm là sự hiểu biết sâu sắc về địa lý, lịch sử và văn hóa của vùng đất nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên, và đây cũng là một trong những lợi thế của tác giả khi may mắn được sinh cùng quê với Bác Hồ.

Là một người con của xứ Nghệ và có thời gian công tác lâu dài tại TP.HCM cùng nhiều vùng khác, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã có những thuận lợi để khai thác sâu cũng như tìm hiểu về cuộc đời của Bác Hồ. Ngoài ra, “Nợ nước non” còn thành công do bàn tay dàn dựng của NSND Triệu Trung Kiên. Sau 2 đêm diễn thành công tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tác giả Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục đem đứa con tinh thần của mình đi lưu diễn 2 đêm tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Đông đảo người dân và lãnh đạo TP.HCM đã đến dự buổi công diễn, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM…

Vở diễn "Nợ nước non" nhận được sự đón nhận của khán giả TP.HCM.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News, PGS. TS - tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã có những chia sẻ đầy chân thành về những khó khăn khi đem đứa con tinh thần của mình đi lưu diễn. Tác giả cho biết lý do ông đưa tác phẩm của mình đi lưu diễn lần này đó là nhận được sự quan tâm lớn tại đêm diễn ở Hà Nội. Ông nói: "Tôi cũng như đạo diễn, cũng như nhà hát cải lương trung ương mong muốn sẽ đưa vở diễn vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Nội dung trong vở diễn có chi tiết rất quan trọng nói về người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành vào tới Sài Gòn để sang nước ngoài.

Chúng tôi được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. Trong hai đêm diễn 25/7 và 26/7, hơn 500 chỗ ngồi tại nhà hát TP.HCM đều chật kín. Khán giả cũng bày tỏ cảm xúc rất trân trọng và nhiều xúc cảm khi xem tác phẩm này. Công chúng khi diễn xong cũng lên chụp ảnh với tác giả, đạo diễn và diễn viên của đoàn. Khán giả xúc động khi lâu lắm mới được xem một vở diễn của một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp phía Bắc".

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ với dàn diễn viên của vở "Nợ nước non".

Mặc dù thành công và được đón nhận nhưng tác phẩm vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là phần kinh phí. Ông Kỷ tiết lộ dù tâm huyết và mong muốn như thế nhưng đoàn vẫn phải đương đầu với nhiều áp lực. Khi không có kinh phí để dựng vở cũng như đem đi lưu diễn, chính tác giả như ông cũng phải đi xin tiền để tài trợ, lý do là vở diễn này mang tính chất sử thi nghệ thuật nên không nằm trong kế hoạch kinh doanh của nhà hát.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng chia sẻ, "Nhiều lúc tôi phải bỏ cả tiền túi hay đi vay mượn bạn bè để hỗ trợ anh em diễn viên. Chúng tôi có rất nhiều khó khăn, mà chỉ những người trong cuộc như tôi mới hiểu", tác giả nói.

Diễn viên Minh Hải hóa thân nhân vật Bác Hồ thời trẻ trong vở "Nợ nước non".

Chính vì không có nhiều kinh phí nên các diễn viên biểu diễn cũng không hề có thu nhập, chỉ bằng tâm huyết và niềm đam mê với nghề. Diễn viên Minh Hải đóng vai Nguyễn Tất Thành, trong khi cậu con trai 8 tuổi thì vào vai Nguyễn Sinh Cung. Khi theo đoàn lần này, cả hai bố con phải chăm sóc lẫn nhau. Đêm 27/7, Minh Hải thậm chí còn lên cơn sốt tại Bình Phước. Tuy nhiên buổi tối anh vẫn phải lên diễn và hôm sau lại tiếp tục lên đường tới Long An. Trước khi vào vai diễn này, Minh Hải cũng phải giảm 6kg để hoá thân giống nhất với hình ảnh Nguyễn Tất Thành lúc 21 tuổi.

"Khó khăn là vậy nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức. Nói thật là bữa ăn giấc ngủ của chúng tôi đều không được trọn vẹn, tuy nhiên động lực chính là khi được nhìn thấy phản ứng tốt của khán giả.

Tôi vẫn luôn động viên anh em rằng chúng ta đã có một sản phẩm rất tốt và mang tính thời sự, vì thế mọi người cùng nhau cố gắng", ông Kỷ nói.

Sau khi kết thúc các tỉnh phía Nam, vở diễn sẽ tiếp tục được đưa vào Nghệ An, rồi Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Huế và Đà Nẵng. Đây cũng đều là những nơi gắn với kỷ niệm của Bác. Vở cải lương "Nợ nước non" cũng là sự kết hợp giữa nghệ thuật cải lương với các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca, ví dặm xứ Nghệ, ca Huế, bài chòi khu 5 và dân ca Nam Bộ.

Có một kỉ niệm vui khiến tác giả Thế Kỷ ghi nhớ đó chính là sau khi diễn xong tại TP.HCM, một nhóm kỹ sư đã gọi cho tôi bày tỏ sự xúc động khi xem xong tác phẩm này. "Công ty của họ sản xuất kem nên đã xin hình ảnh của chúng tôi trong đêm diễn để in lên sản phẩm của mình. Chúng tôi vừa mới nhận được 2 hộp kem được gửi tặng tới đoàn. Dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng đây là món quà tinh thần rất đáng trân trọng với tất cả chúng tôi", ông bày tỏ.

Vở diễn đã tạo cơ hội thăng hoa cảm xúc cho nhiều diễn viên trẻ, họ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được vào Nam lưu diễn đợt này, tại thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ về việc khó khăn khi tạo dựng một tác phẩm nghệ thuật về vị lãnh tụ vĩ đại, tác giả Thế Kỷ tiết lộ: "Nghệ thuật luôn đòi hỏi cái mới, những gì liên quan tới nhân vật lịch sử thì không được làm sai. Tuy nhiên không nên làm lại một cách khô cứng vì đó là công việc của những nhà ghi chép lịch sử. Chúng ta phải hư cấu, sáng tạo hình tượng khi đưa vào văn học nghệ thuật. Đó mới là điều cần phải có ở một người viết văn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết lượng sức mình khi lựa chọn đề tài muốn làm. Bản thân tôi là một nhà văn, một nhà tiểu thuyết nhưng cũng là một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hoá. Chính vì vậy 2 mảng này cũng hỗ trợ cho nhau để làm nên thành công của một tác phẩm".

"Nợ nước non" là tiểu thuyết thứ nhất nằm trong bộ sử thi nghệ thuật 3 tập mang tên "Nước non vạn dặm" của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ. Theo tác giả, phần 2 dự kiến sẽ có tên "Lênh đênh sóng biển" và phần 3 có tên "Người là Hồ Chí Minh". Dự kiến 2 tác phẩm sẽ được hoàn thành từ nay cho tới năm 2023, chậm nhất là 2024 sẽ được công diễn. Tác giả sẽ khắc họa, lý giải, ngợi ca con đường bôn ba cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ở nước ngoài và những năm tháng Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; sức cảm hóa lay động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.