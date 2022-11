Sun Red Carpet: Chuỗi trải nghiệm tri ân thăng hoa giá trị sống

(VTC News) -

Cá nhân hóa từng trải nghiệm độc bản

“Vợ chồng tôi từng tới Maldives nhiều lần trước đây nhưng bay trên chuyên cơ Gulfstream G650ER mà các tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates đều đang sở hữu, đúng là trải nghiệm chưa từng có. Toàn bộ hành trình 4 ngày từ dịch vụ trên chuyên cơ, ẩm thực tới nghỉ dưỡng trọn vẹn tại Maldives được thiết kế riêng, rất chuyên nghiệp và đẳng cấp. Từng chi tiết nhỏ như sở thích cá nhân, lưu ý sức khỏe, nhu cầu được nghỉ ngơi yên tĩnh hay vui chơi tiệc tùng đều được chăm chút khiến mình cảm thấy được trân quý. Đây cũng là lý do tôi luôn tin tưởng và sở hữu tới 6 sản phẩm bất động sản của Sun Property”, một trong những chủ sở hữu vừa trở về sau hành trình “Trải nghiệm dinh thự bay – Khám phá thiên đường Maldives” chia sẻ.

Maldives – Thiên đường du lịch nằm giữa Ấn Độ Dương. Bối cảnh chính của chương trình Sun Red Carpet – “Trải nghiệm dinh thự bay – Khám phá thiên đường Maldives”.

Không tri ân khách hàng theo cách thông thường qua các buổi hòa nhạc thường niên, những món quà tặng dù giá trị song dễ dàng sở hữu hay một tour du lịch được thiết kế đại trà, Sun Property đã tiên phong xác lập định nghĩa mới của sự tri ân từ tâm tới những chủ sở hữu trân quý thông qua những trải nghiệm độc bản được cá nhân hóa theo đúng giá trị cốt lõi mà đơn vị luôn theo đuổi “chất lượng – đẳng cấp – khác biệt”.

Mỗi sự kiện tri ân Sun Red Carpet được ví như một hành trình độc bản, chương trình sau đột phá hơn chương trình trước, dẫn dắt khách tham dự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, luôn luôn khác biệt và mới mẻ.

Sự kiện Sun Red Carpet – Đặc quyền thượng lưu, thăng hoa trải nghiệm đưa những chủ sở hữu “xuyên không” để thưởng thức văn hóa tắm onsen đặc trưng của đất nước mặt trời mọc (Ảnh minh họa).

Nếu ở hành trình Sun Red Carpet - “Trải nghiệm dinh thự bay – Khám phá thiên đường Maldives”, những Chủ Sở Hữu tôn quý của Sun Property được tháp tùng đến resort 5* One & Only Reethi Rah hàng đầu Maldives bằng một trong những chuyên cơ nhanh nhất thế giới Gulfstream G650ER thì trước đó, Sun Red Carpet - “Đặc quyền thượng lưu, thăng hoa trải nghiệm” lại đưa khách hàng tới với nghệ thuật tắm onsen chuẩn Nhật Bản tại Sun Onsen Village - Limited Edition (Quảng Ninh), thưởng thức ẩm thực xứ Phù Tang do chính tay tổng bếp trưởng chế biến từ những nguyên liệu thượng hạng.

Cùng với đó, khách hàng được “mục sở thị” những siêu chuyên cơ của hãng máy bay sang trọng bậc nhất thế giới trong triển lãm Airshow tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đặc biệt, không thể không nhắc tới dấu ấn Sun Red Carpet đầu tiên với triển lãm trưng bày 75 tạo tác trang sức Haute Joaillerie trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Chopard lừng danh nhân dịp kỷ niệm Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Ðây là lần đầu tiên và duy nhất, bộ sưu tập này được giới thiệu tại Việt Nam. Và những chủ nhân xứng tầm của Sun Property chính là những người đầu tiên và duy nhất được thưởng lãm những tuyệt tác ấy.

Dấu ấn Sun Red Carpet đầu tiên với triển lãm trưng bày 75 tạo tác trang sức Haute Joaillerie đến từ thương hiệu Chopard nổi tiếng.

Chuỗi trải nghiệm tri ân thăng hoa giá trị sống

Xuất phát từ tư duy duy mỹ và sứ mệnh “thăng hoa giá trị sống” cho khách hàng, Sun Property thiết kế chuỗi hành trình Sun Red Carpet nhằm tri ân và tôn vinh địa vị của các chủ sở hữu cao quý. Không chỉ thể hiện dấu ấn tinh hoa thông qua tên gọi “Sun Red Carpet” – chương trình còn là tuyên ngôn cho tâm huyết của Sun Property, luôn mong muốn mang đến những đặc quyền đặc lợi riêng có, những trải nghiệm sống tinh tế cho chủ sở hữu.

“Trên thế giới những dịch vụ được cá nhân hóa không xa lạ với giới siêu giàu nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều. Chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác với những thương hiệu hàng đầu thế giới để đưa mọi chuẩn mực cao nhất của dịch vụ chỉ dành cho 1% của thế giới tới khách hàng của Sun Property”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Để gia tăng trải nghiệm cho những chủ sở hữu danh giá, Sun Property không ngừng bắt tay với những thương hiệu danh tiếng trong các lĩnh vực hàng không, nghỉ dưỡng, thời trang… để chăm chút kỹ lưỡng, tỉ mỉ và mang đến những “làn gió mới” cho cuộc sống của chủ sở hữu. Bối cảnh của mỗi chương trình Sun Red Carpet cũng không cố định tại một địa điểm mà linh hoạt theo chủ đề, từ một khách sạn 6 sao nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, sân vườn phong cách Nhật Bản giữa núi đồi Quang Hanh cho đến bãi cát trắng mịn trải dài giữa biển Ấn Độ Dương…

Những bối cảnh hoành tráng, những thương hiệu danh tiếng luôn là “mẫu số chung” cho các chương trình Sun Red Carpet (Chuyên cơ G650ER được Sun Air khai thác)

Thay vì phải tìm tới những thiên đường nghỉ dưỡng cách xa nửa vòng trái đất để trải nghiệm ẩm thực của đầu bếp Michelin, thưởng thức những nguyên liệu tươi ngon đánh bắt trực tiếp dưới đại dương hay đăng ký vào danh sách chờ nhiều tháng liền để sở hữu món trang sức độc bản được làm thủ công từng chi tiết…, trở thành khách hàng thân thiết của Sun Property, mọi giới hạn cao nhất của dịch vụ tinh hoa đều nằm trong tầm tay.

Lấy sự đẳng cấp và khác biệt làm tiêu chí trọng tâm, Sun Property với sứ mệnh là nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, không chỉ tiên phong kiến tạo những dòng bất động sản với concept phát triển đột phá ở khắp mọi miền Tổ quốc, mà còn luôn tâm huyết mang đến đến những dịch vụ chất lượng cho khách hàng như đặc quyền nghỉ dưỡng, tận hưởng, chăm sóc sức khỏe, từ đây tái định nghĩa về giá trị đích thực của một cuộc sống hoàn hảo. Sun Red Carpet chính là minh chứng hùng hồn cho tuyên ngôn đó, tuyên ngôn về đẳng cấp sống mới đầy kiêu hãnh của Việt Nam khiến thế giới cũng phải kinh ngạc.