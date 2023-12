(VTC News) -

Lá mơ lông mọc dại nhiều ở các vùng quê Việt nam. Đây là loại rau gia vị quen thuộc vừa có thể dùng nấu canh. Ngoài ra loại rau này cũng có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh. Dưới đây là những tác dụng của lá mơ lông ít người biết đến.

Tác dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Bài viết của Lương y Phan Thị Thạnh trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, lá mơ lông ăn với thịt chó cũng như đúc trứng là món ăn phối hợp hai tác dụng lá mơ là vị công, trứng cũng như thịt chó là vị bổ (vừa công vừa bổ), vừa phù chính vừa khu tà. Đây là sự kết hợp khoa học khi ăn uống cũng như phối hợp sử dụng bài thuốc để chữa bệnh.

Theo y học cổ truyền, mơ lông vị đắng mát. Tác dụng kiện tỳ, hóa thấp thanh nhiệt, sát trùng, tiêu viêm, hoá đàm, khu phong.

Theo Sách Dược tính chỉ nam, lá mơ lông vị ngọt bùi, hơi cay không độc, công hiệu bổ được hư lao, bổ trung ích khí, ích tinh, sát trùng, ích vị, bền chắc ruột già. Công dụng của nó là chữa chứng đau bụng đi ngoài rất hay, dùng nước cốt bôi đắp chỗ sưng đau, hoặc chỗ sâu bọ cắn đều tốt.

Lá mơ rất tốt cho sức khoẻ

Ngoài ra, mơ lông còn hỗ trợ chữa chứng kiết lỵ, đi ngoài ra máu mủ, các chứng trẻ em cam tích, bụng đầy tiêu hóa kém, viêm gan, viêm ruột, phong thấp, đau khớp, ho đàm, viêm phế quản, dùng dưới dạng hái lá ăn sống hoặc ăn kèm thịt cá, thái nhỏ đúc trứng gà ăn.

Kinh nghiệm cho thấy ăn lá mơ ích tỳ thận, chữa chứng mập phì, bụng lớn, tiểu không tự chủ, lưng gối yếu, sinh lý yếu, các chứng do tỳ thận khí hư, ứ trệ.

Các món ăn chữa bệnh từ lá mơ lông

Ăn lá mơ lông trực tiếp

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, bạn có thể nhai trực tiếp lá mơ lông tươi, đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất và có thể dễ dàng áp dụng mỗi ngày. Cách làm như sau:

Đem rửa sạch 1 nắm lá mơ lông, sau đó đem ngâm lá với nước muối pha loãng để sạch khuẩn;

Để lá mơ lông ráo nước trước khi ăn;

Bạn có thể chấm lá mơ lông với muối trắng và ăn sống;

Từ từ nuốt hỗn hợp này xuống họng để các tinh chất có trong lá có thời gian ngấm vào dạ dày, phát huy hiệu quả điều trị.

Hầm dạ dày lợn với lá mơ lông

Dạ dày lợn hầm lá mơ lông được đánh giá là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và dễ ăn. Bạn cần chuẩn bị và chế biến món này theo công thức sau:

Nguyên liệu: 500gr dạ dày lợn, 1 năm lá mơ lông;

Đem rửa sạch lá mơ lông và dạ dày lợn, ngâm nguyên liệu với nước muối loãng;

Dạ dày lợn thái miếng vừa ăn và đem hầm nước, sau đó nêm nếm gia vị;

Khi dạ dày lợn đã chín mềm, tiếp tục thêm lá mơ lông và hầm tiếp trong 15 - 20 phút nữa;

Chắt nước ra uống 2 lần/ngày. Phần dạ dày và lá mơ lông cũng nên dùng trong bữa ăn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Trứng rán lá mơ lông

Bên cạnh trứng rán lá ngải thơm ngon thì trứng rán lá mơ cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhờ tính bổ dưỡng. Đây là món có tính kích thích vị giác cao và phù hợp cho mọi đối tượng. Bạn có thể chế biến để ăn sáng, trưa hay tối đều thích hợp. Món ăn này còn giúp phát huy tác dụng của lá mơ với dạ dày, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện các triệu chứng đau dạ dày - tá tràng.

Sau đây là hướng dẫn các bước chế biến món trứng rán lá mơ lông:

Chuẩn bị các nguyên liệu: 1 nắm lá mơ lông tươi, 1 - 2 quả trứng gà, gia vị nêm, dầu ăn;

Đem rửa sạch, ngâm nước muối loãng lá mơ lông và để cho ráo nước;

Thái nhỏ lá mơ lông rồi đem bỏ vào bát lớn. Bạn có thể áp dụng một cách đó là vò cho lá mơ nát ra để chúng được mềm, các tinh chất của lá mơ tiết ra sẽ giúp món ăn thêm đậm vị (lưu ý: chỉ cần vò bằng tay chứ không cần cho lá mơ vào máy để xay nhuyễn);

Đập trứng gà vào bát lá mơ, cho thêm gia vị vừa ăn rồi đánh đều tay hỗn hợp này lên;

Cho dầu ăn vào chảo và đun lên cho dầu nóng, cho nhỏ lửa;

Đổ hỗn hợp trứng lá mơ vào chảo dầu, dàn đều hỗn hợp thành một lớp kín bề mặt chảo;

Chú ý giữ lửa và lật 2 mặt cho chín đều;

Bày món ăn ra đĩa và bắt đầu thưởng thức khi còn nóng.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng lá mơ lông

Lá mơ lông rất tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên khi sử dụng bạn cần lưu ý những điều sau:

Bên cạnh lá mơ lông, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp, sinh hoạt điều độ để cải thiện các triệu chứng như ợ chua, ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng, chán ăn.

Vì lá mơ lông là sản phẩm của tự nhiên nên để đạt được tác dụng trong điều trị các bệnh về dạ dày cần có thời gian. Quá trình điều trị có đem lại hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào cơ địa của người bệnh.

Tuy lá mơ lông là nguyên liệu an toàn, lành tính nhưng cũng có người gặp phải hiện tượng dị ứng do cơ địa mẫn cảm. Do đó khi sử dụng lá mơ lông bạn cũng cần theo dõi xem cơ thể có xảy ra hiện tượng dị ứng nào không, ví dụ như phát ban, nổi mề đay, sưng lưỡi, sưng môi.