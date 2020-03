Ít nhất 72 người phải cách ly vì tiếp xúc với hành khách Nhật nhiễm Covid-19

Ngày 5/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, toàn bộ phi hành đoàn chuyến bay VN814 của Vietnam Airlines (từ Campuchia về TP.HCM) và 51 khách nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN341, trong đó có một em bé được đưa đến khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng cách ly hai nhân viên an ninh, một nhân viên phục vụ mặt đất và 6 nhân viên phục vụ tại phòng thương gia hạng C, do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm Covid-19 (nCoV).

Hành khách Nhật Bản ngồi ghế 33D trên chuyến VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về TP.HCM ngày 3/3. Sau đó, khách chuyển tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất, lên chuyến bay VN340 đi Nagoya (Nhật Bản).

Khi đáp xuống sân bay Nagoya, người này có biểu hiện sốt. Giới chức y tế Nhật Bản kiểm tra sức khỏe, kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Danh tính người này đến nay chưa được tiết lộ.

Ở sân bay Siem Reap, người này làm thủ tục bay thẳng về Nagoya nên khi quá cảnh Tân Sơn Nhất không ghé quầy chuyển tiếp. Tuy nhiên, hành khách có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30 cùng ngày.

Toàn bộ phi hành đoàn thực hiện chuyến bay có người Nhật nhiễm Covid-19 phải cách ly y tế.

Sau khi trả khách tại sân bay Nagoya, chuyến bay trở lại Tân Sơn Nhất trưa 4/3 mang số hiệu VN341 có tổng cộng 73 hành khách và 12 thành viên tổ bay.

Do biết tin người khách Nhật nhiễm Covd-19, chuyến bay VN341 từ Nagoya về TP.HCM phải xử lý y tế.

51 khách nhập cảnh Việt Nam, trong đó có một em bé và toàn bộ tổ bay được đưa về khu cách ly tập trung của TP.HCM. 22 khách còn lại đều là người Nhật Bản chỉ quá cảnh cũng được cách ly và đang thực hiện các thủ tục để chuyển tiếp chuyến bay.

Chuyến bay VN814 từ Siem Reap về TP.HCM ngày 3/3 chở 67 hành khách và 6 nhân viên tổ bay, trong đó 61 hành khách quá cảnh và nối chuyến đi ngay trong đêm, bao gồm người khách Nhật nhiễm nCoV; 6 người nhập cảnh.

Trong 6 người xuống TP.HCM nói trên, một người Philippines đã về nước ngày 4/3. 5 người còn lại đang được cơ quan chức năng tìm kiếm, xác định nơi lưu trú để hướng dẫn phòng bệnh.

Video: Lo Covid-19, Bộ trưởng Nội vụ từ chối bắt tay Thủ tướng Đức