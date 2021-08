Sức khỏe 9 con hổ Đông Dương nuôi nhốt trái phép giờ ra sao?

(VTC News) -

Video: Công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân. (Nguồn video: Công an Nghệ An)

Sáng 8/8, trả lời VTC News, ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Mường Thanh Safari Land Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp nhận nuôi hộ các con hổ trong thời gian để chờ cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ vụ án.

"Khi đưa về có 14 con, trong đó có 5 con đã chết, còn lại 9 con. Lúc mới đưa về sức khỏe của 9 con hổ này khá yếu, sau vài ngày chăm sóc những con hổ này đã khỏe mạnh bình thường", ông Hải cho biết thêm.

Được biết, trong quá trình đánh án, đưa các con hổ từ tầng hầm của các hộ dân ra ngoài đưa đi chăm sóc thì đến nay 8 con hổ đã chết. Cơ quan chức năng đang điều tra, tìm nguyên nhân hổ chết.

Do những con hổ có trọng lượng lớn từ 200 - 265kg nên lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu để vận chuyển đi.

Trả lời VTC News, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn điều tra nguyên nhân 8 con hổ chết sau khi được giải cứu.

Ông Tùng nhấn mạnh, trong quá trình giải cứu 17 con hổ từ chuồng nuôi của nhà dân, các lực lượng đã làm rất trách nhiệm, 8 con hổ chết sau khi được giải cứu là việc ngoài ý muốn.

"Anh em làm bằng tâm huyết, làm hết sức và rất trách nhiệm, việc xảy ra một số con hổ chết là ngoài ý muốn. Do trời nắng nóng, hổ đang từ trong hầm kín đưa ra bị thay đổi môi trường. Có rất nhiều yếu tố tác động đến khiến hổ chết, chứ không phải anh em làm sai, làm ẩu gì đâu. Hiện các ngành chuyên môn đang tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng hổ chết", Thiếu tướng Phạm Thế Tùng chia sẻ.

Những con hổ Đông Dương bị nuôi nhốt trái phép dưới tầng hầm ở Nghệ An.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), phát hiện 17 con hổ đã trưởng thành (200 - 265 kg/con) được nuôi nhốt trái phép.

Chủ nhà khai nhận, để tránh không bị phát hiện, họ vận chuyển những con hổ này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín với diện tích khoảng 80 - 120 m2 rồi chia thành từng ô rộng khoảng 4m2 để nuôi nhốt hổ.

Hiện 2 chủ nuôi hổ trái phép bị tạm giữ để điều tra.