Sức hút từ ‘tọa độ hoàng kim’ của tòa Grand Sapphire 2 Vinhomes Smart City

Sức nóng bất động sản phía Tây Hà Nội

Trong những năm gần đây, với sự “thay da đổi thịt” mỗi ngày của hạ tầng cùng sự dịch chuyển của các trụ sở cơ quan, khu vực phía Tây đang dần trở thành trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hà Nội. Quý III năm 2019, các dự án chung cư nằm tại khu vực phía Tây chiếm tới khoảng 77% nguồn cung mở bán mới (theo CBRE). Đây cũng là lý do tại sao nền kinh tế chung chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19 nhưng thị trường bất động sản phía Tây vẫn duy trì sức nóng và ngày càng khởi sắc.

Cùng với đó, các khu vực trung tâm lâu đời đang quá tải hạ tầng, gây ra ùn tắc, ô nhiễm… đã hình thành nên xu hướng chuyển dịch từ nhà đất sang các đại đô thị với tiện ích đầy đủ và hệ thống giao thông hiện đại. Trong số đó, Vinhomes Smart City là cái tên nổi bật của thị trường bất động sản phía Tây khi sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ đẳng cấp và vị trí giao điểm vàng của hai tuyến đường huyết mạch phía Tây – Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long. Đặc biệt, tòa Grand Sapphire 2 – viên ngọc xanh nổi bật tại Vinhomes Smart City vừa mở bán đã tạo ra “cú hích lớn”, thu hút sự chú ý của người dân và cả giới đầu tư.

Grand Sapphire 2 trở thành tâm điểm sôi động khi thừa hưởng trọn vẹn những giá trị từ vị trí đắc địa của Vinhomes Smart City

Địa thế của chốn an cư lý tưởng

Grand Sapphire 2 nằm trong phân khu The Grand Sapphire – phân khu duy nhất sở hữu biểu tượng Blue Sapphire kiêu hãnh, mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, may mắn. The Grand Sapphire thừa hưởng trọn vẹn hệ thống cảnh quan nội khu đẹp bậc nhất đại đô thị gồm: bể bơi ngoài trời lên tới 1000m2, sân thể thao, sân chơi trẻ em, vườn dạo cảnh quan…

Đặc biệt, vị trí kế cận cầu vượt số 2 nối thẳng tới các trục đường chính còn giúp cư dân Grand Sapphire 2 dễ dàng di chuyển tới các đại tiện ích của dự án: bộ 3 công viên liên hoàn 16,3ha , “bộ tứ kim cương” gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall nổi lớn nhất cả nước; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống; trường mầm non & liên cấp Vinschool; hệ thống vận hành tiêu chuẩn Vinhomes mang đến trọn vẹn cuộc sống thuận tiện, tiện nghi, thư thái và an nhiên.

Grand Sapphire 2 sở hữu tiện ích nội khu phong phú, mang lại chuẩn sống đẳng cấp “như resort” ngay trước thềm căn hộ

Nằm ngay giao điểm của hai con đường Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long, vị trí của Grand Sapphire giúp kết nối giao thông vô cùng thuận lợi, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới hầu hết các địa điểm quan trọng của thủ đô. Trong tương lai tuyến Metro số 5 đi vào hoạt động sẽ mang đến lợi thế kết nối vượt trội cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ, càng làm gia tăng giá trị.

Sức hút khó cường của tòa căn hộ Grand Sapphire 2 - “viên ngọc xanh” quý giá tại dự án Vinhomes Smart City

Ngoài những giá trị an cư và đầu tư không thể phủ nhận của Grand Sapphire 2, chủ đầu tư còn đưa ra những chính sách ưu ái lớn cả về giá bán lẫn hỗ trợ tài chính dành cho tòa đầu tiên mở bán trong phân khu Grand Sapphire như: 10% ký ngay hợp đồng mua bán, vay vốn tới 70% với thời gian dài tới 35 năm, trả gốc và lãi 0 đồng lên tới 2 năm và tặng voucher mua xe Vinfast lên tới 200 triệu đồng… Kinh tế đang trên đà phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch với những chính sách kích cầu mạnh mẽ là những yếu tố vĩ mô mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư thông thái.