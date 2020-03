Lợi ích không ngờ từ lá đu đủ có thể bạn chưa biết

Điều trị sốt xuất huyết: Một nghiên cứu chứng minh rằng, chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng làm tăng số lượng tiểu cầu ở những người bị sốt xuất huyết và giúp họ hạ sốt.

Điều trị rối loạn kinh nguyệt: Nhiều phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt thường bị chuột rút, đầy hơi. Sử dụng trà và thuốc sắc từ lá đu đủ lại rất hữu ích trong việc điều trị các chứng rối loạn kinh nguyệt trong đó có: đau đầu, khó tiêu và buồn nôn.

Hỗ trợ điều trị bệnh về da: Theo các chuyên gia, thuốc sắc từ lá đu đủ có thể chữa bệnh và phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư da. Bởi lá của loại cây này có tác dụng như một chất cực mạnh giúp tiêu diệt các tế bào ung thư ở người.

Bảo vệ gan: Stress, oxy hóa có thể gây tổn hại cho gan, dẫn đến viêm gan và xơ gan… Trong một số nghiên cứu khẳng định, sử dụng lá đu đủ có thể ngăn ngừa tình trạng oxy hóa và bổ sung vitamin E, giúp gan luôn khỏe mạnh.

Giảm bớt tâm trạng thất thường: Nguyên nhân chính của sự thay đổi tâm trạng và các rối loạn tâm thần khác là do thiếu hụt vitamin C trong cơ thể. Lá đu đủ hoặc thuốc sắc từ lá đu đủ có thể giải quyết vấn đề này, nó giúp giảm bớt căng thẳng cảm xúc và trầm cảm.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Các enzyme trong lá đu đủ như papain, protease hay carbohydrate đều có tác dụng trong việc hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm bớt táo bón, hội chứng ruột kích thích, ợ nóng và đầy hơi…

Tăng cường năng lượng: Papain trong lá đu đủ được biết là chất giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, một số vitamin và khoáng chất trong lá đu đủ cũng điều trị chứng mệt mỏi mãn tính.

Giảm viêm: Có nhiều bệnh gây ra do viêm như vàng da, xơ gan, tiểu đường… Lá đu đủ lại có đặc tính chống viêm giúp điều trị các chứng viêm mãn tính bằng cách giảm bớt quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Tốt cho tim mạch: Sự hiện diện của polyphenol trong lá đu đủ cho thấy hiệu quả tích cực trong việc giảm các bệnh về tim mạch. Theo một số nghiên cứu, lá đu đủ có đặc tính bảo vệ tim và giúp giảm quá trình oxy hóa trên tim do có phenolic trong thành phần.

Điều trị chứng ợ nóng: Lá đu đủ được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên điều trị các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, đầy hơi, táo bón và hội chứng ruột kích thích.

Kích thích mọc tóc: Lá đu đủ có đầy đủ các chất chống oxy hóa như beta carotene, papain, vitamin A và C. Các hợp chất này giúp điều trị các tình trạng xảy ra với tóc như gàu, rụng tóc, hói và giúp tóc bóng mượt tự nhiên.

Chống ung thư: Nhiều nghiên cứu có chứng minh rằng, chiết xuất từ lá đu đủ có đặc tính ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Giải độc cho cơ thể: Lá đu đủ rất tốt cho sức khỏe của gan. Các chất như phytochemical, flavonoid và alkaloids, papain trong lá đu đủ hoạt động như một chất giải độc và bảo vệ gan, thận.

Kiểm soát huyết áp: Lá đu đủ rất hữu ích để điều trị các chứng rối loạn chuyển hóa như huyết áp cao, béo phì và kháng insulin. Loại lá này cũng được cho là có tác dụng trong việc giảm huyết áp động mạch.

Ngăn ngừa đục thủy tinh thể: Lá đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, B và các hợp chất như phenolic, alkaloids, magie, kali và beta carotene. Những chất này giúp ngăn ngừa tình trạng đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt liên quan tới tuổi tác.

Tăng cảm giác ngon miệng: Mất cảm giác ngon miệng là dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh tiểu đường. Lá đu đủ lại rất có hiệu quả trong việc cải thiện độ nhạy của insulin đối với những bệnh nhân đang bị tiểu đường. Ngoài ra, nó cũng giúp cải thiện sự thèm ăn ở họ.

Làm lành vết thương: Sự hiện diện của enzyme protease trong lá đu đủ được biết đến là có đặc tính làm lành vết thương và những vết bong tróc trên cơ thể.

Làm chậm quá trình lão hóa: Nguyên nhân chính của quá trình lão hóa là do sự hiện hiện của các gốc tự do có hại trong cơ thể. Chất chống oxy hóa cao trong lá đu đủ giúp làm sạch các gốc tự do và bảo vệ da khỏi tác hại của chúng.