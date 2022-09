Những tác động bất ngờ của việc ăn cơm trắng

Do sự đa dạng về chủng loại (hơn 120.000 giống) và sự phù hợp với nhiều loại hương vị, món ăn, gạo là một trong những ngũ cốc phổ biến nhất thế giới. Food & Wine ước tính gạo chiếm 1/5 tổng lượng calo mà con người tiêu thụ trên toàn cầu.

Gạo trắng là một trong những loại gạo phổ biến nhất. Đó là gạo qua tinh chế, nghĩa là đã được xay xát để loại bỏ lớp vỏ, lớp cám và mầm bên ngoài. Bất chấp sự phổ biến của nó, nhiều người vẫn chê gạo trắng vì cách nó được chế biến, đặc biệt khi so với gạo lứt.

Lauren Manaker, tiến sĩ y khoa từng viết nhiều cuốn sách về dinh dưỡng như The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook, The 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook và Fueling Male Fertility, đã nói về những tác động tích cực của việc ăn gạo.

Cơ thể sẽ có nhiều năng lượng hơn

“Gạo trắng là nguồn cung cấp carbohydrate, nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho cơ thể người. Ngoài ra, nhiều loại gạo trắng chứa nhiều vitamin B, có thể làm tăng mức năng lượng trong cơ thể”, TS Manaker nói.

Thế giới đang có hơn 120.000 giống lúa để lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày. (Ảnh: Huffington Post)

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, tất cả vitamin B, trừ folate, đều tham gia vào ít nhất một khâu trong quá trình sản xuất năng lượng trong tế bào. Cơ thể cần các loại vitamin B với liều lượng khác nhau để tạo năng lượng.

Việc hấp thụ quá ít vitamin B sẽ hạn chế sản xuất năng lượng của cơ thể, có thể tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.

Xương sẽ chắc khỏe hơn

Sức mạnh của xương sẽ tăng khá nhiều nếu chúng ta ăn gạo trắng thường xuyên.

“Chúng ta đều biết canxi và vitamin D là những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Nhưng mangan, một chất cũng rất cần thiết đối với xương, lại tồn tại trong gạo trắng”, TS Manaker cho hay.

Cân nhắc về nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa

"Một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ gạo trắng và nguy cơ hội chứng chuyển hóa. Đương nhiên, chúng ta cần thêm dữ liệu để khẳng định chắc chắn mối liên quan này", TS Manaker nói.

Theo Mayo Clinic, hội chứng chuyển hóa là một nhóm tình trạng xảy ra cùng nhau, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2. Các tình trạng bao gồm lượng đường trong máu cao, mỡ thừa quanh eo, huyết áp tăng và hàm lượng cholesterol hoặc chất béo trung tính cao bất thường.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Heart Asia cho rằng những người ăn gạo trắng với liều lượng cao nhất có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn 30% so với những người ăn ít. Mặc dù không nghiêm trọng, tỷ lệ 30% vẫn đáng quan tâm. Vì vậy, những người có nguy cơ mắc bất kỳ tình trạng nào trong danh sách trên hãy cân nhắc thay thế gạo bằng thứ khác.