Sun Group khai trương khu nghỉ dưỡng phong cách làng biển tại Nam Phú Quốc

Nằm ở mũi Tây Nam của Phú Quốc, sát bên bãi Kem- top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, New World Phu Quoc Resort mang đến phong cách nghỉ dưỡng mới đặc biệt thú vị với nhiều du khách, cho dù là đoàn khách MICE, gia đình, nhóm bạn hay các cặp đôi.

Với 375 biệt thự có thiết kế pha trộn đầy tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, khu nghỉ dưỡng giống như một làng chài ven biển. Mỗi biệt thự gồm từ 3 – 4 phòng ngủ, sở hữu không gian mở thoáng đãng, hồ bơi riêng và khoảng sân vườn rộng rãi. Bên trong các biệt thự, lối trang trí thanh thoát với các vật liệu thân thuộc của làng quê Việt như gỗ, mây, tre… tạo nên một không gian thanh lịch, sang trọng mà vẫn rất đỗi gần gũi, ấm cúng.

Biệt thự tại New World Phu Quoc Resort được thiết kế theo phong cách làng biển, với bể bơi riêng.

Chọn nghỉ dưỡng tại New World Phu Quoc Resort cũng đồng nghĩa với việc sở hữu cả một tòa thiên nhiên lộng lẫy của bãi Kem. Bãi cát trắng mịn, nước trong như pha lê, sóng lặng, chỉ cần bước chân xuống mép nước đã thấy cá tung tăng bơi lội, xa xa là núi biếc, rừng xanh. Ngắm biển, tắm biển, chiêm ngưỡng hoàng hôn hay tham gia các môn thể thao dưới nước ở chốn này đều là những trải nghiệm mê hoặc cả trẻ con lẫn người lớn.

Tản bộ qua những khu vườn xanh mướt về hướng biển, sẽ lạc vào một thế giới giải trí với bể bơi vô cực dài 120 mét tới sát biển, khu trò chơi dưới nước dành cho trẻ em, trung tâm fitness, yoga, spa và câu lạc bộ trẻ em. Cứ như thế, ngày ở New World Phu Quoc Resort được nối dài bởi niềm vui và trải nghiệm không ngừng cuốn hút.

Sở hữu 4 nhà hàng và quán bar, New World Phu Quoc Resort cũng là một thế giới ẩm thực đầy những bất ngờ. Bay Kitchen phục vụ đặc sản địa phương và ẩm thực Âu, được chế biến và biểu diễn ngay tại khu bếp mở để thực khách chiêm ngưỡng. Nhà hàng Lửa gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ những làng chài trên đảo. Quầy bar The Lounge và Bar bể bơi mang đến không gian thư giãn hoàn hảo với cocktail, đồ uống tinh tế.

Với vị trí ngay trung tâm thị trấn An Thới, Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng còn là cửa ngõ để khám phá đảo ngọc thần tiên với thiên nhiên quyến rũ, những trang trại ngọc trai, vườn tiêu, các ngôi làng truyền thống, những khu chợ đêm nhộn nhịp và các ngôi chùa nổi tiếng...

Đặc biệt, nằm trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Sun Group tại Nam đảo, New World Phu Quoc Resort cũng đem đến cho du khách cơ hội có được những trải nghiệm đắt giá bậc nhất Phú Quốc hiện nay. Đó là cảm giác bay trên biển trời, thu trọn Nam Phú Quốc đẹp như tranh vẽ vào tầm mắt với cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, là sự đã đời với những trải nghiệm vui bất tận từ tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park, nơi có thế giới trò chơi nước hấp dẫn tại Aquatopia Water Park và những show nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ quốc tế hoặc chỉ đơn giản là cuộc dạo chơi thư thái giữa những khối kiến trúc rực rỡ rắc màu Địa Trung Hải của tổ hợp Sun Premier Village Primavera để có những bức hình để đời.

Được kiến tạo bởi Tập đoàn Sun Group và là khu nghỉ thuộc phân khúc cao cấp của New World Hotels & Resorts – thuộc sở hữu của Rosewood Hotel Group, New World Phu Quoc Resort còn hội đủ tinh túy từ những thương hiệu đã khiến thế giới ngưỡng mộ.

Rosewood Hotel Group có lịch sử hơn 40 năm, sở hữu hơn 40 khách sạn tại 1

9 quốc gia, đã từng được The Luxury Travel Expert vinh danh trong top 5 thương hiệu khách sạn sang trọng nhất thế giới. Tập đoàn này sở hữu ba thương hiệu nổi tiếng gồm Rosewood Hotels & Resorts chuyên về nghỉ dưỡng siêu sang ở Bắc Mỹ, Caribe, châu Âu, Trung Đông và châu Á; New World – thương hiệu khách sạn và resort cao cấp ở Trung Quốc và Đông Nam Á và KHOS – khách sạn phong cách kinh doanh năng động trên khắp thế giới. Trong đó, New World Hotels & Resorts bao gồm 9 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại các vị trí trung tâm ở Trung Quốc, Malaysia, Philipines… với quy mô mỗi khách sạn từ 350 phòng với dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại bậc nhất.

Là tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam, Sun Group hiện sở hữu 3 thương hiệu Sun World, Sun Hospitality, Sun Property. Kiến tạo những công trình du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản và hạ tầng chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, Sun Group đã góp phần nâng tầm du lịch Việt với “bộ sưu tập” giải thưởng quốc tế danh giá.

Năm 2020, World Travel Awards (WTA) đã trao 25 giải thưởng khu vực châu Á và 10 giải thưởng thế giới cho các dự án của tập đoàn này. Trong đó, thương hiệu Sun Hospitality Group của Sun Group đã khẳng định vị thế với hàng loạt công trình nổi tiếng toàn cầu như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay và nhiều khách sạn, resort sang trọng khác tại Hạ Long, Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc…

Phát biểu nhân dịp ra mắt New World Phu Quoc Resort, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: “New World Phu Quoc Resort là một điểm nhấn mới hoàn hảo để hoàn thiện bức tranh nghỉ dưỡng đẳng cấp mà Sun Group dành nhiều tâm huyết kiến tạo tại bãi Kem tuyệt đẹp. Với bề dày kinh nghiệm và những dịch vụ chất lượng, đẳng cấp quốc tế mà Rosewood cung cấp, chúng tôi tin tưởng rằng, Rosewood Hotel Group sẽ cùng với Sun Group đưa New World Phu Quoc Resort trở thành một điểm nghỉ dưỡng ấn tượng, nổi bật tại Nam đảo, đặc biệt, sẽ là lực hút giúp lôi kéo du khách quốc tế đến với đảo Ngọc khi dịch bệnh được đẩy lùi, và đóng góp vào sự vươn mình mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc trong tương lai”.

Ông Jai Kishan, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi New World Phu Quoc Resort chính thức đi vào hoạt động. Với văn hóa ‘đón khách như đón người thân’ và phương châm ‘tạo một cửa ngõ nghỉ dưỡng, thư giãn tuyệt vời’, chúng tôi rất háo hức được chào đón du khách tới trải nghiệm một trong những resort tốt nhất tại Phú Quốc, Việt Nam”.

Hội đủ những điều kiện lý tưởng, từ vị trí đến kiến trúc và dịch vụ chuẩn mực 5 sao quốc tế, “ngôi làng biển” bên Bãi Kem tuyệt đẹp New World Phu Quoc Resort hứa hẹn tạo nên hấp lực khó cưỡng, một trải nghiệm mà du khách không thể không thử, khi chọn Nam Phú Quốc là điểm đến.