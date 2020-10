Sun Grand City New An Thoi khuấy động thị trường miền Tây

Điều này cho thấy sức hút của dự án hội đủ “cận thị, cận giang, cận lộ” tại vị trí đắc địa trung tâm hệ sinh thái du lịch Nam Phú Quốc.

“Say” âm hưởng Địa Trung Hải của đô thị đảo

Được "định vị" là đô thị đảo tiên phong của thành phố biển đảo đầu tiên ở Việt Nam trong tương lai gần, Sun Grand City New An Thoi được chủ đầu tư Sun Group dày công chăm chút cả về quy hoạch và thiết kế. Theo đó, dự án được xây dựng trên diện tích 35 ha với 853 căn nhà phố thương mại, thuộc 6% quỹ đất ở hiếm hoi của Phú Quốc, ngay tại trung tâm quần thể du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quy mô nhiều tỷ đô Nam đảo Ngọc.

Về thiết kế, Sun Grand City New An Thoi lấy cảm hứng từ miền Địa Trung Hải, các sản phẩm được thiết kế tối ưu công năng với 5 tầng cao, mặt tiền 7,5 - 8 m thoáng rộng, cửa sổ mái vòm cổ điển, sang trọng. Diện tích các căn trung bình khoảng từ 100 – 250m2, diện tích sử dụng lên tới 600 m2, rất phù hợp để kinh doanh.

Giao dịch Sun Grand City New An Thoi tại Cần Thơ vô cùng sôi động

“Thiết kế mặt tiền thoáng rộng rất thích hợp vừa để ở và vừa kinh doanh sinh lời”, bà Minh Anh (quận Ninh Kiều, Cần Thơ), một trong những khách hàng đầu tiên không ngần ngại xuống tiền sở hữu một căn nhà phố tại trung tâm khu đô thị Sun Grand City New An Thoi chia sẻ.

Một lý do khác khiến bà Minh Anh ấn tượng, đó là Sun Grand City New An Thoi được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích đa chức năng, thiết kế hợp lý, tinh tế vừa để ở, vừa kết hợp kinh doanh nhiều lĩnh vực dịch vụ du lịch. Với quy hoạch dạng khối từng được áp dụng ở Barcelona (Tây Ban Nha), những trục đường tại Sun Grand City New An Thoi đều liên kết xuyên suốt, giúp tận dụng tối đa không gian công cộng, gia tăng hiệu suất kinh doanh.

Ngoài ra, chủ đầu tư Sun Group còn quy hoạch tới 4 công viên theo từng chủ đề riêng, giúp cư dân và khách du lịch được thỏa mãn trải nghiệm mọi giác quan. “Dọc miền Tây – thị trường quen thuộc của chúng tôi, có tìm mỏi mắt cũng không có dự án nào hữu dụng đến vậy”, bà Minh Anh nói thêm.

Đặc biệt, sau khi đường bay Cần Thơ - Phú Quốc mở cửa, thời gian di chuyển giữa 2 trung tâm du lịch chỉ còn 30 phút, giúp việc tiếp cận đảo Ngọc nhanh chóng, thuận tiện hơn. Bởi thế, sự kiện mở bán Sun Grand City New An Thoi với chủ đề “Tiên phong đầu tư đảo Ngọc, xứng tầm đẳng cấp Tây Đô” đã khơi trúng mạch các nhà đầu tư xứ “gạo trắng nước trong” vốn đang khát những sản phẩm đẳng cấp.

Bắt trúng nhu cầu đầu tư của người miền Tây

Nằm tại vị trí trung tâm của trục Đông – Tây, cửa ngõ vào hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tỷ đô do Tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nam đảo, Sun Grand City New An Thoi là nơi duy nhất Nam đảo nâng tầm chuẩn mực sống đô thị cho cư dân Phú Quốc, đồng thời mang tới những cơ hội đầu tư, kinh doanh dịch vụ không đâu có, nhờ “giao điểm vàng” đắc địa giữa các trục giao thông.

Thiết kế linh hoạt phù hợp với đa dạng loại hình kinh doanh của Sun Grand City New An Thoi

Chưa kể, đề án thành phố Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút, cơ hội lên đời của đảo Ngọc rất gần. Phường An Thới sẽ đón trọn dòng khách tới du lịch – nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Dễ hiểu tại sao, các nhà đầu tư miền Tây nhanh nhạy không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh từ dòng khách này.

“Với kinh nghiệm đầu tư địa ốc miền Tây nhiều năm, tôi thấy cơ hội kinh doanh tại Sun Grand City New An Thoi rất lớn, đặc biệt là loại hình mini hotel, homestay, nhà hàng, café, spa, shop thời trang, đồ lưu niệm... bởi nguồn khách đổ về Nam đảo chính là yếu tố cốt lõi để tạo nên doanh thu”, anh Đình Trọng, một nhà đầu tư đến từ Hậu Giang tiết lộ.

Lý giải về sức hấp dẫn của Sun Grand City New An Thoi, đại diện NewLand – đại lý phân phối dự án cho hay: So với các thành phố du lịch biển khác như Nha Trang, Phan Thiết… tốc độ tăng trưởng du lịch của Phú Quốc đang ở top đầu, năm sau tăng hơn năm trước ít nhất 30%. Thời điểm này cũng đang bắt đầu mùa du lịch cao điểm ở Phú Quốc. Trong khi đó, tính thanh khoản của các sản phẩm BĐS ở Nam đảo được ghi nhận rất tốt, giá tăng khoảng 30% chỉ sau gần 1 năm.

Thông tin về chính sách bán hàng càng khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên”. Theo đó, để sở hữu Sun Grand City New An Thoi, nhà đầu tư chỉ cần đóng trước 30% với gói hỗ trợ vay 70%, ân hạn nợ gốc tới 24 tháng. Với chính sách này, nhà đầu tư sẽ không chịu áp lực tài chính, dư giả thời gian đầu tư, kinh doanh, tạo dòng tiền xoay vòng.

Công viên đầu tiên trong khu đô thị đã hoàn thiện

“Tâm lý nhà đầu tư BĐS hiện nay là không chọn sản phẩm riêng lẻ mà chọn sản phẩm được quy hoạch đồng bộ, có hệ thống tiện ích hiện đại, liên kết theo quần thể và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Tương lai không xa, các shophouse tại Sun Grand City New An Thoi sẽ trở thành khu mua sắm sầm uất, tăng lượng chi tiêu của khách du lịch tại Nam đảo. Đặc biệt, đón đầu dòng khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam sau dịch vì họ rất thích trải nghiệm các dịch vụ bản địa”, đại diện NewLand nhấn mạnh.

Sức hút của Sun Grand City New An Thoi với các nhà đầu tư Tây Đô đã được dự báo từ lâu. Bởi trước đó, dự án này đã tạo nên cơn sốt trong các sự kiện mở bán tại Hà Nội, TP.HCM và Kiên Giang khi nhận được sự hưởng ứng, hào hứng từ giới đầu tư. Những thông tin tích cực về việc nâng cấp Phú Quốc lên thành phố càng củng cố niềm tin của giới đầu tư với sản phẩm chiến lược được dự báo sẽ là “át chủ bài” trên thị trường BĐS cuối năm 2020.

16h ngày 17/10, Lễ khai trương Công viên và nhà mẫu Limoni sẽ diễn ra tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, mang tới cho du khách những trải nghiệm cộng đồng sôi động và mới mẻ.