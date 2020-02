YouTube sắp thu phí người dùng?

Theo The Information, YouTube đang xem xét cung cấp cho khách hàng khả năng đăng ký một loạt các dịch vụ phát trực tuyến do YouTube quản lý. Về cơ bản, YouTube có thể cho phép người mua đăng ký các dịch vụ từ Showtime, HBO, Netflix, CBS All Access. Đây vốn là những dịch vụ trả tiền, người dùng từ trước đến nay phải thuê bao và xem qua set-top-box.

Phiên bản YouTube bình thường (không phải YouTube Premium hay YouTube TV) vẫn miễn phí xem video vì doanh thu dựa vào quảng cáo.

Dịch vụ mới là sự bổ sung cho các dịch vụ trả tiền mà YouTube đang triển khai như YouTube TV hay YouTube Premium. (Ảnh: Taylor Hill)

Trước YouTube, một số công ty đã làm điều tương tự như Amazon và Apple. Người đăng ký Amazon Prime Video có thể đăng ký xem các chương trình trả tiền thông qua Amazon Channel, và người dùng Apple cũng có thể đăng ký trên ứng dụng Apple TV.

Amazon và Apple sau đó được chia sẻ một phần doanh thu từ tiền thuê bao chương trình của người dùng. Theo số liệu từ BMO Capital Markets, Amazon đã kiếm được 2,6 tỷ USD từ các sản phẩm trên kênh của mình trong năm 2019. Con số này có thể đạt 3,6 tỷ USD trong năm 2020.

Bằng cách đưa đến cho khách hàng một số phiên bản nâng cấp của các gói truyền hình truyền thống và khiến họ phải bỏ tiền ra để có thể được xem những chương trình yêu thích, Amazon và Apple có thể kiểm soát được một phần của sự tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Đó là một lĩnh vực kinh doanh tốt mà Google đang nghiên cứu và phát triển thông qua YouTube, CEO Sundar Pichai của Google cho biết.

Ngoài ra, ông cũng chia sẻ với các nhà đầu tư rằng YouTube hiện có hơn 20 triệu thuê bao trả phí (bao gồm cả YouTube Premium và YouTube Music) và 2 triệu thuê bao dịch vụ truyền hình YouTube TV, tăng trưởng 1 triệu người dùng từ năm 2018. Cung cấp nhiều dịch vụ trả phí khác nhau trên nền YouTube là lĩnh vực mà Google hiện tại đang tỏ ra quan tâm đặc biệt.

Trước YouTube, Apple và Amazon đã triển khai những dịch vụ tương tự. (Ảnh: Cnet)

Chỉ cần nhìn qua con số, có thể nhận ra đó là một lĩnh vực có tiềm năng cao. Theo Nielsen, gần 20% lượng người xem các chương trình TV tại Mỹ là qua các dịch vụ phát trực tuyến. Gần 93% người dùng khi được hỏi đều trả lời rằng họ sẵn sàng trả tiền để có thể xem những chương trình tốt hơn.

YouTube hiện có 2 tỷ người dùng hàng tháng, những người bỏ ra hàng triệu giờ để xem các video. Trung bình cứ một phút có tới 500 giờ video được đăng tải lên YouTube. Nếu Google tập trung đầu tư vào lĩnh vực này, họ sẽ là một đối thủ xứng tầm với những công ty khác như Amazon, Apple hay Roku.

Vấn đề lớn nhất mà Goolge và YouTube có thể gặp phải là không có sự đảm bảo về lượng người dùng tối thiểu. Khách hàng có thể dễ dàng truy cập vào các kênh có sẵn của Amazon và Apple thay vì một kênh mới. Hơn nữa, chi phí mua bản quyền cao cũng có thể là một rào cản. Tuy nhiên, YouTube có lợi thế khi họ có thể dựa vào doanh thu của mình và doanh thu từ Google để bù đắp phần lỗ. Theo báo cáo của Google, doanh thu YouTube đạt 15 tỷ USD năm 2019.

Theo The Verge, một lý do khiến các dịch vụ đăng ký video của Facebook gặp thất bại là vì các chương trình hướng tới đối tượng khách hàng đặc biệt như CollegeHumor thay vì những kênh phổ biến như HBO. Đó là chưa kể giờ đây khách hàng có thể dễ dàng truy cập vào ứng dụng HBO Now hoặc dưới các tiện ích bổ sung khi đăng kí thành viên Amazon Prime Video.

