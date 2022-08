Sri Lanka yêu cầu Trung Quốc hoãn tàu cập cảng Hambantota

(VTC News) -

Yêu cầu của phía Sri Lanka được đưa ra sau khi Ấn Độ trước đó đã phản đối tàu Viễn Vọng 5 cập cảng Hambantota trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 17/8. New Delhi bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh khi tàu Viễn Vọng 5 của Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động do thám đối với hoạt động của Ấn Độ.

Tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc (Nguồn: The Hindu)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, chính phủ Ấn Độ theo dõi kỹ lưỡng bất kỳ hoạt động nào gây ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích kinh tế của nước này. Ấn Độ sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Chuyến thăm của tàu Viễn Vọng 5, được cho là để cung cấp và tiếp nhiên liệu, diễn ra vào thời điểm Sri Lanka đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ.