Sự thật nam tài xế cho khách đi nhờ xe bị nhân viên an ninh sân bay Vinh chặn đầu rồi khóa bánh ô tô

Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện dòng trạng thái kèm hình ảnh nhân viên an ninh sân bay Vinh (Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An) chặn xe ô tô chở khách rời sân bay, sau đó khóa bánh xe phía trước. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.

Cảng hàng không quốc tế Vinh - nơi xảy ra sự việc.

Trả lời VTC News, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, để xảy ra sự việc này là do sự thiếu sót của nhân viên an ninh sân bay. Tuy nhiên, theo nhân viên trình báo lại thì tài xế xe ô tô 4 chỗ sau khi chở khách đến sân bay Vinh, khi ra về “tranh thủ” mời chào một hành khách lên xe này đi về Can Lộc (Hà Tĩnh) với giá 200 nghìn đồng.

“Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại sân bay Vinh, chúng tôi cấm tất cả các xe ô tô không có giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải đón khách tại sân bay Vinh. Bởi nếu chúng tôi không làm chặt thì rất nhiều xe ô tô cá nhân sau khi đưa khách đến sân bay Vinh, đi xe không về sẽ “tranh thủ kiếm tý tiền xăng” nên đứng ở sân bay mời chào, chèo kéo khách.

Việc này không ngăn chặn thì xe dù sẽ hoạt động mạnh, gây mất trật tự an ninh ở sân bay”, Giám đốc Cảng hàng không Vinh chia sẻ.

Liên quan đếnn vụ việc, ông Nguyễn Viết Thành, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh của sân bay Vinh cho biết, với kinh nghiệm lâu năm, lực lượng biết rõ xe nào là đón người quen, xe nào là “tranh thủ kiếm tí tiền xăng lượt về”.

Xe ô tô cá nhân đón người quen thì họ gặp nhau trong giây lát hỏi thăm nhau rồi lên xe về. Còn những xe ô tô “tranh thủ kiếm tý xăng” thì họ sẽ lân la hỏi dò, chèo kéo từng khách xem khách đi về đâu rồi lên xe chở về.

"Xe ô tô trong vụ việc bị khóa là do sau khi nhân viên an ninh ra hiệu xuống xe để nhắc nhở nhưng tài xế không xuống, ngồi trên xe gần 10 phút. Để đảm bảo an toàn thì nhân viên an ninh khóa bánh xe phía trước".

Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh sân bay Vinh chia sẻ thêm: "Có những trường hợp để tránh nhân viên an ninh sân bay phát hiện, họ mời khách lên xe rồi mới trả giá.

Trước đây, có nhiều trường hợp đi được một đoạn rồi mới trả giá, tài xế lấy giá quá cao, sau đó hành khách điện thoại báo cho sân bay là "các anh quản lý kiểu gì mà để xe dù chặt chém hành khách". Do vậy, chúng tôi phải quản lý chặt những kiểu xe này, nếu không thì sân bay Vinh sẽ thành nơi xe dù biến tướng hoạt động”.

Được biết, sáng 19/7, đại diện Ban quản lý sân bay Vinh vào Hà Tĩnh trực tiếp xin lỗi ông Nga (facebook Nguyen Huy Nga) và cũng đề nghị ông Nga thông cảm với những khó khăn của một sân bay mới trong việc quản lý "xe dù".

Trước thông tin tài xế cho ông đi nhờ thỏa thuận thu 200 nghìn đồng, ông Nga bức xúc nói: “Tôi khẳng định bác tài xe biển số Hà Tĩnh chở tôi không phải xe dù mà là xe bình thường chở khách ra sân bay chạy về không.

Và tôi cũng đã có hình ảnh thật của bác tài tốt bụng bị gông xe dưới đây do bạn đọc gửi đến để chứng minh đó không phải xe dù như an ninh sân bay nói”.



Trước đó, dư luận ồn ào khi tài khoản facebook Nga Huy Nguyen – được cho là “nhân vật chính” dẫn đến việc chiếc xe ô tô bị khóa, viết: "Ra cổng đang xem có chuyến xe phòng vé nào về Hà Tĩnh không, họ bảo phải chờ hơn một tiếng nữa cho đủ người về Hà Tĩnh. Có tay cò mồi taxi cứ gạ gẫm nhưng mình bảo không vội.

Đang lang thang ngó nghiêng thì thấy một chiếc xe 5 chỗ chạy qua và khi nhìn thấy tôi thì lái xe hỏi: "Bác về Hà Tĩnh à? Lên xe tui chở về, tui đang về Hà Tĩnh đây".

May quá, đang nắng chang nên mình lên xe. Bác tài bảo trông bác quen quen mà lại đứng giữa nắng nên tui chở về, hình như bác làm y tế thì phải. Xe chưa kịp chạy thì thấy tên cò taxi gõ cửa bảo: "Nếu chở người ra thì bị gông xe". Bác tài bảo: "Chắc nó nói đùa chứ chở người nhà về thì có làm sao".

Xe vừa đến cổng thì thấy cổng đóng sập lại và vài ba tay bảo vệ mặt mũi hầm hố hò hét bắt dừng lại. Bác tài hỏi tại sao dừng thì được trả lời là "cứ chờ sẽ biết". Mấy giây sau thấy một tay bảo vệ vác cái gông sắt ra và lao vào gông vào lốp xe.

Bác tài xuống xe hỏi tại sao thì vừa lúc tên cò taxi lao xe máy tới và lệnh: "Gông lại cho tao rồi sẽ biết". Bác tài quay sang tôi bảo: "Bác thông cảm, tui thấy bác quen định chở về nhưng chúng nó ngăn cản thì bác xuống đi phương tiện khác vậy".

Tôi đành xuống xe giữa trời nắng chang chang. Vừa bước qua cổng thì một đoàn cò chạy tới bu lấy làm tôi phát hoảng. May quá lúc đó có cái xe 30 chỗ biển số Hà Tĩnh chạy ra. Tôi vẫy tay thì được mở cửa. Tôi nhanh chân lên xe chạy thoát và một mình trên xe mát rượi về tận quê. Trên xe cứ nghĩ lại và áy náy vì mình mà bác tài tốt bụng bị phiền toái, thương cái xe vô tội bị gông cùm...”

TRẦN LỘC