Subaru công bố ưu đãi chào năm mới: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Motor Image Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ Subaru tại thị trường Việt Nam, công bố chương trình Ưu đãi Chào Năm Mới với gói hỗ trợ 100% Lệ phí trước bạ, 100% chi phí đăng kí biển số mới và 100% chi phí bảo dưỡng trong năm đầu tiên dành cho mọi đơn hàng đặt mua xe Forester có trang bị Công nghệ Hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight; chương trình diễn ra đồng thời với các ưu đãi dịch vụ hấp dẫn của Lễ Hội Kansha dành cho các khách hàng đã sở hữu xe Subaru trên toàn quốc.

Hơn 100 tính năng an toàn

Với Subaru, an toàn của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu. Đó là động lực để Subaru không ngừng phát triển và thử nghiệm các công nghệ an toàn tiên tiến trong suốt hơn 50 năm. Với khả năng bảo vệ tốt khi xảy ra va chạm cùng bộ công nghệ cốt lõi danh tiếng giúp hành khách an toàn hơn khi di chuyển trên đường, dù đó chỉ là một chuyến đi thường ngày hay là những hành trình khám phá, Subaru Forester được phát triển để bảo vệ bạn và những người thân yêu được an toàn trên mọi hành trình.

Là mẫu xe SUV Xuất Sắc của thương hiệu Subaru, Forester sở hữu đầy đủ bộ 4 công nghệ cốt lõi của Subaru là Hệ Dẫn Động 4 Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng (SAWD) cho lực kéo và khả năng kiểm soát vượt trội, động cơ Boxer, Hệ Khung Gầm Subaru Toàn cầu (Subaru Global Platform-SGP) và EyeSight - công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến đã đạt được nhiều giải thưởng và đã giúp giảm 85% nguy cơ xảy ra va chạm có chấn thương – là thành phần chính hợp thành hơn 100 tính năng an toàn xuất sắc được trang bị nhằm tăng cường bảo vệ cho mọi hành khách trên xe.

Ngoài ra, Subaru Forester còn sở hữu khoảng sáng gầm 220mm cao nhất phân khúc cùng thiết kế khoang cabin rộng rãi để trở thành một chiếc xe gia đình tuyệt vời đáp ứng cho nhu cầu “đi đến mọi nơi để làm mọi điều mình muốn” của mọi khách hàng.

Với mức ưu đãi hiện hành hỗ trợ 100% Lệ phí Trước bạ, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe Forester 2.0 i-L với giá chỉ từ 899 triệu đồng (*), và mẫu xe Forester 2.0 i-S EyeSigh với giá chỉ 1.124 tỉ đồng(**) nhờ khoản hỗ trợ 100% Lệ phí trước bạ, 100% chi phí đăng kí biển số mới và 100% chi phí bảo dưỡng trong một năm đầu tiên để được tự mình cầm lái và trải nghiệm mẫu xe SUV - vượt trội về khả năng vận hành trên mọi địa hình, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cùng hơn 100 tính năng an toàn!

Không những vậy, khách hàng còn được nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi mua xe Subaru Forester từ nay đến hết 7.02.2022. Chi tiết giá đặc biệt và ưu đãi* cho từng phiên bản xe như sau:

(*) Có điều kiện đi kèm. Số lượng ưu đãi có hạn và chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần báo trước.

(**) Mức ưu đãi 100% Lệ phí trước bạ và chi phí đăng kí biển số đã được quy đổi thành tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá bán lẻ ban đầu

Tận hưởng 100% niềm vui với ưu đãi Kansha

Mọi khách hàng hiện đang sở hữu xe Subaru trên toàn quốc sẽ được nhận nhiều ưu đãi đặc biệt của chương trình Kansha để chăm sóc và bảo dưỡng cho chiếc xe của mình tại các trung tâm dịch vụ ủy quyền của Subaru. Lễ Hội Kansha là hoạt động hậu mãi được lấy ý tưởng từ ngày hội Kinro Kansha no Hi của Nhật Bản, hay còn gọi là Ngày Tạ ơn lao động. Lễ hội Kansha là sự kiện truyền thống hàng năm để Subaru gửi lời tri ân đến sự ủng hộ của khách hàng dành cho thương hiệu tại các thị trường Châu Á.

Chi tiết ưu đãi cho các sản phẩm, dịch vụ hậu mãi tại các trung tâm dịch vụ Subaru như sau:

Các mẫu xe Subaru do MIV phân phối đều được hưởng chế độ bảo hành hàng đầu đến 5 năm, hoặc 100.000 KM (tùy điều kiện nào đến trước), miễn phí dung dịch vệ sinh PEA Carbon cho xe Forester ở ở cấp bảo dưỡng 1000 km và mỗi cấp bảo dưỡng 10.000 km giúp động cơ vận hành hiệu quả vượt trội đồng thời là những chính sách và dịch vụ hậu mãi vượt trội trên thị trường. Những ưu đãi về bán hàng và dịch vụ này nhằm mang đến những giá trị tốt nhất cho các chủ sở hữu xe Subaru - chiếc xe SUV An toàn Xuất Sắc.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về Chương trình Ưu đãi Chào Năm Mới của Subaru có thể liên hệ bất kì đại lý ủy quyền của Subaru Việt Nam tại các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Vinh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ; chi tiết tại subaru.asia/vn/vi/how-to-buy/showroom-locations/ hoặc gọi đến tổng đài 1800 64 68 15 để được hỗ trợ tư vấn.