Sức khỏe của hai bố con bị ngạt khi ngủ trong ô tô ở Hải Phòng hiện ra sao?

(VTC News) -

Chiều 2/6, bác sĩ chuyên khoa I Đào Vũ Hà - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) - cho biết, 2 trong số 3 bệnh nhân bị ngạt khi nằm ngủ trong ô tô ở huyện An Lão (Hải Phòng) sau khoảng 5 tiếng cấp cứu tại bệnh viện đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị tiếp.

Khoảng 3h30 cùng ngày, Bệnh viện Kiến An tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngạt khi nằm trong ô tô. Trong đó, nữ bệnh nhân P.M.H (SN 2003) đã ngừng tim. Các bác sĩ tiếp tục cấp cứu gần 4 tiếng đồng hồ nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân P.V.T (SN 1974) và con P.N.K (SN 2008) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch, sau khi được cấp cứu, bệnh nhân tỉnh dần nhưng vẫn phải thở máy. Bệnh nhân được chẩn đoán ngoài ngộ độc khí CO còn có khả năng ngộ độc chì khoảng 8h30, các bác sĩ làm thủ tục chuyển hai bố con lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị tiếp.

Theo bác sĩ Hà, trường hợp này, bệnh nhân nằm trong ô tô, bật điều hòa nhưng ô tô lại trong nhà kín, không mở cửa nên dẫn tới ngộ độc khí CO.

"Chúng ta không nên nằm trong ô tô lại nổ máy trong phòng kín, điều này rất nguy hiểm", bác sĩ Hà khuyến cáo.

Liên quan vụ việc, chiều 2/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 3h15 cùng ngày, tại nhà riêng ở tổ dân phố Văn Tràng 1 (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng), anh P.V.T (SN 1974) cùng hai con là cháu P. M.H (SN 2003) và cháu P.N.K (SN 2008) cùng bị ngất trong xe ô tô để ở gara của gia đình. Vợ anh T. và người dân đưa 3 người đi cấp tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, đến khoảng 7h cùng ngày, cháu P.M.H tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão kết hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Huệ