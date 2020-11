Sức mua ô tô tháng 10 tiếp tục tăng

Trong đó, xe lắp ráp trong nước bán ra 20.498 chiếc, tăng 15% so với tháng trước; tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 35% so với tháng trước và đạt 12.756 chiếc.

Tính riêng Toyota Việt Nam, lượng xe bán ra trong tháng 10 đạt 8.947 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 39% so với tháng trước. Còn Honda Việt Nam cũng ghi nhận lượng bán ra 1.738 chiếc, dù giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng tăng 4% so với tháng trước.

Toyota Vios có số lượng xe bán ra đứng đầu thị trường với mức tăng 49% so với cùng kỳ

Hãng xe VinFast cũng công bố kết quả bán hàng tháng 10 đạt 2.866 ô tô. Mặc dù tiêu thụ xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 giảm đáng kể nhưng xe Fadi bán ra tăng 336 chiếc so với tháng trước.

Theo giới kinh doanh ô tô, sở dĩ lượng xe bán ra tăng cao là do các hãng xe đua nhau giảm giá mạnh và nhu cầu mua sắm cuối năm tăng.

Ngoài ra, việc giảm lệ phí trước bạ 50% với xe lắp ráp trong nước đã tạo áp lực khiến nhà phân phối, bán lẻ xe nhập khẩu cũng phải giảm 50%-100% lệ phí trước bạ cho xe của mình.