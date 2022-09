Sự thiếu hụt vitamin này có thể làm hỏng thành động mạch của bạn

(VTC News) -

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biomedicine & Pharmacotherapy cho biết hàm lượng vitamin B12, B6 và B9 thấp có thể dẫn đến chứng xơ vữa động mạch, đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim mạch và khiến phần lớn các trường hợp tử vong trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết, sự suy thoái, dẫn đến sự biến đổi xơ vữa của động mạch chủ dẫn đến sự tích tụ của đại thực bào và lipid, làm suy giảm các đặc tính cơ sinh của nó và làm mất tổ chức collagen/elastin của động mạch chủ trong trường hợp không tăng cholesterol máu.

Họ cũng nói thêm rằng sự kết hợp giữa thiếu vitamin B và tăng cholesterol trong máu dẫn đến dày động mạch chủ, giảm sự khuếch tán nước của động mạch chủ, tăng LDL-cholesterol hoặc cholesterol xấu và suy giảm khả năng phản ứng của mạch máu.

Ngoài ra, việc thiếu hụt vitamin B còn dẫn đến sự biến đổi hình thành xơ vữa của động mạch chủ ngay cả khi không có tăng cholesterol máu và làm trầm trọng thêm sự phát triển xơ vữa động mạch khi có sự hiện diện của nó.

Các bệnh tim mạch chiếm gần 18 triệu người mỗi năm

Theo số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ, hàng năm có gần 18 triệu người chết do các bệnh liên quan đến tim mạch. Hầu hết các bệnh tim mạch là do xơ vữa động mạch, là sự tích tụ của chất béo và cholesterol trên thành động mạch, gây hẹp lòng mạch.

Các yếu tố rủi ro

Theo các chuyên gia một số yếu tố như cholesterol cao, huyết áp cao, hút thuốc, béo phì tiểu đường loại 1, lười vận động, chế độ ăn nhiều chất béo không bão hòa làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch.

Xơ vữa động mạch được chẩn đoán bằng cách siêu âm doppler, so sánh huyết áp ở chân và cánh tay, chụp mạch phóng xạ hạt nhân, chụp Thallium / tưới máu cơ tim và chụp cắt lớp vi tính.

Vitamin B12 hoạt động thế nào?

Vitamin B12 phá vỡ một axit amin quan trọng được gọi là homocysteine ​​có liên quan đến sinh lý bệnh của quá trình xơ vữa động mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit folic và vitamin B12 và B6 là những đồng yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển hóa homocysteine ​​và đã được chứng minh là làm giảm mức độ homocysteine ​​tăng cao một cách hiệu quả.

Sự thiếu hụt vitamin B12 sẽ làm tăng mức độ homocysteine ​​trong cơ thể và do đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ và hình thành cục máu đông.

Các dấu hiệu thiếu vitamin B12 là gì?

Có một số triệu chứng liên quan đến sự thiếu hụt vitamin B12:

Màu vàng nhạt trên da.

Lưỡi đỏ đau.

Loét trong miệng.

Tầm nhìn bị rối loạn.

Tâm trạng lâng lâng.

Lo lắng và trầm cảm.

Các vấn đề về đường tiêu hóa.

Đau đầu.

Khó tập trung.