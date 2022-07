Sức hút lớn của NovaWorld Phan Thiet với nhà đầu tư miền Bắc

(VTC News) -

Yêu thích các vùng đất có nắng ấm quanh năm, bờ biển dài và trong xanh, đồng thời nhận thấy tiềm năng khai thác lớn, các nhà đầu tư miền Bắc không ngần ngại dịch chuyển xa hơn, “đánh bắt xa bờ” nhằm tìm kiếm một “ngôi nhà thứ hai” (second-home) vừa có giá trị khai thác kinh doanh, là nơi để gia đình nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng.

Du lịch phát triển thu hút nhà đầu tư thức thời

Phan Thiết đang chứng tỏ sức hút lớn trên “bản đồ” du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch biển, với lợi thế về thiên nhiên như: bãi biển dài và trong xanh bên bờ cát trắng, số ngày nắng/ năm cao, không khí trong lành… phù hợp để nghỉ dưỡng và phát triển các hoạt động thể thao biển suốt bốn mùa.

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Bình Thuận ước tính đón trên 2,39 triệu lượt khách (tăng 39,17% so cùng kỳ 2021), trong đó, khách quốc tế ước đạt 24,6 nghìn lượt (tăng 24,2% so cùng kỳ 2021), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 4.500 tỷ đồng (tăng 17,03% so cùng kỳ 2021).

Không chỉ có sức hút với du khách nội địa, Phan Thiết còn là điểm đến được du khách quốc tế quan tâm. Theo dữ liệu phân tích của Google Destination Insights, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về Việt Nam tăng dần từ đầu tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong số 10 điểm đến của Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đứng thứ 5.

Nhà đầu tư nhắm đến tâm điểm du lịch mới NovaWorld Phan Thiet

Được quy hoạch bài bản trên quy mô 1.000ha cùng 7km bờ biển trải dài, dự án Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe NovaWorld Phan Thiet đang là “điểm sáng” trên thị trường bất động sản toàn quốc, “gây sốt” giới đầu tư trong thời gian gần đây.

Quyết định đầu tư một second-home ở dự án NovaWorld Phan Thiet, chị Bích Thủy (Quảng Ninh) chia sẻ: “Là một nhà đầu tư, việc đầu tiên tôi quan tâm về second-home là yếu tố sinh lời; thứ hai là yếu tố phục vụ sức khỏe cho gia đình; và thứ ba là để lại những tinh hoa cho thế hệ mai sau. Tôi muốn cho con cháu thấy rằng, bất động sản ở đây có giá trị về mặt kinh tế, mặt sức khỏe và đặc biệt là yếu tố nhân văn”.

Chị Bích Thủy – Nhà đầu tư đến từ Quảng Ninh quyết định chọn NovaWorld Phan Thiet để phục vụ sức khỏe cho gia đình.

Không nằm ngoài “cơn sốt” đó, anh Nguyễn Văn Đạt - nhà đầu tư ở Nam Định vừa “tậu” các sản phẩm tại NovaWorld Phan Thiet sau khi đã đồng hành cùng các dự án của Novaland được 4 năm.

Anh đánh giá: “NovaWorld Phan Thiet có nhiều ưu thế và đầy đủ hệ tiện ích của một khu đô thị 1,000ha. Nhất là về vị trí, hạ tầng giao thông, sau này khi có sân bay Phan Thiết, sân bay Long Thành, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kết nối đến Phan Thiết vô cùng tiện lợi, giúp nơi đây trở thành tâm điểm du lịch đón khách nội địa và quốc tế”.

Anh Nguyễn Văn Đạt (Nam Định) đánh giá cao NovaWorld Phan Thiet vì có nhiều ưu thế và đầy đủ hệ tiện ích của một khu đô thị 1,000ha.

Dự án NovaWorld Phan Thiet sở hữu đa dạng loại hình sản phẩm, nổi bật trong đó là boutique shoptel, shop villa golf, shophouse… Các dòng sản phẩm thương mại này mang tiềm năng kinh doanh hiếm có, phù hợp để trở thành second-home: vừa kinh doanh đắc lợi các mô hình nghỉ dưỡng lưu trú vừa là “chốn đi về” của người sở hữu trong những dịp nghỉ lễ, cuối tuần.

NovaWorld Phan Thiet sở hữu đa dạng loại hình sản phẩm, mang tiềm năng kinh doanh hiếm có, phù hợp để trở thành second-home.

Đặc biệt, Novaland đã mạnh tay phát triển hệ tiện ích đẳng cấp “all-in-one”: từ vui chơi, mua sắm đến các hoạt động thể thao giải trí.

Công viên biển Miami Bikini Beach 16ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, công viên giải trí đa chủ đề 25ha, trung tâm thi đấu - biểu diễn Arena trong nhà với 10.000 chỗ ngồi… cùng hàng loạt các khách sạn, resort vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hứa hẹn mang đến cuộc sống sôi động, phồn hoa quanh năm bên bãi biển tuyệt đẹp.

Chị Phan Thị Ngọc cho biết sẽ dành nhiều thời gian để về ngôi nhà thứ hai của mình ở NovaWorld Phan Thiet để tận hưởng thời tiết nơi đây.

Sau chuyến tham quan trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet, chị Phan Thị Ngọc cho biết rất yên tâm và hài lòng về dự án mà mình đang đầu tư.

“Khi đầu tư một căn second-home ở NovaWorld Phan Thiet, tôi mong muốn có một nơi để gia đình, bạn bè nghỉ ngơi, vui chơi. Phan Thiết có khí hậu ôn hòa với bốn mùa đều có nắng và gió, sau này khi kết nối đường bay, tôi từ miền Bắc di chuyển vào đây cũng rất thuận tiện. Vậy nên tôi sẽ dành nhiều thời gian để về ngôi nhà thứ hai của mình, tận hưởng thời tiết cũng như hệ tiện ích đẳng cấp mà NovaWorld Phan Thiet đem lại”, chị Ngọc hào hứng.

Anh Đạt cũng bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô của Novaland cùng tâm huyết đầu tư “hệ sinh thái” sản phẩm, tiện ích, dịch vụ đẳng cấp từ Novagroup, trong tương lai NovaWorld Phan Thiet có thể sánh ngang với những khu đô thị nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất ở các thị trường nổi tiếng như: Hồng Kông, Macau, Thái Lan…