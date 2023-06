Success Business School đưa chương trình đào tạo NLP nguyên bản đến với mọi người

(VTC News) -

Được biết, NLP là bộ môn khoa học được sáng lập bởi John Grinder và Richard Bandler - hai giáo sư Đại học Santa Cruz (Mỹ) với khả năng cải thiện khả năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin, phát triển năng lực của bản thân, tái lập trình tiềm thức để đạt được thành công và hạnh phúc diệu kỳ trong mọi lĩnh vực của đời sống con người.

NLP sử dụng công cụ, phương pháp giúp tái lập trình tiềm thức để đạt được thành công và hạnh phúc lớn hơn trong mọi lĩnh vực.

Con người sinh ra ai cũng đều là một “viên ngọc quý”, những giá trị tốt đẹp bên trong, giống như “ánh sáng mặt trời” nhưng khi lớn dần lên, chúng ta sẽ bị những thứ không tốt đẹp mà trong NLP gọi là những “đám mây” như: suy nghĩ tiêu cực, niềm tin hạn chế, cảm xúc tiêu cực hay thói quen xấu che khuất những giá trị tốt đẹp đó khiến chúng ta không toả sáng và bứt phá.

Để phát huy được năng lực tiềm ẩn tốt đẹp bên trong mỗi người, Success Business School cùng Nhà đào tạo NLP hàng đầu thế giới Sebastien Leblond đã thiết kế những chương trình đào tạo đặc biệt và đưa nền tảng NLP nguyên bản từ Hiệp hội NLP Hoa Kỳ về Việt Nam.

NLP giúp bất cứ ai đánh thức những tài năng vô hạn, trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình.

“Hiểu một cách đơn giản, não bộ của mỗi người giống như một cỗ máy, để sử dụng cỗ máy thì người ta có một cuốn sổ hướng dẫn vận hành, ấy chính là NLP. Nên sau khi học NLP rồi chúng ta sẽ có “Cuốn cẩm nang sử dụng não bộ” để bắt nó phải hoạt động theo hướng mà mình mong muốn để có một cuộc đời như ý”, đó là những chia sẻ đầu tiên của Tiến sĩ Tô Nhật về hành trình đưa chương trình đào tạo NLP nguyên bản về Việt Nam.

NLP không chỉ áp dụng trong quá trình phát triển bản thân mà còn giúp đột phá trong kinh doanh.

Cũng theo Tiến sĩ Tô Nhật, NLP là phương pháp giúp mỗi người giải phóng bản thân, loại bỏ những “đám mây tiêu cực”. Chính vì vậy, ông tìm đến Nhà đào tạo NLP số 1 Châu Á và Top đầu thế giới Sebastien Leblond để mang các chương trình đào tạo NLP nguyên bản về Success Business School.

Học viên có thể lựa chọn chương trình NLP - The Keys to Richness and Happiness (NLP - Chìa khoá để giàu có và hạnh phúc) và NLP Practitionner (Nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy) là phiên bản nâng cấp của chương trình NLP - The Keys to Richness and Happiness.

Các chương trình đào tạo NLP này rất cần thiết, dành cho nhiều đối tượng như chủ doanh nghiệp, những người muốn trở thành một nhà huấn luyện chuyên nghiệp; bố mẹ có mong muốn phát triển những thói quen, hành vi và giá trị tốt cho con cái; những cá nhân, doanh nghiệp muốn tăng doanh số bán hàng; những người gặp phải mâu thuẫn nội tâm, suy nghĩ tiêu cực… NLP sẽ giúp họ đánh thức những tài năng vô hạn, trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chương trình NLP giúp xây dựng được những mối quan hệ chất lượng, cải thiện các mối quan hệ với những người trong gia đình và xã hội.

Anh Hoài Anh - Founder Công ty CP Mỹ phẩm Hermore - một học viên của Success Business School nhận xét: “Trước khi đến với NLP, tôi luôn gặp cảm giác lo lắng, trì hoãn không dám thực hiện mục tiêu của mình. Sau khi tham gia các chương trình đào tạo về NLP, tôi thấy tự tin hơn vào con đường đi đến thành công, giúp sự nghiệp và cuộc sống có sự thay đổi tuyệt vời”.

Anh Trần Quang Huấn - Chủ tịch Chính Nam Holdings cũng chia sẻ: “Đến với chương trình NLP, tôi có thể làm chủ được những suy nghĩ, cảm xúc của mình, giúp gia đình hạnh phúc, vợ chồng hợp nhất, các mối quan hệ với bố mẹ, con cái, đồng nghiệp được cải thiện”.

Ứng dụng NLP giúp cho người học có được cái nhìn rõ nét về bản thân mình, về điều mình muốn và cách thức để tập luyện giúp não bộ hoạt động theo một lập trình có sẵn mang tính liên tục. Đấy cũng chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, giúp con người suy nghĩ đa chiều hơn, loại bỏ sự tiêu cực hướng đến những điều tích cực.

Bảo Anh