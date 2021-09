Sự mạnh mẽ, chủ động: 'Chìa khóa vàng' vượt qua mọi khó khăn

(VTC News) -

Vượt xa hơn ý nghĩa của cá nhân, doanh nghiệp, Cenhomes.vn mong muốn lan tỏa tinh thần này tới mọi người.

Chúng ta nhất định không là người về đích cuối cùng

Đã gần 2 năm, thế giới phải đối mặt với COVID-19. Có thể nói, chúng ta đang sống trong những ngày tháng khó khăn nhất của cả nhân loại. Đại dịch COVID- 19 đang hoành hành trên toàn thế giới và ở cả Việt Nam.

Đại dịch là điều không ai muốn. Nhưng cách chúng ta đón nhận và đối diện thế nào là quyền nằm trong tay chúng ta.

Thay vì trốn tránh, thu mình, cùng lan tỏa tinh thần dũng cảm đương đầu, đẩy lùi COVID-19.

Hoảng sợ, thu mình, trốn tránh như đà điểu rúc đầu xuống cát, hay vùng lên mạnh mẽ như báo gấm sa mạc khi gặp hiểm nguy? Tất cả là quyết định của mỗi cá nhân, tổ chức, là quyết định của chính chúng ta, trích dẫn lời khẳng định đanh thép của Chủ tịch HĐQT Cenhomes.vn, ông Phạm Thanh Hưng tại sự kiện kích hoạt chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” với hơn 4.000 CBNV Cen Group (sau gọi chung là Cen) vào ngày 02/9/2021.

Trong lịch sử gần 20 năm hình thành và phát triển, Cen đã gặp nhiều khủng hoảng khách quan. Nhưng mỗi lần vượt qua, Cen lại trở nên mạnh mẽ hơn, cường tráng hơn, và vươn lên những tầm cao mới. Cũng từ đó, cộng đồng doanh nhân và báo chí gọi Cen là doanh nghiệp trưởng thành từ khủng hoảng.

Rút ra từ chính con đường phát triển của bản thân, cùng thực tế trong nguy có cơ, trong cuộc chạy đua sống còn này, Cenhomes.vn mong muốn dù khó khăn, thử thách khiến thế giới chao đảo, chúng ta cũng mạnh mẽ đương đầu như những chú báo gấm của sa mạc, để rồi dù không ai bị bỏ lại, nhưng nhất định không phải là người về đích cuối cùng. Đó cũng là thông điệp mạnh mẽ Cenhomes.vn muốn gửi lắm trong chiến dịch quy mô nhất năm 2021 – “Home now for Vietnam stronger”, vì một Việt Nam hùng cường, khỏe mạnh.

Home now – Tôi ở nhà…

“Home now” - 2 từ nhưng đa nghĩa, hơn cả tên gọi của một chương trình, “Home now for Vietnam stronger” còn lan tỏa những điều tích cực, khơi dậy sự mạnh mẽ vốn dĩ luôn tồn tại trong nội lực mỗi con người.

Đầu tiên, với hiện thực khách quan giãn cách, “Home now” mang ý nghĩa đang ở nhà, chúng ta ở nhà vì sức khỏe của chính mình, vì an toàn của cả xã hội. Với ý thức cộng đồng, “Home now” cũng mang ý nghĩa là lời kêu gọi toàn thể người dân hãy ở nhà, chấp hành nghiêm chỉ thị 15-16. Ai ở đâu ở đó, mỗi cá nhân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan là một pháo đài.

Ở nhà là yêu nước. “Home now” cũng có nghĩa là về nhà đi. Nhà là nơi đoàn tụ gia đình, là tổ ấm bình yên, là nơi luôn mong ước trở về sau tất bật, vội vàng, vất vả... Trong thời công nghệ, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy nút bấm/biểu tượng được dùng nhiều nhất là nút Home, tức là trở về trang chủ, để từ đó định hướng và đi tiếp.

Cenhomes.vn cùng hơn 90 triệu người dân Việt Nam, ở nhà lạc quan, ý nghĩa và tạo ra kỳ tích.

Bên cạnh ý nghĩa ở nhà, “Home now” còn là lời kêu gọi mạnh mẽ tinh thần, ý chí làm việc tại nhà. Đây cũng là cách chúng ta đương đầu với thử thách một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Dù giãn cách, xa cách nhưng không ngừng lao động. Thời của công nghệ 4.0 là hạ tầng viễn thông phát triển, cả thế giới thu nhỏ thậm chí chỉ trong một chiếc điện thoại thông minh.

Như vậy, bằng những thiết bị điện tử thân thuộc, chúng ta có thể dễ dàng gặp nhiều đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, có thể đi nhiều nơi và làm được nhiều điều không tưởng. Trong lĩnh vực bất động sản, “Home now for Vietnam stronger” thúc đẩy hành vi mua nhà của khách hàng có nhu cầu để ở, bởi nhà là nơi họ nhận ra rằng yếu tố an sinh là vô cùng quan trọng; còn đối với nhà đầu tư thì đây là cơ hội vàng, là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả.

Chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” kéo dài từ ngày 02/9/2021-15/10/2021. Bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy tinh thần, đẩy cao ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Home now for Vietnam stronger cũng dành tặng khách hàng nhiều phần quà ý nghĩa. Theo đó, khách hàng giao dịch thành công qua Cenhomes.vn sẽ có cơ hội trúng 1 căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, 1 lô đất nền trị giá 800 triệu đồng,… cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Ngoài ra, với mỗi giao dịch thành công, Cenhomes.vn cũng đóng góp 5 triệu đồng cho việc phòng, chống dịch COVID-19.

