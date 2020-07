Start-up 9X 'chơi lớn' như tỷ phú nổi tiếng nhất Việt Nam giữa COVID-19

Đại dịch COVID-19 hoành hành từ sau Tết Nguyên đán đã khiến thị trường lao động toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chao đảo. Hãng nghiên cứu thị trường Ipsos công bố kết quả, khoảng 90% người Việt Nam tham gia khảo sát cho biết thu nhập giảm vì sự bùng phát của dịch bệnh. Gần 50% trong số đó bị giảm trên 20% thu nhập.

"Chơi lớn" giữa đại dịch COVID-19

Giữa bối cảnh người người than giảm thu nhập, nhà nhà kêu khó khăn, bài phỏng vấn bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup trên CNN đã tạo nên "cơn sốt".

Bài phỏng vấn khiến dư luận chú ý và khen ngợi vì nó cho thấy tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" khi cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động bất chấp cả hệ thống phải ngừng hoạt động vì lệnh giãn cách xã hội. Cụ thể, theo tỷ phú Phạm Nhật Vượng, phía sau những nhân viên còn có gia đình, vì vậy, dù tại Việt Nam rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chính sách cắt giảm lương để tồn tại, nhưng Vingroup không chọn cách làm này. Vingroup vẫn trả lương đầy đủ và hỗ trợ nhân viên làm tốt công việc của mình. Động thái của ông Vượng được dư luận đánh giá rất cao.

Nhưng ông Vượng không phải người duy nhất nỗ lực đảm bảo thu nhập cho người lao động. Một start-up trong lĩnh vực gym cũng đã cố gắng "ngược dòng" đại dịch COVID-19 để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đó là The Fox GROUP, đơn vị sở hữu The Fox Kickfit, The Fox Fitness.

CEO Thành Bảo Nam khẳng định bất chấp phải đóng cửa vì COVID-19, The Fox vẫn trả lương cho người lao động.

Trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, ông Thành Bảo Nam, CEO The Fox GROUP cho biết, đại dịch COVID-19 khiến công ty khá bất ngờ và gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, do trước đó, The Fox GROUP luôn luôn xây dựng những phương án cho những tình huống xấu nên công ty nhanh chóng "lấy lại cân bằng" và không lao đao như nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường.

"Khi có COVID-19, tôi đã phải xây dựng lại bài toán kinh doanh. Nhưng có một yếu tố dù rất nhiều người khuyên tôi phải cắt giảm nhưng tôi kiên quyết không thay đổi. Đó là lương của người lao động. Tôi xác định, The Fox GROUP có được ngày hôm nay là do sự đóng góp của tất cả các anh chị em. Thế nên, không vì có khó khăn mà tôi đẩy gánh nặng sang người lao động. Tôi vẫn phải đảm bảo thu nhập cho họ để họ có điều kiện lo cho gia đình", anh Thành Bảo Nam chia sẻ.

Do lệnh giãn cách xã hội, chuỗi phòng gym The Fox phải đóng cửa trong thời gian dài. Tuy nhiên, anh Thành Bảo Nam vẫn biết cách sắp xếp để người lao động có cơ hội cống hiến và nhận lương đầy đủ. Anh Nam tiết lộ, anh giao cho nhân viên hoàn thiện các quy trình để khi hết lệnh giãn cách, phòng gym hoạt động theo quy trình mới hiệu quả hơn. Kết quả cách sắp xếp công việc đảm bảo thu nhập cho người lao động của anh Nam đã phát huy hiệu quả. Khi hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội, chuỗi phòng gym The Fox không những không giảm sút mà số lượng học viên lại tăng lên.

Dàn PT trai xinh gái đẹp tại The Fox có thù lao lên đến 60 triệu đồng mỗi tháng.

Lương PT 50 triệu đồng/ tháng

Cố gắng không "đẩy" khó khăn sang người lao động là cách làm mà The Fox khiến nhiều người "phải lòng". Trong khi không ít người cảm động vì sự sẻ chia này của The Fox, CEO Thành Bảo Nam lại khẳng định đây là điều hết sức... bình thường. Bình thường vì ngay từ khi khai sinh The Fox, CEO Thành Bảo Nam đã xây dựng The Fox là điểm đến "vì con người".



Anh Thành Bảo Nam cho biết hiện tại The Fox vẫn là một thương hiệu non trẻ trong làng gym. Vì vậy, để có thể cạnh tranh được. The Fox không tập trung xây dựng cơ sở vật chất quá lớn để thu hút được số lượng rất đông học viên. Ngược lại, The Fox chọn những phòng tập hàng trăm mét vuông thay vì hàng ngàn mét vuông.

"Chúng tôi tập trung vào chiến lược con người. The Fox hoạt động theo mô hình mỗi học viên có một PT hướng dẫn. Điều đó đảm bảo tất cả các học viên đều có người kèm cặp để đạt hiệu quả tốt nhất, khoa học nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vì vậy, các phòng gym của The Fox khá riêng tư, không đông đúc, xô bồ. Đây là một trong những giá trị cốt lõi cho khách hàng", anh Thành Bảo Nam cho biết.

Chính sách cam kết hoàn tiền là một trong những "vũ khí" lợi hại của The Fox.

Chiến lược kinh doanh "vì con người" còn được thể hiện ở chỗ The Fox cam kết mang lại hiệu quả cho khách hàng. Theo anh Nam, chỉ cần khách hàng phàn nàn, không hài lòng với kết quả mang trung tâm mang lại, The Fox sẵn sàng hoàn lại 100% học phí. Chính sách cam kết hoàn tiền là một trong những "vũ khí" lợi hại của The Fox. Chính sách này giúp The Fox có lượng khách quen thuộc rất lớn nên thu nhập của PT tại đây cao đến bất ngờ.

"Tại The Fox, không ít PT nhận thù lao 50 triệu, thậm chí 60 triệu mỗi tháng. Đó là do sự cộng hưởng của cả 2 bên. Công ty tạo nên môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự cống hiến của PT. Ví dụ, chúng tôi thường xuyên có những chương trình đào tạo nâng cao để PT ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Về phía PT, chúng tôi luôn ưu tiên những người có ngoại hình sáng, có năng lực và sẵn sàng cống hiến vì công ty. The Fox luôn muốn có được sự đồng hành của họ nên chúng tôi không ngừng định hướng, chia sẻ về tương lai công ty để PT hài lòng và quyết tâm gắn bó", anh Nam tiết lộ bí quyết thành công của The Fox.

Khi phóng viên giật mình với mức thu nhập 50, 60 triệu mỗi tháng của 1 PT, CEO Thành Bảo Nam khẳng định đó mới chỉ là sự khởi đầu. Và mức thu nhập này hoàn toàn xứng đáng cho những người sắp xếp công việc khoa học, không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực và chăm chỉ lao động.