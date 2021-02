Sức mua tăng, khuyến mãi đậm tại siêu thị

(VTC News) -

Ghi nhận sức mua chung, so với thời điểm này của năm trước thì hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đang có tăng trưởng tốt trung bình 20%. Cụ thể, nhóm thủy hải sản gồm tôm, cá biển, mực, ... tăng khoảng 20% so với cùng kỳ; Nhóm thịt gia cầm như gà, vịt và gia súc heo, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 10- 25% so với cùng kỳ. Bia và các loại nước giải khát nhẹ cũng tăng khoảng 5% - 10%.

Các loại hạt điều, hạnh nhân, hạt dưa không phẩm màu, mứt gừng, mút dừa non, mứt sen, nho khô, hay các loại kẹo giảm giá trung bình từ 10.000đ đến gần 50.000đ mỗi hộp. Một số bánh hộp được thiết kế đẹp phù hợp biếu tặng hay trưng tết cũng giảm từ 8.000đ đến 33.000đ/hộp.

Nước có ga Patritti nho đen/ nho vàng/ táo Úc 750ml giảm còn 103.500đ/chai, nước giải khát Pepsi/ 7Up/ Mirindan cam 6x390ml giảm còn 31.300đ/lốc, nước ép Vfresh cam có đường hộp giấy 1L giảm còn 31.000đ/hộp, bia Sapporo Premium lon 330ml giảm còn 15.500đ/lon và 349.000đ/thùng, vang Passion đỏ 13.5%*3L kèm kệ giảm còn 699.000đ/bộ…

Nhóm hàng thời trang tết giảm giá trung bình 20% đến 30% có áo sơ mi, áo thun, áo khoác, quần jean, các loại váy nữ cao cấp, thời trang trẻ em và thời trang xuân, áo dài cách tân.

Giảm giá mạnh nhất đến 50% phải kể đến nhóm hàng gia dụng và trang trí nhà cửa. Chẳng hạn có một số nồi cơm điện giảm 50%, hộp đựng thủy tinh tròn L&L các dung tích giảm 50%, một số bình đun siêu tốc giảm 40%, quần áo giảm 20% - 40%...

Theo bà Hồ Thị Hồng Đào - Phó Giám đốc Marketing Saigon Co.op, từ nay đến 30 Tết, Saigon Co.op sẽ tập trung giảm giá mạnh thêm cho nhóm thịt heo, các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, các loại rau củ và đặc biệt là các loại trái cây, đặc sản chưng cúng trong mâm cổ gia tiên tết tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food.