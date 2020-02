Nise da Silveira: Nữ bác sĩ cống hiến cả cuộc đời cho Tâm thần học

Video: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh nữ bác sĩ tâm thần Brazil

Nise da Silveira (15/2/1905-30/10/1999) sinh ra ở Maceió, vùng Đông Bắc Alagoas, Brazil. Sau khi tốt nghiệp trường Y Bahia năm 1926, bà dành cả cuộc đời cho ngành tâm thần học. Vào thời điểm ấy, nữ bác sĩ này chưa bao giờ đồng ý với các phương pháp điều trị xâm lấn như giam giữ trong bệnh viện tâm thần, sốc điện, liệu pháp insulin và cắt thùy não.

Ngày 15/2, Google thay đổi giao diện doodle kỷ niệm 115 năm ngày sinh của nữ bác sĩ tâm thần người Brazil Nise da Silveira.

Năm 1952, bà làm việc tại Museum of Images of the Unconscious tại Rio de Janeiro - một trung tâm học tập và nghiên cứu trong các xưởng vẽ và mô hình. Nhờ đó Nise da Silveira có thể giới thiệu ngành phân tích tâm lý học tại Brazil.

4 năm sau, Nise da Silveira phát triển một công trình có tính cách mạng vào thời điểm ấy- mở "Casa das Palmeiras" (Palms House), một phòng khám cho các bệnh nhân cũ của khoa tâm thần để họ có thể tự do sáng tác nghệ thuật và được điều trị như bệnh nhân ngoại trú. Bà cũng thành lập nhóm nghiên cứu C.G. Jung và chủ trì đến năm 1968.

Nữ bác sĩ tâm thần Brazil Nise da Silveira. (Ảnh: Cambridge)

Những nghiên cứu của bà về phục hồi chức năng và hiểu biết về quá trình loạn thần thông các các hình ảnh vô thức là nguồn gốc trong suốt nhiều năm cho các cuộc triển lãm, phim ảnh, phim tài liệu, loa đài, khóa học, chuyên đề, bài báo và hội nghị. Bà cũng là người tiên phong trong nghiên cứu mối liên quan cảm xúc giữa bệnh nhân và động vật.

Trong suốt sự nghiệp, Nise da Silveira đã được nhận nhiều huy chương, chức danh và giải thưởng trên nhiều lĩnh vực. Bà cũng là thành viên sáng lập Cộng đồng Bệnh học Tâm thần quốc tế trụ sở đặt tại Paris, Pháp.

Nise qua đời vào ngày 30/10/1999 tại Rio de Janeiro. Cuộc đời và sự nghiệp của bà được tái hiện ở một bộ phim Brazil năm 2015 tên Nise: The Heart of Madness của đạo diễn Roberto Berliner.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.