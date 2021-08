Sống tích cực mùa giãn cách: Chuyền nhau thức uống thanh nhiệt giải độc tươi mát

(VTC News) -

Khi người trẻ không “sống chậm” ngày giãn cách

Đã có rất nhiều chia sẻ về cách người trẻ “sống chậm” trong lúc giãn cách, là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình, chăm sóc bản thân hơn. Nhưng với nhiều Gen Z, họ không chấp nhận sống chậm dù giam mình sau cánh cửa nhà mỗi ngày.

“Hàng ngày mình dậy từ 5h sáng, tập thể dục, làm món ăn sáng, chăm sóc vườn rau trên sân thượng và bắt đầu mở máy tính làm việc từ 7h30. Buổi sáng giờ bận rộn hơn so với trước khi cứ ngủ lỳ tới 7h, chạy vội ra đầu đường ăn sáng vỉa hè và vào công ty”, Đỗ Dũng, một Gen Z chia sẻ về cách anh bắt đầu một ngày mới.

Dũng cho biết, ngoài thời gian công việc chiếm khoảng 9 tiếng mỗi ngày với deadline “căng” hơn thì lúc này anh còn phải tranh thủ mua thực phẩm mỗi tuần, tự nấu ăn, làm vườn, học các món ăn “healthy” trên mạng, tìm cách thanh nhiệt cơ thể với rau xanh, đồ uống tốt cho sức khỏe, gọi điện về gia đình mỗi ngày,… nói chung “cuộc sống bây giờ còn bận hơn lúc bình thường khi mỗi ngày tan tầm lại lang thang café, quán xá mà không suy nghĩ gì nhiều”, Dũng chia sẻ.

Vườn rau đặc biệt của Đỗ Dũng trên sân thượng trong ngày giãn cách.

Cũng như Dũng, Trịnh Hoa (một event leader) sống tại TP.HCM cho biết: “Dù ở nhà không làm gì lúc này nhưng Hoa không để mình “sống chậm” lại. Đây là dịp để làm mới bản thân, chăm sóc sức khỏe, sạc lại năng lượng, tăng cường sức khỏe và tinh thần tích cực để sẵn sàng bứt phá trong thời kỳ bình thường mới sắp tới.

Mỗi ngày Hoa đều tìm cách để trở nên bận rộn, tránh những thông tin hay suy nghĩ tiêu cực về dịch bệnh bằng việc đưa ra những ý tưởng mới cho các format chương trình, sự kiện sau này; lên kế hoạch lại cho tương lai. Tập thêm các môn thể thao online, học nấu các món eat clean, tìm những thức uống tốt cho sức khỏe để thanh nhiệt, giải độc cơ thể sau những ngày dài thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường hay hậu quả từ những cuộc vui thâu đêm tại bar, pub sau mỗi sự kiện hay dịp cuối tuần trước đây”.

Tận dụng lúc giãn cách, nhiều người trẻ đang làm mới lại mình bằng chế độ eat clean và thức uống tốt cho sức khỏe như Trà Dr Thanh.

Không chỉ riêng Hoa, Dũng mà hàng ngàn các bạn trẻ khác cũng đang tìm mọi cách để trở nên bận rộn và lan tỏa những năng lượng tích cực hơn tới bạn bè, cộng đồng trong những ngày giãn cách qua hàng loạt các thử thách bản thân, thử thách đội nhóm. Đây là điều tích cực mà người trẻ lan tỏa trong lúc khó khăn khi giãn cách hiện nay.

Thanh nhiệt giải độc để mỗi ngày luôn tươi mát

Ăn sạch uống khỏe là cách nói ngắn gọn việc ăn các thực phẩm sạch, uống đồ uống tốt cho sức khỏe. Đây đang là nỗ lực của hàng triệu người Việt để vận chuyển các thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thức uống tốt cho sức khỏe tới các vùng cách ly, khu phong tỏa để thanh nhiệt giải độc cơ thể, tăng cường sức khỏe cho người dân khi sử dụng nhiều đồ ăn nhanh trong những ngày vừa qua.

Mai Trâm (nhân viên văn phòng) ngụ tại chung cư Him Lam Chợ Lớn (quận 6, TP.HCM) cho biết: “Trước khi thành phố bắt đầu thực hiện giãn cách vào đầu tháng 7, tôi đã tranh thủ đi mua đất và thùng nhựa về trồng rau trên ban công, vừa tiết kiệm lại vừa có rau sạch để ăn”.

Bữa tối với rau củ và Trà Dr Thanh của Mai Trâm trong ngày giãn cách.

Cô cho biết mỗi tuần chỉ xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảnh tòa nhà mua thực phẩm một lần, thực đơn chủ yếu là trái cây (từ quê gửi lên), rau xanh, các loại ngũ cốc. Ngoài bữa ăn chính, thức uống mà cô luôn có sẵn là Trà Dr Thanh để thanh nhiệt, giải độc cơ thể để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian vừa qua.

Không được như Mai Trâm, Phạm Kính (công nhân, quê Nghệ An) trọ tại TP.Thủ Đức cho biết: “Mình đã ở nhà gần 2 tháng nay do công ty tạm dừng hoạt động, thực phẩm chủ yếu là gạo, mì tôm, cá khô, đôi khi có thêm rau củ được nhà thờ hay các hội từ thiện tiếp tế. Do ăn toàn đồ khô, cay nóng nên rất khó chịu trong người. May mình được một anh đồng hương chuyển cho 3 thùng Trà Dr Thanh trước khi thành phố thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” nên những ngày qua mình thấy cơ thể được thanh nhiệt, giải độc dễ chịu hơn hẳn”.

Không chỉ riêng Phạm Kính mà hàng ngàn người khác đang được “Chuyền Dr Thanh” tới tận tay để thanh nhiệt, giải độc cơ thể ngày giãn cách.

Mai Hoa (event leader ở trên) chia sẻ, phải đến khi được đồng nghiệp gợi ý dùng Trà Dr Thanh để thanh nhiệt, giải độc cơ thể khỏi nóng trong người, cô mới thôi dành thời gian tìm các thức uống khác mà order ngay 5 thùng Trà Dr Thanh trên mạng về để uống dần.

Hàng trăm ngàn sản phẩm Trà Dr Thanh cũng được “chuyền” đến những tuyến đầu chống dịch trên cả nước trong thời gian vừa qua.

“Giãn cách xã hội khiến Hoa thay đổi hẳn, không còn tụ tập bạn bè với đồ uống có cồn với các đồ nướng, chiến xào nữa mà thay vào đó là Trà Dr Thanh với các loại rau xanh, thực phẩm ít chất béo. Từ trong khó khăn ngày giãn cách, mình lại nhìn thấy cơ hội để thay đổi bản thân và sẵn sàng cho một thời kỳ bình thường mới tốt hơn”, Trịnh Hoa tâm sự.