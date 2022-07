Sunshine Sky City nhận 'cú đúp' giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2022

(VTC News) -

Với chủ đề “Phát triển bền vững: Đánh thức hành trình đầy triển vọng của BĐS Việt Nam”, Lễ trao giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2022 đã diễn ra ngày 28/7 tại The Reverie Saigon Hotel, TP.HCM.

Là sự kiện thường niên lớn bậc nhất của ngành Bất động sản Việt Nam, Dot Property Vietnam Awards được ví như giải Oscar trong lĩnh vực này.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh các tiêu chí riêng cho từng hạng mục giải thưởng, đối với giải thưởng dành cho dự án bất động sản cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung của xu hướng phát triển bền vững bao gồm: Kiến tạo môi trường sống xanh; Đóng góp cho sự phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương; Góp phần phát triển văn hóa – xã hội.

Đại diện Sunshine Sky City nhận giải tại Dot Property Vietnam Awards 2022.

Tại lễ trao giải, Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại Quận 7 đã xuất sắc giành giải Best Lifestyle Luxury Condo Development Vietnam 2022 - Dự án căn hộ cao cấp kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam 2022.

Đặc biệt hơn, với sự bình chọn khách quan, minh bạch, Sunshine Sky City bất ngờ vượt qua nhiều ứng cử viên tầm cỡ và giành chiến thắng ở hạng mục giải Vietnam People's Choice Award for Project of the year 2022 - Dự án của năm do nhà đầu tư bình chọn.

Đại diện Sunshine Sky City nhận giải thưởng Dự án của năm do nhà đầu tư bình chọn.

Cú đúp giải thưởng mà Sunshine Sky City nhận được là minh chứng rõ nét những giá trị kim cương mà dự án tạo lập trên thị trường, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, mang đến những trải nghiệm sống xứng tầm cho các cư dân thượng lưu thành đạt.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trần Anh Quân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunshine Sài Gòn chia sẻ: “Giải thưởng là biểu trưng cao quý nhất mà chính những chuyên gia, khách hàng và đối tác đã trao tặng lại cho những nỗ lực của Chủ đầu tư, đồng thời là sự khẳng định rõ ràng nhất cho những giá trị ưu việt mà Sunshine Sky City sở hữu”.

Môi trường sống tại Sunshine Sky City là sự gắn kết hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Được đầu tư bài bản bởi Sunshine Group - một thương hiệu tên tuổi trong phân khúc bất động sản hạng sang, Sunshine Sky City là không gian sống đẳng cấp, hội tụ những giá trị xanh - thông minh cùng tiện ích thượng lưu, thỏa mãn giấc mơ an cư tại khu vực phát triển sôi động bậc nhất TP.HCM - Quận 7.

Dự án gây ấn tượng đặc biệt với hệ cảnh quan tiện ích chuẩn resort. Đó là những mảng xanh được đan cài giữa hệ thực vật và không gian mặt nước rộng hơn 12.000m2 mang tới môi trường sống sinh thái bền vững cho cư dân.

Điểm nhấn giá trị nhất trong đó chính là hệ thống tiện ích Wellness chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, với hệ thống cầu đi bộ, đường đạp xe liên tòa, vườn Yoga, bể bơi rooftop, Sky Zen Garden, Detox Garden…hướng tới tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp nhất.

Sống như nghỉ dưỡng với không gian Wellness chuẩn quốc tế tại Sunshine Sky City.

Ngoài ra, Sunshine Sky City còn “tái định nghĩa chuẩn sống tầm cao mới” với những tiện ích thượng lưu như: nhà hàng Á – Âu, S-Mart, trung tâm thương mại ở khối đế, Matterhorn Legende De Faifo, vườn nướng BBQ, rạp chiếu phim, Rooftop Bar, King Club, Trường mầm non quốc tế Sunshine Maple Bear, Kid Garden, CLB Golf 3D... Tất cả khiến Sunshine Sky City trở thành “tâm điểm” sống sang được giới tinh hoa kiếm tìm.

Đồng điệu với chủ đề của Dot Property Vietnam Awards 2022, Sunshine Sky City còn “ghi điểm” tuyệt đối với không gian xanh - thông minh đúng nghĩa. Những trải nghiệm sống trở nên đắt giá hơn khi Sunshine Sky City được áp dụng công nghệ 4.0 hiện đại, tích hợp hệ sinh thái Smart Home, Smart Living thời thượng.

Nhịp sống thời thượng trên tầm cao mới tại Sunshine Sky City.

Nâng tầm chất lượng sống của cư dân, Sunshine Sky City được quản lý và vận hành bởi thương hiệu chuẩn quốc tế Matterhorn Hotels & Resort cùng các thương hiệu uy tín trên thế giới mang đến những trải nghiệm an cư vượt trên mọi kỳ vọng.

Theo đại diện chủ đầu tư: “Giải thưởng không chỉ tôn vinh Sunshine Sky City mà còn là động lực quý báu trong hành trình kiến tạo những dự án bất động sản hạng sang của Sunshine Group. Từ mốc son này, chúng tôi sẽ không ngừng nâng tầm phong cách sống chuẩn quốc tế, theo đuổi đích đến là không gian sống vẹn tròn nhất cho cư dân và khách hàng của mình”.