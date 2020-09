Sự thật phía sau vụ bị nhắc nẹt pô, cả nhà vác hung khí đánh người trọng thương

Ngày 2/9, dư luận vô cùng bức xúc trước vụ việc 2 cha con ở Bình Dương bị nhóm đối tượng tụ tập đua xe truy sát vì nhắc nhở tiếng nẹt pô, xảy ra tại TP Thuận An (Bình Dương). Tuy nhiên, sự thật không giống như các thông tin ban đầu đã đưa.

Ông Phan Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thuận An) khẳng định, không có chuyện nhóm đối tượng tụ tập đua xe bị nhắc nhở rồi kéo đến chém bị thương hai cha con ông Tâm trên địa bàn phường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh cho thấy, khoảng 14h ngày 2/9, ông Trương Hoàng Tâm (37 tuổi) tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà ở địa chỉ 21A/2 khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An.

Lúc này Trần Ngọc Giang (15 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô đi cùng một đối tượng tên Linh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) chạy ngang nhà ông Tâm.

Thấy vậy, ông Tâm gọi Giang lại nói chuyện về việc Giang rú ga, nẹt pô, sau đó 2 người lời qua tiếng lại thì có một người đang ăn nhậu cùng ông Tâm lao ra đánh Giang, khiến Giang bị thương nhẹ ở vùng đầu.

Sau đó, Giang quay về phòng trọ tại khu phố 1B (phường An Phú, TP Thuận An) kể lại sự việc cho cha mình là Trần Văn Vũ (42 tuổi, quê tỉnh An Giang).

Thấy con bị thương, Vũ bực tức, liền gọi em ruột là Trần Văn Cao (36 tuổi), em họ là Lê Hoàng Tú (23 tuổi) cùng Giang và Linh đến nhà ông Tâm để nói chuyện phải trái và mang theo tuýp sắt.

Khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm của Vũ kéo đến nhà ông Tâm và xảy ra cự cãi. Ông Tâm đã chạy vào trong nhà cầm một con dao tự chế xông ra chém ông Vũ nhưng không trúng.

Thấy vậy, Trần Văn Cao đã dùng gạch ném trúng tay của ông Tâm khiến con dao rơi xuống đất. Lúc này ông Vũ cầm tuýp sắt lao đến đánh ông Tâm bị thương.

Bị đánh, gia đình ông Tâm gọi một nhóm đối tượng khác gồm Triệu Minh Thừa (35 tuổi, quê An Giang), Lê Hoàng Nhân (20 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Kiệt (27 tuổi, quê Đồng Tháp, cùng tạm trú trên địa bàn Thị xã Tân Uyên) đem hung khí đến đánh trả nhóm ông Vũ.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an phường An Phú và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An đã kịp thời ngăn chặn, thu giữ nhiều hung khí như dao, tuýp sắt...

"Đến thời điểm này, ông Tâm được cho là người bị hại, nhưng là người ra tay đánh trước cả 2 lần xung đột. Sau khi bị đánh, gia đình ông Tâm còn gọi người khác mang hung khí đến hỗ trợ việc đánh trả", Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết.

Hiện Công an TP Thuận An đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", gồm: Trần Văn Vũ, Trần Văn Cao và Lê Hoàng Tú. Cả ba cùng quê An Giang, tạm trú tại phường An Phú, TP Thuận An.