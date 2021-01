Sốt đất nền phía Tây Hà Nội: Cẩn trọng vỡ 'bong bóng'

(VTC News) -

Phía Tây Hà Nội có hàng loạt các dự án đình đám một thời bỗng nhiên được giao dịch với mức giá cao chót vót.

Có thể kể đến như: 1 lô đất nền tại dự án Vườn Cam - Orange Graden (huyện Hoài Đức) có giá 28 triệu đồng/m2, nhưng chỉ 2 tuần sau có môi giới gọi điện thoại muốn mua lại với giá 35 triệu đồng/m2. Trong khi đó, hồi cuối năm 2019 giá đất tại dự án này chỉ 18-22 triệu đồng/m2.

Dự án này do CTCP VinaPol làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho VinaPol từ năm 2007. Tại thời điểm cuối năm 2010, mỗi m2 đất nền ở dự án này có giá từ 40-50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị tạm dừng, những lô biệt thự, nhà vườn tại dự án bị rớt giá sâu.

Có thời điểm năm 2013, 2014 nhiều nhà đầu tư bán tháo chỉ còn 15-20 triệu đồng/m2 để thoát hàng nhưng không ai mua. Sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án Khu biệt thự Vườn Cam - Orange Graden bất ngờ được “cò” thổi giá cao trong khi hạ tầng tiện tích dự án chưa có gì, nhiều khu đất, biệt thự tại dự án thành nơi thả vịt, nuôi gà...

Nhiều dự án phía Tây giá bị thổi giá lên quá cao.

Một dự án khác cũng có mức giá được đẩy lên khá cao là Hà Đô Charm Villas của Tập đoàn Hà Đô. Dự án được khởi công từ năm 2008, khi đó dự án được quảng cáo sẽ có hàng chục tòa nhà cao tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên hiện nay dự án mới được giới thiệu ra thị trường với cơ cấu sản phẩm toàn bộ là nhà thấp tầng. Chủ đầu tư hiện đã nhận đặt cọc giữ chỗ nhưng chưa công bố giá bán chính thức từng căn, mà mới có giá trung bình là 60 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, mức giá 60 triệu đồng/m2 này số lượng căn rất ít. Đa số các căn biệt thự có giá trên 70 triệu đồng/m2, trong đó một số căn diện tích nhỏ có đơn giá tới 80 triệu đồng/m2.

Theo một số nhà đầu tư, mức giá của các dự án trên đều cao hơn so với một số dự án cùng ở huyện Hoài Đức cùng phân khúc như Nam An Khánh, Thiên Đường Bảo Sơn…

Dự án An Lạc Green Symphony (khu đô thị Đại học Vân Canh) do CTCP Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư cũng là dự án có mức giá khá cao. Theo môi giới, giá bán trung bình dự kiến đối với liền kề lên tới 110-120 triệu đồng/m2. Với những căn biệt thự, đơn giá dự kiến không dưới 90 triệu đồng/m2.

Dự án An Lac Symphony chính là một phần thuộc dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh từng “đắp chiếu” xanh cỏ cả chục năm nay giờ đây được giới thiệu rao bán với giá cao ngất ngưởng cả trăm triệu đồng mỗi m2.

Dự án Sudico Nam An Khánh ngay cạnh Ha Do Charm Villas hiện mức giá cũng đang được đẩy lên cao một cách khó hiểu. Vào tháng 10/2020 có giá bán trên thị trường thứ cấp chỉ khoảng 32-35 triệu đồng/m2. Theo đó, mỗi căn biệt thự 210 m2 vào khoảng từ 9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền xây dựng. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng, giá bán tăng lên 12 tỷ đồng.

Không chỉ đất tại các dự án, đất nền thổ cư tại nhiều khu vực cũng đang được đẩy lên cao bất thường. Tại Hoài Đức, đất tái định cư, giãn dân trong các trục đường cắt ngang, đường rộng khoảng 9 - 10m có giá bán dao động 80 - 120 triệu đồng/m2. Đất ở các ngõ xe ô tô vào được cũng có giá khoảng 50 triệu đồng/m2, ở các ngõ nhỏ giá 24 - 30 triệu đồng/m2. Đây là những mức đắt ngang với giá đất ở một số quận trong nội thành.

Một số chuyên gia bất động sản cho rằng, giá bất động sản tăng 10-15%, có những nơi tăng 50% trong khoảng thời gian ngắn khi mọi thứ xung quanh chưa có gì đột phá là hiện tượng bất thường.

Điều mà nhà đầu tư cần cẩn trọng là mặc dù có những dự án đang được xây dựng, có những dự án đang “vẽ” ra viễn cảnh tươi đẹp, thì hạ tầng giao thông, tiện ích sử dụng ở dự án đó chưa có gì thì khó có giá trị thật sự.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam cảnh báo, khách hàng cần cẩn trọng, tỉnh táo, đánh giá chuẩn xác giá trị đất khu vực này, tránh chuyện thay thế cho người "mắc cạn" trước.

Bởi theo ông Đính, các dự án này đang “ăn” theo thông tin quy hoạch huyện Hoài Đức thành quận, hạ tầng xung quanh dự án như đường vành đai 3,5, đường Quốc lộ 70, tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội đang được hoàn thiện… khiến giá đất “nhảy múa”.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, các dự án đất nền thường ở xa trung tâm và chỉ phù hợp với người có mức đầu tư nhỏ, vốn ít, đầu tư theo từng giai đoạn. Đối với đầu tư sản phẩm này, quan trọng nhất vẫn là tính pháp lý của dự án, có được cấp phép kinh doanh đất nền hay là đầu tư công trình rồi mới được bán. Đặc biệt, các điều kiện xung quanh hạ tầng giao thông, xã hội, kỹ thuật của khu vực có phát triển không. Đây cũng là yếu tố quan trọng cần lưu ý, vì không nên mua đất nền khi không có hạ tầng.