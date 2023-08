Tác dụng của quả me rừng có thể bạn chưa biết

(VTC News) -

Me rừng còn được sử dụng với tên gọi khác là chùm ruột núi, ngưu cam tử, du cam tử, dư cam tử, mận rừng. Trong y khoa, mọi người lại gọi me rừng là Phyllanthus emblica, họ hàng với cây thầu dầu. Tại Ấn Độ, người dân ở đây xem quả me rừng như một nguồn vitamin C dồi dào, với hàm lượng dao động từ 1-1,8g/100g.

Tác dụng chính của quả me rừng

Trong Đông y, mọi người ghi chép lại quả me rừng vị chua, ngọt, đắng, tác dụng thu liễm giáng áp. Qua me rừng thường được dùng để chữa cảm mạo phát sốt, ho, đau cổ họng, miệng khô khát. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày nên dùng 10 - 30 quả sắc uống.

Ngoài ra, bạn có thể lấy me rừng đem đi ướp muối rồi phơi khô làm ô mai ngậm chữa ho, viêm họng, nôn mửa. Riêng với những người bị bệnh tiểu đường, bạn nên sử dụng 15 - 20g me rừng ướp với muối ăn hoặc nấu nước uống hằng ngày. Để trị nước ăn chân, lấy quả me rừng giã nhuyễn, đem đi chắt nước và bôi vào chỗ chân bị nước ăn.

Rượu me rừng còn được dùng để kích thích tiêu hóa và tăng cường khả năng sinh lý. Bạn hãy lấy 2 lít rượu trắng và 1 kg quả me rừng. Đem me đi rửa sạch, để ráo rồi xếp vào bình đổ rượu vào ngâm trong vòng 1 tháng. Mỗi lần uống 1 chén nhỏ, dùng 3 lần/ngày trong bữa ăn bạn sẽ thấy hiệu quả.

Quả me rừng chứa lượng lớn Vitamin C.

Đặc biệt, với những ai bị rắn cắn nhưng chưa thể đến bệnh viện có thể dùng vỏ cây me rừng giã nát rồi thêm một ít nước vào, chắt lấy nước uống. Sau đó, lấy phần bã dư ra đắp vào phần vết cắn. Khi sơ cứu các bước xong, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Trong thành phần của quả me rừng rất giàu vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Đồng thời, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giúp cơ thể hấp thụ Canxi. Vì vậy, chỉ cần ăn từ 3 - 5 quả me rừng tươi mỗi ngày cũng đã giúp tăng cường khả năng hấp thu Canxi của cơ thể.

Cách chế biến món me rừng ngâm muối ớt

Nguyên liệu gồm:

1 kg me tươi.

2 trái ớt đỏ.

200g đường.

100g muối.

Me rừng ngâm muối ớt.

Cách làm:

Bước 1: Rửa me sạch, bóc vỏ và bỏ bớt phần thịt sơ, chỉ giữ lại phần vỏ và hạt.

Bước 2: Cho me vào nồi, rắc 50g muối và hỗn hợp này với tay để me thấm đều muối.

Bước 3: Để me ngâm muối trong khoảng 3-5 ngày cho đến khi thấy me bên trong mềm và màu vỏ thay đổi từ màu xanh sang màu vàng.

Bước 4: Sau khi me đã ngâm muối đủ lâu, cho vào nồi hấp với lượng nước vừa đủ khoảng 20 phút cho đến khi me mềm.

Bước 5: Chuẩn bị đường muối ớt bằng cách cho đường và muối vào nồi, để trên bếp khuấy đều đến khi đường tan hết, thêm ớt đỏ và khuấy đều.

Bước 6: Cho me đã hấp vào nồi đường muối ớt, khuấy đều trong khoảng 10 phút. Sau đó, tắt bếp và để me ngâm đường muối ớt từ 12 giờ đến 24 giờ.

Sau khi ngâm xong, món me rừng ngâm đường muối ớt sẽ mang một màu vàng sáng và vị chua ngọt hòa quyện với vị mặn ngọt của đường muối ớt tạo nên hương vị đặc biệt. Đây là món ăn vừa dễ làm vừa ngon miệng, phù hợp làm món ăn vặt nhâm nhi trong những dịp sum họp gia đình và bạn bè.