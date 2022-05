Sun World Ba Na Hills hóa xứ sở của những người khổng lồ

(VTC News) -

Khách quốc tế đến một quốc gia mới và dễ dàng tìm kiếm trải nghiệm. Khách trong nước thì khác, họ sẽ không rời căn nhà của mình để đến một nơi giống hệt chỗ mình đang sống. Và vì thế, tạo trải nghiệm riêng biệt không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Làm thế nào để một người Việt Nam có thể có trải nghiệm đặc sắc ngay trên đất Việt Nam?

Truyền thuyết xa xưa giữa mây ngàn núi Chúa

Trái đất từng là nơi sinh sống của những người khổng lồ, của phép thuật và những điều kỳ lạ. Một ngày, vụ va chạm với thiên thạch khiến những người khổng lồ phải ẩn mình trong những ngọn núi. Họ chìm trong giấc ngủ say, hòa mình cùng thiên nhiên.

Ngày nay, một trong những dấu tích đáng kể nhất mà người ta nhìn thấy từ thế giới của những người khổng lồ, là một đôi bàn tay hóa thạch vươn ra từ đỉnh núi Bà Nà. Trên đó, con người hiện đại đã xây một cây cầu Vàng, để tôn vinh thế giới xa xưa, và để họ có thể dạo bước trên đó ngắm rặng núi hùng vĩ chìm trong những đám mây.

Đó là phần mở đầu câu chuyện về hai vương quốc Mặt trời và Mặt trăng trên đỉnh Bà Nà. Và bạn đã nhận ra: nó được bắt đầu với Cầu Vàng - cây cầu giờ đã trở thành một biểu tượng du lịch mới của Đà Nẵng.

Và Sun Group quyết định sẽ kể tiếp truyền thuyết về những người khổng lồ, về dấu tích của những vương quốc huyền ảo cổ xưa trên đỉnh núi này. Họ sẽ tạo nên một trải nghiệm riêng biệt.

Ngay trong những ngày tháng không đón khách, Sun World Ba Na Hills cùng những nhà thiết kế hàng đầu thế giới từ Mỹ, Bỉ hay từ Italia vẫn cặm cụi làm việc. Họ đã tạo nên một xứ sở Bà Nà hoàn toàn mới: một thế giới truyền thuyết giữa mây ngàn.

Vương quốc Mặt trời: những tạo tác huyền thoại

Năm 2022, du khách đến thăm Sun World Ba Na Hills sẽ đi qua Cổng thời gian - lối vào mới của vương quốc.

Cánh cổng thời gian là một kiến trúc gợi nhớ đến sự giao hòa của các nền văn minh với biểu tượng Đồng hồ Vàng trên đỉnh. Xung quanh cổng là màn nghệ thuật trình diễn nước, sương mù và ánh sáng tạo ra cảm quan về một thác nước kỳ diệu. Bước qua Cổng thời gian, du khách sẽ rời thế giới thực tại và bắt đầu hành trình phiêu lưu…

Điểm nhấn đầu tiên không thể bỏ qua là cầu Vàng. Từ vách núi, hai bàn tay khổng lồ đang nâng đỡ một dải lụa vàng vươn mình trong không trung. Qua thời gian, đôi bàn tay của người khổng lồ hóa đá, rêu phong, nhưng cây cầu vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trong thế giới đó, những dấu tích của Người khổng lồ vẫn còn được lưu lại ở vườn Giác quan với đôi tay, đôi chân và cả khuôn mặt khổng lồ. Le Jardin d'amour là nơi những người khổng lồ xưa hẹn hò và kết đôi. Quảng trường Du Dome với lâu đài Mặt trời là nơi ngự trị của Quốc vương và Nữ hoàng ở vương quốc Mặt trời. Quảng Trường Morin sẽ có thêm đồng hồ mặt trời - một biểu tượng trung tâm của Vương quốc Mặt Trời, nơi những show trình diễn ánh sáng, âm thanh, khói lửa và 3D mapping mê hoặc du khách hàng đêm.

Những người khổng lồ đã đi vòng quanh thế giới để học hỏi những nền văn hóa cổ xưa và tái hiện lại những điều tinh hoa nhất trên đỉnh núi Chúa. Thác Thần Mặt trời được người khổng lồ tạo nên cũng từ những chuyến đi đó. Đó là những tinh hoa của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Tại nơi đây, là một quần thể những bức tượng Hy Lạp cổ với trung tâm là thần mặt trời Helios và cỗ xe ngựa kéo Mặt trời đi qua trái đất trong một ngày.

Tất cả để tạo ra trải nghiệm chân thật về một vương quốc của những người tôn vinh Mặt trời.

Vương quốc Mặt trăng: những lễ hội bất tận về đêm

Ở Xứ sở Khổng lồ, nằm cách không xa Vương Quốc Mặt Trời là Vương Quốc Mặt Trăng, nơi chứa đựng những sinh vật bí hiểm với những khả năng kỳ lạ.

Lâu Đài Mặt Trăng là trung tâm của vương quốc. Đây là một trong những công trình đồ sộ mới nhất tại Sun World Ba Na Hills. Lâu Đài Mặt Trăng có công năng của một khu vui chơi giải trí trong nhà với diện tích sàn 3,8 ha, gồm 3 tầng: Hang Rồng, tầng của Sói quyền năng và tầng của Nàng Cú thông thái, nơi các cư dân say mê trong khám phá khoa học.

Và ở Vương quốc Mặt trăng, du khách sẽ trải nghiệm một show trình diễn chưa từng có trên đỉnh núi Chúa: “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” (The battle of the Moon Kingdom) - một sự tiếp nối triết lý tạo trải nghiệm của Bà Nà. Từ lâu, “công viên chủ đề hàng đầu Châu Á” này đã được biết đến với những show diễn lớn bậc nhất Việt Nam, với hàng trăm diễn viên và các đạo diễn tài danh từ khắp nơi trên thế giới.

“Trải nghiệm” đã thành thương hiệu của Sun World Ba Na Hills. Và thế giới Mặt trời và Thế giới Mặt trăng, những hậu duệ của người khổng lồ nằm trong lòng núi Chúa, là chương mới nhất của hành trình đó.

Từ thành công của Cầu Vàng - trong những ngày tháng im lặng của 2020 và 2021, Sun World Ba Na Hills đã dày công bồi đắp một hệ thống câu chuyện và công trình đồ sộ - với một mục tiêu duy nhất: mang hạnh phúc bất tận, ngày cũng như đêm, cho từng du khách đến với Đà Nẵng.