'Sốt đất' khắp nơi, khu vực nào tăng nhiều nhất?

(VTC News) -

Báo cáo thị trường quý 1/2021 mà trang Batdongsan.com.vn vừa công bố, nhiều nơi có giá rao bán đất tăng vọt, thiết lập mặt bằng giá mới. Có thể kể đến như: Hòa Bình (tăng 102%), Ba Vì (tăng 75%), Hưng Yên (tăng 26%), Thái Nguyên (tăng 15%)…

Tại khu vực phía Nam, vùng TP. HCM, giá đất tại Cần Giờ đã tăng mạnh 23% so với quý I/2020. Bên cạnh đó, giá đất tại Biên Hoà, Nhà Bè cũng ghi nhận mức rao bán tăng khoảng 16%.

Giá rao bán đất tăng trong quý I/2021 tại một số địa phương.

Báo cáo cũng chỉ ra những khu vực nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư như: Thái Nguyên tăng 50%, Bắc Giang tăng 37%, Hòa Bình tăng 35%, Ba Vì tăng 33%, Quốc Oai tăng 32%, Bắc Ninh tăng 28%, Hải Dương tăng 19% trong quý 1/2021 so với quý 4/2020. Chỉ số giá một số khu vực miền Bắc cũng gia tăng. Cụ thể, Hòa Bình tăng 102%, Ba Vì tăng 76%, Hưng Yên tăng 26%, Quốc Oai tăng 20%, Thái Nguyên tăng 15%.

Trong khi đó, ở miền Trung, các khu vực nhận được lượng quan tâm tăng đáng kể so với quý trước là Thanh Hóa (tăng 76%), Đà Nẵng (tăng 32%). Thị trường Đà Nẵng đang khởi sắc ở loại hình đất nền, đất nền dự án. Khu vực miền Nam ghi nhận mức độ quan tâm đất nền, đất nền dự án gia tăng ở Kiên Giang (tăng 38%) và Bà Rịa – Vũng Tàu (tăng 24%).

Lý giải nguyên nhân diễn ra cơn sốt đất khắp nơi, nhiều chuyên gia nhận định cơ bản do 3 nguyên nhân chính, đó là liên quan đến vấn đề thông tin quy hoạch và phát triển hạ tầng hiện nay diễn ra nhiều nơi khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng như quy hoạch ven sông Hồng, quy hoạch Đà Nẵng, quy hoạch Thủ Đức lên thành phố, một số huyện lên quận...

Thứ hai, đó là yếu tố vĩ mô tích cực, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào phát triển công nghiệp kéo theo cơ sở hạ tầng gia tăng khiến giá đất nhiều vùng trũng ở các địa phương tăng vọt; và cuối cùng phải kể tới là câu chuyện sốt đất còn góp phần bởi giới đầu nậu, đầu cơ, cò đất thổi giá.

Báo cáo Kinh tế xã hội của Tổng Cục Thống kê Việt Nam (GSO) cho biết, ngành kinh doanh bất động sản cả nước tiếp tục tăng trưởng dương và có nhiều bước tiến tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn "đóng cửa" do dịch COVID.

Cụ thể, trong quý I/2021, ngành kinh doanh bất động sản đã tăng trưởng 3,59% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới của ngành kinh doanh bất động sản tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện quý I/2021 ước tính đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 597,7 triệu USD, tăng 47,4%. Vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 139,2 triệu USD, giảm 11% so với quý I/2020.

Tuy nhiên, bức tranh phát triển của ngành bất động sản đang trở nên méo mó bởi các cơn sốt đất diễn ra khắp trên cả nước. Giá đất ở nhiều địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và triển khai dự án đầu tư.