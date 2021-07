Sữa Ensure Gold+ - Món quà sức khoẻ cho mọi gia đình Việt

(VTC News) -

Sản phẩm sữa được thị trường đặc biệt ưa chuộng

Tiếp nối những thành công sau khi cho ra thị trường những sản phẩm sữa dành cho trẻ em, Công ty TNHH Y tế ASIA đã mang đến cho gia đình Việt một sản phẩm sữa Ensure Gold+ dành cho người trưởng thành. Với việc tập trung vào nghiên cứu kỹ sở thích, khẩu vị, giá cả phù hợp với thị hiếu của người dùng Việt, đồng thời lên các chiến lược truyền thông bài bản đến người tiêu dùng, sản phẩm Ensure Gold+ ngay từ khi ra mắt đã nhanh chóng được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

Ensure Gold+ được hàng ngàn gia đình Việt tin dùng.

Ngay từ khi có mặt trên thị trường, sản phẩm sữa Ensure Gold+ đã nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Bởi không những đây là sản phẩm sữa có nguồn nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Mỹ mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp sử dụng cho người trưởng thành muốn tăng cường sức khoẻ và tăng cường sức đề kháng.

Sữa luôn được coi là một thực phẩm có tác dụng rất tốt trong việc bồi bổ, tăng cường sức khỏe và giàu dinh dưỡng. Đây cũng là thực phẩm tiện lợi quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt Nam. Thấu hiểu được tầm quan trọng của sữa đối với sự phát triển của thể chất, Công ty TNHH Y tế ASIA đã nghiên cứu và cho ra thị trường sản phẩm sữa Ensure Gold+ với nguồn vitamin khoáng chất dồi đào tạo mang đến cho người dùng một sản phẩm dinh dưỡng thượng hạng cho cả gia đình.

Ensure Gold+ bổ sung dưỡng chất giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ sức khoẻ.

Sữa Ensure Gold+ bổ sung các vitamin cần thiết trong đời sống hàng ngày như A, B, C, D, E với nguồn canxi giúp xương chắc khỏe. Sản phẩm cũng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh hay những ngày giao mùa.

Ensure Gold+ - Món quà sức khỏe từ dinh dưỡng hàng đầu

Sản phẩm sữa Ensure Gold+ có lợi thế về nguồn nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Mỹ đạt chuẩn quốc tế. Vì vậy sữa đảm bảo sạch, được chế biến trong hệ thống nhà máy hiện đại, tất cả đem lại cho người dùng một sản phẩm an toàn và chất lượng. Các thành phần nguyên liệu được kiểm tra một cách gắt gao với quy trình sản xuất được đầu tư khép kín giúp mang lại nguồn sữa dinh dưỡng tốt nhất lại phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt. Bạn cũng có thể sử dụng Ensure Gold+ thường xuyên vào mỗi bữa ăn cho cả gia đình.

Ensure Gold+ cung cấp các chất chống oxy hóa (như Beta caroten, vitamin C, vitamin A, kẽm, selen) có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, giảm khả năng nhiễm bệnh và bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Đồng thời sản phẩm cũng bổ sung dưỡng chất MCT, cùng 28 vitamin và khoáng chất thiếu yếu, giúp tăng cường sức khỏe hàng ngày. Với công thức dinh dưỡng đặc biệt, sử dụng mỗi ngày 2 ly Ensure Gold+ sẽ giúp tăng cường dinh dưỡng và giúp bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.

Mỗi ngày 2 ly Ensure Gold+ giúp cơ thể dẻo dai và tràn đầy năng lượng.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Y Tế ASIA chia sẻ về sản phẩm sữa Ensure Gold+: “Đây không chỉ là một lựa chọn dinh dưỡng tuyệt vời cho người trưởng thành, Ensure Gold+ còn được coi là món quà sức khỏe để trao gửi đến bạn bè, người thân. Sức khỏe chính là món quà, là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến mọi gia đình. Ensure Gold+ luôn mong muốn sẽ mang đến cho hàng triệu gia đình Việt Nam một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Trong những năm qua Công ty TNHH Y tế ASIA liên tục cho ra thị trường những sản phẩm dinh dưỡng có hiệu quả cao, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Điều này cũng đã khẳng định được vị thế của công ty cũng như những nỗ lực của đơn vị nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm sữa chất lượng, an toàn nhất. Đáp lại những cố gắng đó, trong năm 2020 đơn vị đã vinh dự nhận được giải thưởng Top 10 Sao vàng Thương hiệu Việt Nam do Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu Hà Nội bình chọn, giải thưởng Top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu Độc quyền Uy tín năm 2020 do Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội tổ chức.

Hiện tại, sản phẩm sữa Ensure Gold+ đang được bán rộng rãi tại các kênh thương mại điện tử, các hệ thống đại lý, chi nhánh, các siêu thị trên khắp cả nước. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin và đặt hàng tại đây.