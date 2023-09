(VTC News) -

Ngao là động vật thân mềm, sống ở gần các bờ biển. Ngao giàu giá trị dinh dưỡng, giúp cơ thể bổ sung nhiều chất và tăng cường khả năng chống bệnh.

Dưới đây là những tác dụng không ngờ tới của con ngao.

Ngao được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn. (Ảnh minh hoạ)

Ngăn chặn bệnh thiếu máu

Sắt giúp sản sinh hemoglobin, từ đó tăng cường cung cấp lượng oxy cho các mô trong cơ thể. Phụ nữ mang thai, nuôi con cũng như người già và trẻ em thường thiếu chất sắt trong cơ thể. Do vậy, cần bổ sung bằng cách tăng cường ăn ngao để giúp tăng cường máu.

Các chuyên gia xác định, cứ 100g ngao chứa 24mg chất sắt, tức nhiều hơn cả gan bò hay thịt bò nướng.

Ngăn chặn bệnh Alzheimer

Nhóm vitamin B được biết đến có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ thần kinh trung ương khỏe mạnh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, những người có nồng độ vitamin B12 trong cơ thể cao nhất là người ít mắc bệnh Alzheimer.

Nguồn vitamin B12 trong tự nhiên nhiều nhất không đâu khác chính là ngao. Do vậy, bạn nên tăng cường ăn ngao nếu muốn ngăn chặn bệnh mất trí nhớ.

Chống bệnh viêm khớp

Thiếu chất selen trong cơ thể là một trong những yếu tố góp phần tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp. Selen là dinh dưỡng thiết yếu hoạt động cùng với các loại dinh dưỡng khác để chống lại những cơn căng thẳng do oxy hóa, một sự mất cân bằng dẫn đến tổn thương các khớp xương.

Cùng với cua, tôm, cá thì ngao là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều chất selen nhất.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ngao là thực phẩm giúp bạn bổ sung lượng protein. Cứ 100 gram ngao là đáp ứng được khoảng 50% lượng protein bạn cần mỗi ngày. Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch hoạt động bình thường, từ đó giúp cơ thể chống lại những bệnh lây nhiễm.

Lý do các chuyên gia thường khuyên vận động viên hay những người vận động nhiều nên tăng cường ăn ngao, hến vì chúng có chứa nhiều protein để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Giúp điều tiết nồng độ đường trong máu

Ngao là thực phẩm giàu nguồn mangan, loại khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nồng độ đường trong máu. Từ đó mà ngăn chặn bệnh tiểu đường. Mangan cũng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của xương. Đây là thành phần thiết yếu giúp tăng cường đậm đặc khoáng chất của xương tủy, đặc biệt là ở những phụ nữ hậu mãn kinh. Các nghiên cứu cho thấy, hầu hết phụ nữ hậu mãn kinh đều thiếu mangan, do vậy mà cần tăng cường ăn những thực phẩm như ngao.

Giúp răng lợi khỏe mạnh

Trái cây chứa nguồn vitamin C nhiều nhất nhưng loại động vật thân mềm, trong đó ngao cũng chứa vitamin C không kém. Vitamin C là nguồn dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành vết thương, đồng thời giúp duy trì răng lợi khỏe mạnh.

Tốt cho tuyến giáp

Sở dĩ ăn ngao tốt cho tuyến giáp là bởi vì nó chứa rất nhiều chất đồng, một loại khoáng chất liên quan đến sự trao đổi chất ở tuyến giáp, đặc biệt là trong quá trình sản xuất và hấp thụ hooc môn.

Giàu chất riboflavin

Trong ngao rất giàu chất riboflavin, đây là dinh dưỡng có khả năng duy trì và bảo tồn chức năng hệ miễn dịch của cơ thể. Điều này giúp chống lại các tác động xấu mà có khả năng gây căng thẳng cho cơ thể.

Mặt khác, riboflavin giúp ngăn chặn các triệu chứng khó chịu trên da như mụn trứng cá, chàm bội nhiễm. Ngoài ra, chất này còn đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe mắt và làm giảm bớt các bệnh lý về mắt, đặc biệt là đối với bệnh tăng nhãn áp.

Giàu kali

Kali là loại dinh dưỡng giúp điều hòa cân bằng nước và điện giải, giúp duy trì hoạt động bình thường, đặc biệt là của hệ tim mạch, cơ bắp, tiêu hóa và tiết niệu. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, kali giúp làm giảm huyết áp, tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, hô hấp, giảm bệnh hen phế quản… Trong ngao chứa rất nhiều chất kali. Các nhà khoa học khuyên khi bạn muốn tìm kiếm thực phẩm giúp chống lại huyết áp thì tốt nhất là ăn ngao.

Tốt cho người ăn kiêng và bệnh tim

Trong 100 ngao nấu chứa khoảng 126 calo và 2 gram chất béo. Điều tốt hơn nữa là ngao giàu axit béo omega-3-một loại chất tốt cho tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy rằng, cơ thể nhận được từ 250-500 miligram omega-3 mỗi ngày thì sẽ tốt cho sức khỏe của tim.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho biết, ăn ngao mỗi tuần 2 lần sẽ giúp kiểm soát cân nặng và sức khỏe nói chung.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn biết tác dụng không ngờ tới của con ngao là gì rồi phải không?