Sun Property ra mắt tòa tháp căn hộ The Sky tại Phú Quốc 

(VTC News) -

Đây cũng là phân khu sở hữu đầy đủ mọi giá trị trải nghiệm tầm cao của Sun Grand City Hillside Residence chắc chắn sẽ làm “thoả mãn” được thị trường và khách hàng đang tìm kiếm ở thời điểm này.

Trước đó, phân khu The Sea vừa được giới thiệu ra thị trường đã chinh phục khách hàng với “3 tầm view, 6 giá trị và 5 công trình biểu tượng”, mang tới 365 ngày nghỉ dưỡng - kinh doanh khác biệt. Trên cơ sở kế thừa kế thừa và nâng tầm đặc quyền vốn có ấy, The Sky là phân khu “365 + 1”, trong đó yếu tố +1 được ví như yếu tố đắt giá bậc nhất, dành riêng cho khách hàng và nhà đầu tư.

Ban công căn hộ The Sky với tầm view ôm trọn biển trời Nam Phú Quốc.

Gói gọn trong 4 chữ số 3, 6, 5 và 1, The Sky đã mang đến một phép tính hình tượng để gói trọn mọi giá trị, mọi trải nghiệm mà khách hàng sẽ được tận hưởng khi sở hữu căn hộ tại đây. Cụ thể:

3 tầm view – Với bất kỳ vị trí nào thuộc phân khu The Sky, khách hàng đều có thể chiêm ngưỡng 3 khung cảnh đắt giá bậc nhất cho trải nghiệm không gian đa chiều, mà ai cũng khao khát sở hữu. Đó là khoảng trời trời Phú Quốc trong xanh, đại dương lam ngọc, và bao quát thị trấn Địa Trung Hải từ trên không.

Như vậy, mỗi ban công của The Sky, chủ nhân đón trọn khung cảnh bình minh, hoàng hôn lãng mạn hay ánh đèn rực rỡ của thành phố biển đảo phồn vinh.

6 giá trị riêng đẳng cấp – Toạ lạc tại ví trí đắc địa thuộc trung tâm thị trấn Địa Trung Hải, là mảnh ghép không thể thiếu trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc, The Sky mang tới cho khách hàng chất sống đa cực với 6 giá trị đẳng cấp bao gồm: tầm nhìn bao quát 360 thị trấn Địa Trung Hải trên cao, hệ thống tiện ích hoàn hảo (bể bơi vô cực, rooftop garden, gym, phòng tắm Onsen…).

Sảnh đón khách sang trọng của The Sky.

Song chưa dừng lại ở đó, mỗi căn hộ tại The Sky được bàn giao hoàn thiện nội thất tới tay khách hàng với phong cách Mid Century Morden - ngôn ngữ thiết kế đã được sử dụng cho “thánh đường nghệ thuật” Sun Signature Gallery – công trình biểu tượng vừa được Sun Group kiến tạo và chính thức đón khám tham quan trong dịp Giáng sinh 2021 vừa qua.

Lối kiến trúc này vô cùng sáng tạo, phóng khoáng và ưa chuộng những gam màu nổi bật, giúp nâng niu mọi khoảnh khắc của khách hàng. Như vậy, có thể thấy song hành với giá trị nghỉ dưỡng hoàn hảo, The Sky còn tạo đến cho khách hàng giá trị đầu tư vững bền bởi những lợi thế nội tại và những lợi thế của hệ sinh thái Sun Group.

Theo đó, chủ nhân The Sky có thể hưởng thụ những kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo quanh năm, làm thăng hoa trải nghiệm sống thượng lưu cho gia đình và an tâm sở hữu một bất động sản có giá trị truyền đời nhờ quyền sở hữu lâu dài được xác lập trên diện tích đất hiếm hoi mà quy hoạch thành phố dành cho phường An Thới.

Mặt khác, trong bối cảnh du lịch đón tín hiệu khởi sắc, BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng trên đà phục hồi mạnh mẽ năm 2022, dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng có quyền sở hữu lâu dài tại The Sky được dự báo hút mạnh dòng tiền, hứa hẹn trở thành kênh đầu tư sinh lời đắt giá cho các nhà đầu tư.

Phòng tắm Sento – điểm nhấn trong hệ thống tiện ích tại The Sky.

5 công trình – Hệ sinh thái Sun Group là điểm đặc trưng mà không dự án, chủ đầu tư nào có thể sao chép được. Tại Phú Quốc, hành trình 6 năm khai mở, đã vẽ nên một bức tranh đa màu sắc, trù phú, phồn vinh hơn với hơn 50 công trình biểu tượng.

The Sky là một phần của hệ sinh thái này, với vị trí hoàn hảo đã thu trọn vào tầm nhìn, giá trị của 5 công trình biểu tượng ấn tượng nhất mang tới trải nghiệm đa xúc cảm: Cầu Hôn, Sun Signature Show, Tháp đồng hồ và Central Village, Quảng trường Con Sò, Sun Signature Gallery.

Nếu nối các 5 công trình biểu tượng lại với nhau, ta có được viên kim cương rực sáng giữa biển trời Phú Quốc mà ở đó The Sky là trung tâm. Như vậy, có thể thấy tính đắt giá của phân khu này, không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn bao hàm cả giá trị tinh thần, trải nghiệm đỉnh cao.

The Sky sở hữu vị trí kết nối đa điểm đến.

1 giá trị kết nối - Kế thừa trọn vẹn yếu tố “3 tầm view, 6 giá trị, 5 công trình biểu tượng” của phân khu The Sea, The Sky còn được ví như phiên bản đặc biệt, tiếp nối và nâng tâm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc, với “yếu tố +1” – vị trị kết nối đa điểm đến.

Từ The Sky, cư dân và du khách có thể dễ dàng kết nối tới các công trình biểu tượng mới hay nhiều tiện ích hiện đại ngay trong tổ hợp dự án: Cầu Hôn, Sun Signature Show, Ga đi cáp treo mô phỏng đấu trường La Mã, Quảng trường con sò, tháp Đồng hồ, dãy phố F&B hay “bảo tàng nghệ thuật” Sun Signature Gallery… để hòa mình vào nhịp sống đô thị phồn hoa của Phú Quốc tương lai.

Có thể thấy với 3 tầm view, 6 giá trị, 5 công trình biểu tượng + 1 giá trị kết nối, The Sky tại Sun Grand City Hillside Residence sẽ là nấc thang tiếp nối trải nghiệm nghỉ dưỡng nơi Đảo Ngọc thiên đường mở ra một lối sống đa trải nghiệm và đầu tư đa tiềm năng cho chủ nhân tương lai.

Cơ hội để “tậu” cho mình một căn hộ nghỉ dưỡng ở tổ hợp cao tầng đầu tiên của Phú Quốc sẽ thôi thúc các nhà đầu tư hơn bao giờ hết khi The Sky sẽ là phân khu căn hộ cao tầng cuối cùng mà Sun Grand City Hillside Residence trình làng trong giai đoạn này.