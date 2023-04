(VTC News) -

Khế là loại quả tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn sai cách sẽ không tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng và tác hại của quả khế nếu dùng sai cách.

Tác dụng của quả khế

Quả khế chứa nhiều thành phần dinh dưỡng dồi dào, gồm chất xơ, protein, vitamin A, K, E, B5, C, kali, magie, đồng và một số hợp chất thực vật như gallic acid, quercetin, epicatechin…

Quả khế tác dụng lợi tiểu, tăng tiết nước bọt, tiêu viêm, long đờm, thanh nhiệt, giải uế, khử phong. Rễ tác dụng chỉ thống và trừ phong thấp. Hoa khế có tác dụng trừ sốt rét. Lá và thân khế có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm.

Chủ trị: Đau khớp, đau đầu mãn tính, lách to gây sốt cao, đau họng, ho kéo dài, viêm dạ dày, sổ mũi, chấn thương gây đau nhức, viêm mủ ngoài da, thân hư, sởi,…

Theo y học hiện đại, quả khế có những tác dụng sau:

Hợp chất beta-carotene trong khế chua có tác dụng cải thiện thị lực, kích thích vị giác, tăng cường sức đề kháng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Khế chứa vitamin C và hàm lượng flavonoid dồi dào, giúp tiêu trừ gốc tự do, tăng tổng hợp collagen, bảo vệ mạch máu và duy trì sức khỏe xương khớp.

Khế tốt nhưng nếu dùng sai cách có thể gây hại cho sức khỏe

Ngoài ra các hợp chất chống oxy hóa từ quả khế còn có tác dụng hỗ trợ quá trình thải độc tố, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa tế bào ung thư.

Với lượng chất xơ dồi dào, khế giúp cải thiện nhu động ruột, giảm chứng táo bón, điều hòa đường huyết và giảm men gan.

Hàm lượng pectin trong quả khế còn có công dụng hạ cholesterol trong cơ thể, bảo vệ tế bào gan và kiểm soát cân nặng.

Khế là một trong những loại trái cây chứa hàm lượng canxi dồi dào. Dùng nước ép khế có thể ngăn ngừa loãng xương và các bệnh xương khớp mãn tính.

Quả khế có khả năng ức chế một số vi khuẩn thường gặp như E. coli, Salmonella typhi, Microbial bacillus cereus,…

Lá khế có đặc tính sát trùng, giảm dị ứng, có thể dùng để chữa ung nhọt, bệnh chàm, rôm sảy ở trẻ nhỏ.

Vitamin B9, B5 và vitamin A trong quả khế có tác dụng bảo vệ thành mạch, làm sạch mạch máu và ngăn ngừa các bệnh lý về tim.

Tác hại của quả khế nếu dùng sai cách

Khế là loại quả quen thuộc được nhiều người ưa thích, tuy nhiên loại quả này lại vô cùng có hại cho người mắc bệnh thận, người bị suy thận có thể thiệt mạng chỉ vì ăn một quả khế.

Người bị bệnh thận nếu ăn khế có thể dẫn tới nguy hiểm, thậm chí mất mạng là thông tin được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh.

Nguyên nhân là do chất caramboxin có trong khế. Caramboxin là độc chất thần kinh đặc biệt có hại cho những người bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo.

Những người với thận khỏe mạnh, bình thường có thể tiêu hóa và thải chất này ra khỏi cơ thể, tuy nhiên, người có vấn đề về thận thì lại không thể thải được độc chất này.

Các triệu chứng ngộ độc caramboxin sau khi ăn khế bao gồm: Nấc cụt, nôn mửa, co giật, động kinh, tâm thần hoảng loạn… Một số trường hợp mất mạng do ăn khế ở những người suy thận đã được ghi nhận. Cơ chế gây ngộ độc chưa được làm rõ, do phát hiện còn quá mới, chỉ cách nay vài năm.

Ngoài độc tố trên, trong khế cũng có hàm lượng acid oxalic khá cao so với các loại trái cây khác. Acid oxalic mới được xem là chất phản dinh dưỡng.

Những người bị sạn thận không nên ăn khế quá nhiều, vì với hàm lượng cao oxalic như thế, sỏi thận dễ tái phát.

Ngoài ra, chúng ta biết rằng khế là một loại quả có tính lạnh, vì vậy nếu những người có tỳ vị hư hàn, dạ dày ăn khế sẽ làm nặng thêm chứng khó tiêu và ảnh hưởng không tốt đến cảm giác thèm ăn.

Trên đây là những tác hại của quả khế nếu dùng sai cách. Hãy cẩn thận khi ăn khế nhé mọi người.

Vân Thanh (Tổng hợp)