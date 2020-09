Sun Grand City New An Thoi lan tỏa sức nóng nhờ tiềm năng tạo thị

Tâm điểm “tạo thị” tại Nam đảo

Là đô thị duy nhất phía Nam đảo ngọc, An Thới đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành trung tâm kinh tế - du lịch mang tầm khu vực khi Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và các phường trực thuộc vừa được Bộ Nội vụ thẩm định đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Xuất phát điểm là một thị trấn nằm ngay tại Phú Quốc, những năm qua, tiềm năng của An Thới đã hoàn toàn được kích hoạt nhờ việc Tập đoàn Sun Group đầu tư nơi đây cả một hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng đẳng cấp trị giá nhiều tỷ đô. Khi được nâng cấp về mặt hành chính, An Thới sẽ như “hổ mọc thêm cánh” để tăng tốc nhanh và mạnh hơn nữa.

So với thị trấn Dương Đông ở phía Bắc, An Thới có diện tích lớn hơn nhưng dân số thì ít hơn. Mật độ hợp lý là điều kiện thuận lợi để An Thới quy hoạch những khu đô thị rộng lớn, hiện đại, đạt chuẩn nhằm hút làn sóng di cư đang đổ về cũng như đón nhu cầu an cư văn minh, hiện đại của chính cư dân địa phương. Tuy nhiên, với quỹ đất giới hạn chỉ 6% dành cho đất ở đô thị, có thể nói những khu đô thị có sở hữu lâu dài tại An Thới sẽ không nhiều.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi nằm trong 6% quỹ đất ở hiếm hoi của Phú Quốc

Theo các chuyên gia, trong mỗi đô thị, yếu tố “đô” cho thấy tầm quan trọng về mặt hành chính, chính trị, còn yếu tố “thị” nghĩa là chợ hay phố thị, nơi cư trú của thị dân, nơi quần tụ của các thương nhân đến làm ăn tạo nên sự sầm uất. Một khu vực hội đủ cả 2 yếu tố này, đảm bảo sẽ nhanh chóng thịnh vượng. Nhìn lại lịch sử phát triển của các đô thị cổ tại Việt Nam như khu 36 phố phường (Hà Nội); phố Hiến (Hưng Yên) hay phố cổ Hội An (Quảng Nam)…đó đều là những nơi quy tụ cư dân tứ xứ đến làm ăn, buôn bán, tấp nập trên bến dưới thuyền, mang lại sự phồn thịnh cho vùng đất.

Bởi lẽ đó, “tiềm năng tạo thị” là yếu tố đặc biệt quan trọng, luôn được các chuyên gia BĐS sử dụng khi nhận định về giá trị của sản phẩm BĐS, dựa trên tốc độ hình thành đô thị và thu hút người dân đến sinh sống, làm ăn. Sun Grand City New An Thoi là một dự án hiếm hoi dồi dào khả năng tạo thị như thế tại Nam đảo, bởi lẽ nó hội đủ các yếu tố hấp dẫn để nhanh chóng tạo nên một cộng đồng dân cư sôi động.

Chừng nào “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” còn là “kim chỉ nam” soi đường cho giới kinh doanh địa ốc thì những dự án có khả năng tạo thị như thế vẫn sẽ là lựa chọn số 1 của nhà đầu tư.

Nâng chuẩn sống “An Thới mới”

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi toạ lạc tại trung tâm thị trấn An Thới, một trong những khu vực hiếm hoi thuộc quỹ đất 6% dành cho đất ở đô thị có sở hữu lâu dài. Nhất là khi đề án nâng cấp Phú Quốc lên thành phố được phê duyệt, An Thới sẽ được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa để đạt mục tiêu trở thành đô thị cảng quốc tế, trung tâm thương mại, du lịch.

Diện tích lớn khiến Sun Grand City New An Thoi dễ dàng tùy biến nhiều loại hình kinh doanh

Dự báo đến 2030, An Thới sẽ có trên 70 ngàn dân, gấp đôi hiện nay. Vị trí đắc địa tại trung tâm Nam đảo cộng với mật độ dân cư xôm tụ hứa hẹn sẽ là đòn bẩy thúc đẩy quá trình tạo thị tại Sun Grand City New An Thoi diễn ra nhanh hơn.

Không chỉ là đô thị lõi của phường An Thới tương lai, Sun Grand City New An Thoi còn nằm tại tâm điểm của tuyến đường huyết mạch mà du khách “buộc phải đi qua” để đến với hệ sinh thái tỷ đô do Sun Group đầu tư tại Nam đảo, đặc biệt là “tọa độ vàng” di chuyển đến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới Hòn Thơm. Đây là cơ sở vững chắc để khu đô thị đảo này đón dòng khách nghỉ dưỡng tại bờ Đông và khách vui chơi, giải trí tại bờ Tây.

Trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tốt, du khách đang quay lại những điểm đến an toàn, đặc biệt Phú Quốc. Những đường bay mới liên tục được bổ sung, cùng với lượng khách tăng mạnh trong tháng 6-7 khi dịch bệnh được kiểm soát là cơ sở để tin tưởng du lịch đảo Ngọc sẽ phục hồi nhanh chóng, tạo đà cho BĐS du lịch hồi sinh mạnh mẽ, trong đó có dự án mang thương hiệu Sun Grand City.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đang dần hoàn thiện

Sun Grand City New An Thoi được chủ đầu tư “đo ni đóng giày” khi đặt vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái Nam đảo. Dự án quy tụ đủ 5 giá trị cốt lõi: Giá trị sở hữu – giá trị an cư viên mãn– giá trị kinh doanh thương mại – giá trị gia tăng theo thời gian và giá trị cộng hưởng từ hệ sinh thái tỷ đô. Nhờ đó, nơi này sẽ thu hút cư dân có nhu cầu an cư lâu dài trên đảo, đồng thời đón dòng khách du lịch muốn đến trải nghiệm không gian sống bản địa, từ đó hình thành nên một cộng đồng dân cư đông đúc, tâm điểm sôi động của An Thới tương lai.

Cách thiết kế đặc trưng của những căn shophouse tại đây với mặt tiền lên tới 8m, cao 5 tầng, diện tích sử dụng lên đến 600m2 vô cùng thuận tiện cho việc kinh doanh các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giải trí hay chăm sóc sức khỏe... càng tiếp sức cho khả năng tạo thị của dự án.

Nhận định được tiềm năng phát triển và lựa chọn đúng thời điểm đầu tư là yếu tố quyết định làm nên sự thành công trong một thương vụ đầu tư BĐS. Sun Grand City New An Thoi mang trong mình mọi yếu tố để trở thành trái tim sôi động của An Thới, xứng đáng là một khoản đầu tư hoàn hảo đón nhịp tăng giá BĐS trước thời điểm vàng TP Phú Quốc chính thức “khai sinh”.