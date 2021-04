Sun Warehouse: Đối tác chiến lược của các thương hiệu danh tiếng trên thế giới

(VTC News) -

Sun Warehouse là một trong những kênh bán hàng trực tuyến thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Sun Pharma - Công ty chuyên bán buôn, bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế. Với phương châm “Chỉ bán hàng chính hãng”, Sun Warehouse đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt.

Sun Warehouse tự tin khẳng định “chỉ bán hàng chính hãng”, đồng thời cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng phát hiện sản phẩm không phải hàng chính hãng. Đơn vị này mạnh mẽ cam kết bởi họ chính là đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước với đầy đủ giấy tờ chứng nhận.

Sun Warehouse có đầy đủ giấy tờ chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng của các thương hiệu lớn trên thế giới.

Hiện nay, Sun Warehouse đang là đối tác của hàng loạt thương hiệu danh tiếng trên thế giới như: Olympian Labs - Thương hiệu hàng đầu về dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị của Mỹ; Mason Natural - Thương hiệu hơn 50 năm tại Mỹ đang được phân phối tại hơn 70 Quốc gia; Nature’s Way - Thương hiệu dẫn đầu về dòng sản phẩm cho trẻ em tại Úc; Herbs of Gold - Thương hiệu thảo dược cao cấp tại nước Úc; Careline Pty Ltd - Thương hiệu sở hữu hàng loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; Sữa hoàng gia Royal Ausnz - Thương hiệu sữa công thức 160 năm tại Úc; DHC - Thương hiệu chiếm thị phần hàng đầu về dòng sản phẩm Hỗ trợ điều trị tại Nhật Bản; Kanehide Bio - Thương hiệu sản xuất fucoidan hàng đầu Nhật Bản; Vichy - Thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp;....

Với việc trở thành đối tác chiến lược của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Sun Warehouse mang lại nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm làm đẹp chất lượng, đa dạng tới tay người tiêu dùng.

Cũng thông qua việc hợp tác này, Sun Warehouse cùng với các thương hiệu đối tác sẽ tối ưu những thế mạnh của nhau, qua đó giúp giảm thiểu chi phí, thời gian đồng thời đem đến nhiều hơn những ưu đãi cho khách hàng để cung cấp cho họ các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.

Sun Warehouse - Đối tác chiến lược của hàng loạt các thương hiệu danh tiếng trên thế giới.

Bên cạnh phương châm “Chỉ bán hàng chính hãng”, kênh bán hàng trực tuyến Sun Warehouse còn triển khai nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng. Đây cũng chính là những ưu điểm giúp Sun Warehouse thu hút sự chú ý và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Không chỉ thế, Sun Warehouse còn có đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm, luôn luôn lắng nghe thắc mắc của khách hàng và giải quyết mọi vấn đề cho khách hàng một cách nhanh nhất, có lợi nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, dù được thành lập chưa lâu nhưng Sun Warehouse vẫn trở nên nổi bật giữa thị trường kinh doanh các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp trực tuyến.

Hiện nay,Sun Warehouse đang phân phối hàng trăm sản phẩm khác nhau từ thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sữa công thức, thiết bị y tế… trên website sunwarehouse.vn và trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada….

Các sản phẩm Sun Warehouse phân phối đã có mặt trên Shopee, Lazada và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Theo định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược, trong thời gian tới, Sun Warehouse sẽ còn hợp tác với nhiều thương hiệu lớn khác với mục đích giúp người tiêu dùng Việt có thêm nhiều cơ hội sở hữu những sản phẩm chính hãng chất lượng hàng đầu thế giới một cách dễ dàng hơn và an tâm hơn.