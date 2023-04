Sửa chữa hồ sơ đăng kiểm ô tô để khách thấy vui vẻ, đưa tiền cảm ơn

(VTC News) -

Ngày 3/4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Cương (SN 1980, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-32D), Trần Văn Thắng (SN 1979, đăng kiểm viên, cựu phó Trung tâm đăng kiểm 29-32D, đã nghỉ làm từ ngày 17/2) cùng 3 đăng kiểm viên và 1 nhân viên nghiệp vụ tại trung tâm này.

Công an thực hiện khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 29-32D.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Văn Cương cùng các đồng phạm trong quá trình thực hiện đăng kiểm đã có hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm; bỏ qua các lỗi chưa đạt của xe ô tô để cấp giấy đăng kiểm cho các phương tiện chưa đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Theo Cơ quan điều tra, lời khai của các bị can cho thấy, mục đích của việc yêu cầu, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm, bỏ qua các lỗi chưa đạt của xe ô tô trong quá trình đăng kiểm. Từ đó, những người này cấp giấy chứng nhận đăng kiểm để khách thấy vui vẻ, thoải mái, đưa tiền cảm ơn, lần sau tiếp tục đến đăng kiểm và giới thiệu khách đến để làm tăng doanh thu cho trung tâm, từ đó nhân viên sẽ được hưởng thu nhập cao hơn.

Trước đó, ngày 17/3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đthực hiện khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 29-32D. Trung tâm đăng kiểm này nằm trong khuôn viên khu kho xưởng thuộc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Nam Á. Trước thời điểm Cơ quan điều tra khám xét, nhiều nhân viên, đăng kiểm viên đã nghỉ làm.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Tuệ