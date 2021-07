Tác dụng phụ có thể xảy ra khi tiêm vaccine COVID-19 Pfizer

(VTC News) -

Pfizer là một trong số các vaccine ngừa COVID-19 được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Nó được sử dụng nhiều tại Mỹ và châu Âu. Phát triển từ đầu năm 2020, vaccine này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt, dựa trên các hồ sơ về tính an toàn và sinh miễn dịch của vaccine. Giống như các loại vaccine khác, vaccine Pfizer cũng có những tác dụng phụ.

Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Tiêm chủng của Australia khuyến nghị những người Australia dưới 50 tuổi nên được chủng ngừa bằng Pfizer. Tại Australia, vaccine Pfizer được đăng ký để sử dụng cho những người trên 16 tuổi. Cần hai liều, với khoảng cách giữa các liều ít nhất là ba tuần.

Theo kết quả khảo sát của nhóm AusVaxSafety tại Australia, gần 2/3 số người được hỏi cho biết không phản ứng sau liều tiêm đầu tiên và 40% cho biết không phản ứng sau liều thứ hai.

Các tác dụng phụ phổ biến nhất bao gồm nhức đầu, đau cơ và mệt mỏi. Những tác dụng phụ này thường xuất hiện nhiều hơn sau liều hai so với liều một. Các tác dụng phụ thường xuất hiện trong 24-48 giờ đầu tiên sau tiêm chủng và gần như tất cả những người gặp tác dụng phụ đều trở lại bình thường sau một tuần tiêm chủng.

Khả năng sốc phản vệ

Từng có báo cáo về trường hợp sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Pfizer. Theo ước tính, khoảng 5 người gặp sốc phản vệ/1 triệu liều vaccine. Sốc phản vệ hay xảy ra trong 15 phút đến nửa giờ đầu tiên sau khi tiêm chủng. Đó là lý do tại sao mọi người được yêu cầu đợi tại phòng khám sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Sốc phản vệ có thể được điều trị tại trung tâm tiêm chủng và những người bị ảnh hưởng có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu bạn bị phản ứng dị ứng cấp tính sau tiêm chủng cần phải thông báo với bác sĩ.

Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim

Gần đây, xuất hiện báo cáo tại một số nước như Mỹ và Israel về viêm cơ tim (viêm tim) và viêm màng ngoài tim (viêm màng trong tim) sau khi tiêm vaccine Pfizer. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ lưu ý những trường hợp này chủ yếu xảy ra ở nam giới trẻ tuổi, xuất hiện trong vài ngày sau khi tiêm chủng và phổ biến hơn sau liều thứ hai.

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu chính thức về mối liên hệ này. Điều quan trọng cần lưu ý là viêm tim có thể do nhiều yếu tố gây ra như nhiễm trùng, đặc biệt là do virus hoặc vi khuẩn; tổn thương mô hoặc cơ tim do các bệnh tự miễn dịch, thuốc, các yếu tố môi trường hoặc các tác nhân khác, bao gồm cả vaccine nhưng rất hiếm khi xảy ra.