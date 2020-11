Sức hút của biệt thự giới hạn dành cho giới thượng lưu

“Phiên bản giới hạn” - giá trị kiêu hãnh của giới thượng lưu

Khi nhắc tới tầng lớp thượng lưu tinh hoa, đó không chỉ là nói về những người giàu có về vật chất mà còn họ thể hiện đẳng cấp ở trí tuệ, sự văn minh. Gu thưởng thức tinh tế, độc bản khác biệt là cách để họ tận hưởng cuộc sống đỉnh cao và những sản phẩm phiên bản giới hạn đã trở thành xác tín về đẳng cấp và đặc quyền. Một chuyên gia từng chia sẻ trên Vogue Pháp: “Giới thượng lưu đã quá quen với sự sang trọng và đẳng cấp. Chỉ có sự mới mẻ, khác biệt và đầy thách thức mới chinh phục được họ”.

Sự tinh tế của họ có thể khởi đầu những vật dụng nhỏ mà giới siêu giàu thế giới không thể bỏ qua như chiếc bút kí thương hiệu Montblanc trứ danh. Montblanc hàng năm vẫn tạo ra một cây bút máy phiên bản giới hạn nghiêm ngặt. Gần đây nhất, vào năm 2019, Montblanc đã ra mắt phiên bản Patron of Art Homage to Hadrian Limited Edition 4810 với mức giá khoảng gần 3000 USD. Hay câu chuyện mà giới siêu giàu thế giới cũng từng biết đến danh thiếp Signature Card được làm từ thép Thụy Sĩ đính kim cương. Mỗi lần sử dụng danh thiếp này, chủ nhân của nó sẽ tốn khoảng 1.500 USD cho một tấm và được coi là "biểu tượng đặc biệt cho địa vị và sự giàu có". Có thể nói, những sản phẩm được làm ra với phiên bản đặc biệt và giới hạn được xem là “thước đo” mà giới siêu giàu thể hiện đẳng cấp của mình.

Trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới, những biệt thự phiên bản giới hạn cũng luôn thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu. Với mong muốn chinh phục tầng lớp thượng lưu, chủ đầu tư Vinhomes – thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam - đã ra mắt 23 căn biệt thự độc bản nằm trong Quần thể biệt thự, shophouse, boutique villa cao cấp The Manhattan Glory, thuộc Đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park.

The Manhattan Glory – Limited Edition là sản phẩm biệt thự giới hạn tiếp theo của Vinhomes được ra mắt tại thị trường TP.HCM, sau The Victoria tại Vinhomes Golden River (Q1).

Nổi bật giữa The Manhattan Glory, 23 căn biệt thự phiên bản giới hạn sở hữu vị trí độc tôn hưởng trọn tối đa lợi thế ven sông đắt giá. Dãy biệt thự đón trọn 4 mặt tiền bao gồm công viên thiên đường Tropical Malibu, công viên Manhattan Riverside, hồ cảnh quan và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory – bộ sưu tập những tiện ích đặc sắc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tầm nhìn đẹp “đa góc độ” của biệt thự giới hạn The Manhattan Glory – Limited Edition.

Kiến tạo nên vị thế độc tôn đắt giá, 23 chủ nhân của 23 căn biệt thự “limited edition” sẽ trải nghiệm sự khác biệt trong kiến trúc, sáng tạo thế giới nội thất của riêng mình cùng nhiều đặc quyền có “một-không-hai”.

Riêng một đẳng cấp sống

Nổi bật giữa “quần thể kiệt tác” The Manhattan Glory, 23 căn biệt thự giới hạn được thiết kế khác biệt từ màu sơn để tôn lên đường nét sang trọng, cùng hàng cổng chính bề thế và hoạ tiết phào chỉ đậm nét Tân cổ điển. Hệ thống hàng rào, lan can dung hoà mềm mại khi phối cùng hoạ tiết hoa và lá vàng tinh tế. 23 căn biệt thự giới hạn được bàn giao thô để chủ nhân có thể sáng tạo không gian nội thất theo “gu” và những yêu cầu đặc biệt của riêng mình, tạo nên thế giới độc bản mang dấu ấn mỗi cá nhân tinh hoa.

Với diện tích từ 291 - 558 m2, biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition mở ra thế giới riêng của từng chủ nhân để tự do bố trí nội thất, đánh dấu đam mê và phong cách sống khác biệt.

Mang đến đỉnh cao của phong cách thượng lưu, The Manhattan Glory – Limited Edition trao tặng 23 chủ nhân đẳng cấp bậc nhất đặc quyền ưu tiên thuê chỗ đậu du thuyền định danh tại Bến thuyền Manhattan Glory. Đồng thời sở hữu bộ đôi định danh phong cách sống thượng lưu mới “biệt thự giới hạn – bến đậu du thuyền”, chủ nhân The Manhattan Glory – Limited Edition sẽ mở ra trải nghiệm hiếm có giữa cộng đồng tinh hoa đẳng cấp.

Về an ninh, The Manhattan Glory – Limited Edition thừa hưởng hệ thống an ninh vượt trội của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất thế giới để đảm bảo an ninh, an toàn 24/7. Ngoài ra, 2 bốt an ninh sẽ được bố trí riêng cho 23 căn biệt thự giới hạn, gia tăng đặc quyền của khu biệt thự cao cấp.

Có thể thấy, dòng sản phẩm biệt thự giới hạn đang “bắt trúng tâm lý” của tầng lớp tinh hoa Việt Nam, làm trỗi dậy mạnh mẽ thị trường bất động sản cao cấp và thiết lập những tiêu chuẩn thượng lưu mới.