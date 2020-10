Sun Grand City New An Thoi: Hấp lực của những đô thị du lịch giàu bản sắc

Điểm đến giàu bản sắc

Mỗi năm những thành phố du lịch hàng đầu thế giới như Paris, London, Barcelona… đón hàng chục triệu lượt khách. Sức hấp dẫn của Paris không chỉ đến từ thương hiệu kinh đô ánh sáng, từ thời trang xa xỉ; du khách tới Barcelona cũng không chỉ để tận hưởng những bãi biển đẹp bên bờ Địa Trung Hải…, các đô thị du lịch trở nên thịnh vượng bởi vẻ cuốn hút của nền văn hóa lâu đời, hiện lên từ trong các cung điện, tòa tháp lịch sử đã hàng trăm năm, từ nền ẩm thực phong phú hay các lễ hội sôi động. Bản sắc là tài sản vô giá của mỗi điểm đến và các đô thị giàu bản sắc luôn ẩn chứa sức cuốn hút lạ kỳ.

Từ câu chuyện bản sắc, đặt ngược vấn đề này với du lịch Việt Nam, có thể thấy, phần lớn đồ án quy hoạch KDL ven biển tại từng địa phương hiện ít để ý đến các điều kiện phong thổ tự nhiên, văn hóa bản địa nên đều nhang nhác giống nhau. “Nét độc đáo đặc trưng của vùng miền và thành phố đang đối diện với nguy cơ phá sản”, đó là quan điểm mà đại diện Hội KTS Khánh Hòa từng nêu lên khi bàn về hướng phát triển của các đô thị du lịch.

Thấu hiểu điều đó, tại Nam Phú Quốc, dưới bàn tay của nhà phát triển Sun Group, bức tranh đô thị du lịch đã và đang ngày một hoàn thiện bởi những nét vẽ - sắc màu đa dạng.

Với Sun Grand City New An Thoi - mảnh ghép tiếp theo của hệ sinh thái du lịch và bất động sản nhiều tỷ USD do Sun Group kiến tạo ở Nam đảo hiện nay, một không gian đô thị sôi động và giàu bản sắc đang được định vị rõ nét.

Mỗi căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi đều sở hữu mặt tiền và vỉa hè khủng

Tọa lạc ở trung tâm phường An Thới - một trong 2 phường lớn nhất của TP Phú Quốc tương lai, Sun Grand City New An Thoi là dự án hiếm hoi có pháp lý sở hữu lâu dài tại Phú Quốc khi nằm trong 6% quỹ đất khan hiếm dành cho phát triển đô thị ở của toàn đảo.

Kết nối đa chiều giữa bờ Đông với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và bờ Tây là các điểm vui chơi giải trí, Sun Grand City New An Thoi sẽ phát triển theo hướng khu đô thị du lịch biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Dự án bao gồm hệ thống nhà phố thương mại và nhà phố liền kề, được quy hoạch đồng bộ với các tiện ích giáo dục, y tế, sân chơi, khu phức hợp thể thao, nhà hàng, cụm công viên chủ đề độc đáo...

Những dãy nhà phố cao 5 tầng, có diện tích từ 100-250m2, sẽ là nơi hình thành các khu phố di sản, kinh doanh những sản vật địa phương đặc sắc. Ở đó, khách du lịch dễ dàng tìm thấy thứ “của ngon vật lạ” gắn liền đảo Ngọc như các loại hồ tiêu đượm vị, dòng rượu sim ngọt lạ, các sản phẩm ngọc trai quý hiếm hay nước mắm cốt trứ danh…đem lại hơi thở văn hóa đậm chất bản địa, làm nên sức hấp dẫn mà ít dự án nào tại Phú Quốc có được.

Đô thị hạt nhân của Nam đảo

Khi đã tạo dấu ấn, Sun Grand City New An Thới tự tin sẽ trở thành điểm đến sầm uất cho mọi nhu cầu giải trí cơ bản nhất của khách du lịch. Với mỗi chủ nhân sở hữu các căn shophouse tại đây, mặt tiền 8m và hệ thống đường nội bộ cũng như Đại lộ New An Thoi tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh cửa hiệu thời trang hè, nhà hàng, café, quán bar, massage & spa… Từ đó hình thành nên các con phố mua sắm, vui chơi đêm ngày sầm uất.

Không gian công viên công cộng của khu đô thị

Trong quy hoạch hướng tới 2 mục tiêu song song là kinh doanh du lịch và là nơi an cư lâu dài cho lớp cư dân mới của Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi được đầu tư kỹ lưỡng cho môi trường sống với hệ thống y tế, giáo dục đồng bộ và đặc biệt là hệ thống công viên, cảnh quan đặc sắc.

Từ công viên Seta với cảm hứng từ quảng trường Piaza Scala tại Milan thời thượng cho tới các công viên cảnh quan xanh mướt sẽ được dệt nên trong nay mai như Riva, Pino, Limoni, cư dân Sun Grand City New An Thoi sẽ tận hưởng khoảnh khắc thư giãn tại khu đô thị. Cùng với đó, các khu vực sân chơi thể thao tạo điều kiện cho người già, con trẻ có các hoạt động thể chất để duy trì sức khỏe, phát triển toàn diện.

Cơ quan phát triển khu dân cư và đô thị bền vững của Liên Hiệp Quốc - UN Habitat dự đoán tới năm 2035, 90% các siêu đô thị (các đô thị với sức chứa trên 10 triệu dân) đều nằm ven biển. Nhu cầu dành cho BĐS ven biển đang tăng cao tại châu Á khiến nhiều quốc gia phải tạo ra hàng trăm km2 đất nhân tạo ven biển để phát triển đô thị.

Quy hoạch nhà siêu khối thông minh

Trong xu hướng đó, các đô thị đạt chuẩn mực cao về quy hoạch như Sun Grand City New An Thới sẽ là hạt nhân tạo động lực phát triển cho các thành phố. Từ các khối nhà hình vuông hay quy hoạch ô bàn cờ được học hỏi từ tinh hoa kỳ quan quy hoạch như Barcelona hay Dubai, giá trị mỗi căn nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi sẽ dễ dàng tăng trưởng theo cấp số nhân, đi cùng sự phát triển lớn mạnh của thành phố biển đảo Phú Quốc. Với pháp lý sở hữu lâu dài mở ra tiềm năng khai thác vô hạn, các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ khó lòng bỏ qua dòng BĐS “hái ra tiền” này.

Từ đó Sun Grand City New An Thoi không chỉ là 1 nơi đáng sống mới cho người dân Phú Quốc mà còn là điểm đến thúc đẩy du lịch Phú Quốc, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.