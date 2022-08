Sữa hươu Pāmu - sữa dinh dưỡng siêu cao cấp từ New Zealand có mặt tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 25/11/2021, công ty Pāmu Food có trụ sở tại New Zealand và đối tác Ciels Group - nhà phân phối độc quyền các sản phẩm sữa hươu Pāmu tại Việt Nam, Lào, Campuchia ký thỏa thuận giới thiệu một loạt sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cao cấp mới do New Zealand sản xuất.

Buổi lễ được tổ chức riêng tư tại tư gia của bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam với sự tham dự của các thành viên Đại sứ quán New Zealand, Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand và đại diện Công ty TNHH Ciels Group.

“Thỏa thuận hôm nay là một dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ thương mại Việt Nam - New Zealand. Đây là nền tảng cho các cơ hội giao thương giữa hai nước trong tương lai”, Đại sứ Dobson nhấn mạnh.

“New Zealand là nhà cung cấp đáng tin cậy về các nguyên liệu thực phẩm an toàn, chất lượng cao và được sản xuất bền vững và Pāmu là ví dụ hàng đầu về lý do tại sao các doanh nghiệp thực phẩm của New Zealand được đánh giá cao như vậy”, ông Joe Nelson, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam cho biết.

“Hơn bao giờ hết, người dân Việt Nam đang muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình bằng các sản phẩm lành mạnh, bổ dưỡng và an toàn. Chúng tôi tự hào hỗ trợ Pāmu và Ciels vì họ tiên phong mang các sản phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng tới người tiêu dùng Việt Nam với việc ra mắt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cải tiến của họ”, ông chia sẻ thêm.

Thị trường thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tại Việt Nam đang ngày càng mở rộng do người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, dân số trung lưu đang tăng của đất nước đang ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe và sẵn sàng trả giá cao cho các sản phẩm sức khỏe bổ sung nhập khẩu.

Theo Đại sứ Dobson, thị trường Việt Nam khá cạnh tranh với lượng người tiêu dùng khá lớn nhưng các sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên chất lượng cao chưa có nhiều. “Việt Nam và New Zealand hiện là hai trong số các nền kinh tế hội nhập nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì chúng ta có thể tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để mang lại lợi ích cho cả hai nước”, bà cho biết.

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Công ty TNHH Ciels Group và Landcorp Farming Limited có sự tham dự và chứng kiến của bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand và ông Joe Nelson, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam.

Pāmu Food là một công ty tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc 100% sở hữu nhà nước với 136 năm cung cấp sữa, len và thịt cao cấp cho thị trường nội địa và quốc tế.

Sữa hươu Pāmu của hãng giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng uy tín. Đặc biệt, tại Giải thưởng Sáng tạo ngành sữa 2022, sữa hươu Pāmu giành được hạng mục “Thành phần sữa tốt nhất” được công bố tại Laval, Pháp.

Ngoài ra, sản phẩm được triển khai như một thành phần trong dòng sản phẩm chăm sóc da của Hàn Quốc. Ngoài các lợi ích về sức khỏe, các sản phẩm sữa hươu Pāmu có hương vị tuyệt hảo khi kết hợp thêm các thành phần tự nhiên bản địa như các loại quả mọng và mật ong Mānuka mang lại hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của con người.

Sản phẩm vào thị trường Việt nam nhằm đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hữu cơ của người tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam.

Bà Trần Thu Huyền, Giám đốc Điều hành Ciels, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang tới người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn phải hoàn toàn tự nhiên, hương vị tuyệt hảo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt”.

Bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam chúc mừng đại diện Ciels Group, đơn vị độc quyền phân phối các sản phẩm sữa hươu Pamu tại Việt Nam.

“Doe Nutrition là dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đầu tiên trên thế giới có chứa sữa hươu Pāmu và mang đến một loạt các lợi ích dinh dưỡng vượt trội”, Hamish Glendinning, người đứng đầu của Pāmu's Deer Milk cho biết.

